ПМЖ Мальты за инвестиции

Государственная программа ПМЖ Мальты «Malta Residence & Visa Programme» (далее - Программа) была введена в силу Официальным уведомлением № 288 от 2015 года. Программа действует для граждан третьих стран, которые не являются гражданами Европейского Союза, Европейской Экономической Зоны или Швейцарии. Заявителям программы, и их иждивенцам может быть выдан ПМЖ Мальты, который предоставит им право постоянно проживать на Мальте.

Стать заявителем по программе может лицо, достигшее 18 лет, и не являющееся гражданином ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии. В качестве иждивенцев, ПМЖ вместе с заявителем могут получить: супруга, любой ребенок заявителя или его супруги, младше 18 лет, любой ребенок заявителя или его супруги, от 18 до 26 лет, который не состоит в браке и находится на полном обеспечении заявителя, любой родитель или прародитель заявителя, или его супруги, который находится на иждивении заявителя, и любой ребенок заявителя или его супруги, который является недееспособным и полностью зависит от заявителя.

Также, в число обязательных требований входит наличие у заявителя и у иждивенцев, которые подаются на Программу, медицинской страховки, которая покрывает все риски, на всей территории Европейского Союза. Заявитель должен подтвердить наличие годового дохода от 100 000 евро, за пределами Мальты, или подтвердить наличие капитала в размере 500 000 евро.

Программой не предусмотрено обязательства постоянно проживать на территории Мальты, для владельцев карт ПМЖ. Статус ПМЖ предоставляется заявителю, и его иждивенцам пожизненно.

Одной из особенностей Государственной программы резиденции Мальты, является серьезная проверка заявителя на соответствие требованиям программы – проверка на благонадежность. Среди таких требований: отсутствие судимости, отсутствие статуса лица, которое предстало перед Международным Уголовным Судом, отсутствие текущих уголовных преследований, отсутствие в базе Интерпола, отсутствие статуса Politically Exposed Person, отсутствие угрозы для национальной безопасности Мальты, и другие.

Каждое заявление должно быть подано, вместе с пакетом документов в государственное Агентство Identity Malta. Заявление подается через Аккредитованную компанию, или через агента, утвержденного Агентством Identity Malta. При подаче документов, заявителем уплачивается государственный сбор в размере 5 500 евро, за проведение проверки на благонадежность (Due Diligence). Эта сумма включается в стоимость единоразового административного сбора, который в общем составляет 30 000 евро. Оставшаяся часть суммы – 24 500 евро вносится заявителем после положительного результата проверки на благонадежность. Важно помнить, что в случае несоответствия требованиям программы, и отказа заявителю, административный сбор за проверку личности не будет возвращен.

После подачи заявки на участие в программе, Агентство Identity Malta рассматривает заявление в течении 3 месяцев. В случае позитивного решения по получению ПМЖ, заявитель должен в течении трех месяцев приобрести государственные облигации и недвижимость. В противном случае, решение о предоставлении ПМЖ будет аннулировано.

Обязательным условием получения ПМЖ, согласно Правил программы Мальтийской резидентности от 2015 года, является приобретение заявителем государственных облигаций Мальты на сумму 250 000 евро. Облигации приобретаются напрямую у государства, эмитентом таких облигаций является Центробанк Мальты. Облигации являются доходными – до 3% годовых. Продать государственные облигации, приобретенные по программе получения ПМЖ Мальты, без потери статуса ПМЖ, возможно через 5 лет.

Кроме покупки облигаций, и уплаты административного сбора, заявитель должен приобрести недвижимость, стоимостью 280 000 евро в южной части Мальты, или на острове Гозо, либо стоимостью 320 000 евро в любом регионе Мальты.

В качестве альтернативы, заявитель может арендовать недвижимость стоимостью 10 000 евро в год – для южной части Мальты, и острова Гозо, или 12 000 евро в год для любого региона Мальты. Арендовать недвижимость, либо владеть недвижимостью, для сохранения статуса ПМЖ, нужно не менее 5 лет. При покупке недвижимости, необходимо будет уплачивать налог, размер которого зависит от даты введения объекта недвижимости в эксплуатацию. За недвижимость, введенную в эксплуатацию до 2005 года, налог не уплачивается.

Необходимо личное посещение Мальты заявителем, и его иждивенцами, для сдачи антропометрических данных, и получения карты ПМЖ.

Следует отметить, что Мальтийское налоговое законодательство имеет свои особенности. Так, согласно Закону Мальты «О налоге на прибыль», размер налогообложения на Мальте зависит от резидентности, и места нахождения центра жизненных интересов (домицилий) налогоплательщика. Таким образом, даже в случае получения налогового резидентства Мальты, на размер налогообложения будет влиять фактическое место жительство заявителя.