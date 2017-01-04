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Гражданство Сент Люсии за инвестиции - новые условия
04.01.2017 22:19
Паспорт Сент-Люсии за инвестиции становится более выгодным.
Премьер министром Сент-Люсии Алленом Частанетом были внесены поправки в Порядок приобретения Гражданства за Инвестиции № 89 от 2015 года. Изменения в Порядке касаются следующего:
1) - Отменено требование предоставления аффидевита о наличии финансовых ресурсов в размере от 3,000,000 долларов США.
2) - Отменено требование для успешного кандидата посетить лично офис правительства Сент-Люсии или любое посольство Сент-Люсии, Верховного комиссара или Консула для принятия Присяги. Вместо этого вводится правило, согласно которому присяга приносится перед адвокатом, нотариусом, служащим консульства или Почетным Консулом Сент-Люсии.
3) - Отменено ограничение максимального числа заявок до 500 заявок в год.
4) - Внесены изменения в пункт 1 параграфа 2 для смены размера обязательного взноса в Экономический Фонд. Новый размер обязательного взноса является следующим:
5) - Восстанавливается опция касательно Государственных облигаций, но теперь вводится административный сбор в размере $ 50,000 США за заявку. Сент Люсия - единственная карибская страна, предлагающая эту опцию.
Компания Мигронис работает со всеми программами экономического гражданства, поэтому с уверенностью можем подчеркнуть, что изменения, которые вступили в силу 1-го января 2017 года, делают программу гражданства Сент Люсии за инвестиции лучшей в Карибском регионе по соотношению цены и качества, как для индивидуальных заявителей, так и для семей.
Заявителям, которые жертвуют средства в Национальный Экономический Фонд не придется платить никаких административных сборов. Сент-Люсия в настоящее время является наиболее привлекательным вариантом для заявителя с семьей и находится на одном уровне с Доминикой по получению гражданства для одного заявителя. Однако, так как разовая комиссия в Доминике выше, чем в Сент-Люсии, Сент-Люсия теперь предоставляет лучшие условия для одного заявителя в Карибском регионе, а также для семьи из 2-4 человек. Более того, остров более развит, чем Доминика по инфраструктуре, в туристической, а также в банковской сфере.
С учетом этих изменений, от заявителя больше не требуется показывать собственный капитал в размере 3,000,000 долларов США. Кроме того, была отменена необходимость ехать в посольство Сент-Люсии или Офис консульства для принятия присяги. Это позволит устранить текущие затраты и неудобства, связанные с приемом присяги.
Также, во вторник 20 декабря 2016 года, в парламенте, Премьер-министр сообщил, что в начале 2017 года будет введен еще один способ получения гражданства. Это будет создание Суверенного Фонда Благосостояния Сент-Люсии, в который заявители могут инвестировать в течение определенного времени. Этот фонд будет управляться профессиональными инвестиционными менеджерами и предоставит инвесторам с большей гарантией возврат их средств, и прибыли, от их инвестиций, чем в настоящее время возможно получить от инвестирования в недвижимость в Карибском регионе.
В данный момент Сент-Люсия предлагает следующие варианты инвестиций для получения гражданства:
Выгоды, которые дает паспорт Сент Люсии:
теги: ПМЖ, Гражданство, Паспорт, Сент Люсия, ЕС, инвестиции, налоги, резидентность, ВНЖ, Карибы
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