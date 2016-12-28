ПМЖ Венгрии за инвестиции – условия получения, сроки и требования

В последнее время все больше граждан постсоветских стран, в том числе украинцев, желают переехать в страны Евросоюза. Стабильность, безопасность, высокий уровень жизни, возможность путешествовать – далеко не полный перечень преимуществ, которыми могут похвастаться граждане Европейского Союза, а также те, кто постоянно проживает в ЕС.

Среди множества иммиграционных программ, наибольшую популярность приобрела программа получения ПМЖ за инвестиции Венгрии, получить право на проживание в ЕС по этой программе успело уже более 10 000 человек.

И это не удивительно, так как иммиграционная программа Венгрии за инвестиции предусматривает самые выгодные условия получения ПМЖ, среди всех стран Европы.

На законодательном уровне программа регулируется Законом Венгрии «О въезде и пребывании граждан третьих стран на территории Венгрии» от 2007 года. Целью программы является привлечение инвесторов, и наполнение специального фонда развития Венгрии.

Данная программа предусматривает возможность получения карты ПМЖ Венгрии в рекордно короткий срок – 30 дней. Следует отметить, что на практике, из-за большого числа заявок, получить карту ПМЖ Венгрии по этой программе Вы сможете примерно за 2 – 3 месяца.

Для того, чтобы получить ПМЖ Венгрии за инвестиции, необходимо инвестировать 300 000 евро в государственные облигации Венгрии, со сроком погашения через 5 лет, а также уплатить единоразовый административный сбор 60 000 евро, в который будут включены все комиссии и все необходимые платежи. Необходимо отметить, что государственная программа Венгрии имеет самый низкий порог инвестиций среди иммиграционных программ стран Евросоюза, размер инвестиций в аналогичных программах других стран составляет от 500 000 евро.

При этом возврат средств гарантируется государством, инвестор рискует потерять свои деньги только в случае дефолта Венгрии как государства, что является крайне маловероятным сценарием.

Еще одной приятной особенностью, для тех, кто желает получить ПМЖ Венгрии, является возможность получения статуса членами семьи инвестора, ПМЖ также могут получить супруг, родители, а также дети 18+, находящиеся на иждивении инвестора.

И для инвестора, и для членов его семьи, ПМЖ предоставляется пожизненно, карта ПМЖ меняется каждые 5 лет, но эта замена носит технический характер. При получении ПМЖ инвестором, и членами его семьи, никаких дополнительных требований касательно знания венгерского языка, либо теста на знание истории государства нет, получить такой ПМЖ может гражданин любой страны. Кроме того, в отличие от множества других иммиграционных программ, при получении ПМЖ Венгрии через инвестиции, нет требования к обязательному проживанию на территории Венгрии. Инвестор может вообще не посещать территорию Венгрии, и не будет лишен права на ПМЖ.

Лица, получившие ПМЖ Венгрии, могут свободно передвигаться по всей территории ЕС, и пребывать в любой стране Шенгена на срок до 90 дней, а также фактически получат безвизовый режим – въезд на территорию Шенгена будет возможен через любую страну зоны, для этого необходимо будет просто предъявить загранпаспорт и карту ПМЖ при прохождении паспортного контроля.

Также, дополнительной возможностью венгерской иммиграционной программы является возможность смены налогового резидентства инвестора. После получения ПМЖ, стать налоговым резидентом Венгрии возможно в кратчайший срок, что особенно актуально для граждан Украины, в связи со скорым принятием анти-офшорного законопроекта и введением новых норм касательно контролируемых иностранных компаний. Впрочем, преимущества смены налоговой резидентности в этом свете уже успели оценить многие граждане Российской Федерации.

Список документов, необходимый для получения ПМЖ по инвестиционной программе, достаточно прост - это наличие заграничного и национального паспортов заявителя и супруги, свидетельство о браке, справки о несудимости, свидетельство о рождении и аналогичные документы для детей. Инвестору не нужно получать разрешения от государственных органов, или проходить сложные процедуры для подачи документов, нет даже необходимости лично посещать Венгрию, все документы могут быть поданы в Венгерском посольстве в государстве инвестора.

Иммиграционной программой по получению ПМЖ Венгрии предусмотрено инвестирование в государственные облигации Венгрии через лицензированных посредников – специально созданные компании, получившие специальные лицензии на осуществление такой деятельности. Список лицензированных компаний определяется Комитетом по экономике и информатике при Государственном собрании Венгрии, деятельность этих компаний находится под жестким контролем со стороны Венгерского правительства. Инвестор, желающий получить ПМЖ Венгрии, подписывает договор с лицензированной компанией, и выкупает облигации, выпущенные последней. Лицензированная компания, в свою очередь, выкупает у Венгерского государства государственные облигации, на ту же сумму, предоставленную инвестором. Лицензиат также предоставляет инвестору вексель на сумму инвестиции. По прошествии 5 лет, вексель погашается, и инвестору возвращается сумма его инвестиций в полном объеме.

Кроме того, при правильном оформлении документов, отсутствует риск отказа в получении ПМЖ со стороны венгерских властей, а требования к инвестору являются очень мягкими, отсутствуют также требования по подтверждению происхождения дохода, оплачивать покупку облигаций можно как с личного счета инвестора, так и со счета его аффилированной компании.

Множество граждан стран СНГ уже оценили преимущества программы получения ПМЖ Венгрии за инвестиции, и пользуются своим правом постоянно проживать в Шенгене и свободно путешествовать по Европе. Если Вы желаете также воспользоваться такими преимуществами, мы рекомендуем Вам обращаться к профессиональным иммиграционным юристам, для того что бы правильно подготовить все документы, а также избежать рисков.