Туристическая отрасль в Украине: проблемы и решения

Каждое государство должно выполнять одну функцию – повышать благосостояние своих граждан. Не только путем перераспределения денег, а, скорее, предоставлением возможности каждому гражданину заработать себе на достойную жизнь. Усиленная «забота» государства должна касаться только инвалидов, пенсионеров и детей. Остальным лучше просто не мешать. О помощи и поддержке говорить даже не приходится.

Многие страны Европы формируют значительную часть своего бюджета за счет доходов от туризма. Это широкое понятие, которое включает целый комплекс отраслей, а не только физическое перемещение гражданина. Украина, по большому счету, должна находиться среди лидеров по этому показателю. Но благодаря невнятной государственной политике и полному отсутствию нормальных кадров, эта тема на уровне правительства или городских администраций даже не поднимается. Как себе представляют туристический бизнес 85% населения и 90% чиновников? Первые – Карпаты, Одесса, дача, Египет, Болгария. Вторые – Мальдивы, Париж, Куршавель, Карловы Вары. А если затронуть вопрос въездного туризма – то тут уровень компетенции вообще близится к полному нулю.

На самом же деле это очень сложный и многосторонний механизм, который, при хороших «часовщиках», будет работать четко и долго.

Единственное, что государство делает четко и постоянно – это сбор статистики. Она публикуется и обсуждается на всех уровнях вполне серьезно. И никто из «говорящих голов» администраций даже не задумывается о тех цифрах, которые называет. Или в силу простого безразличия, или в силу полного отсутствия логики и элементарных знаний географии. В последних сводках по уровню посещения Украины было написано: первое место среди иностранных туристов занимает Молдова. «В 2016 году более трех миллионов молдаван посетило Украину!»

А вы знаете, сколько всего граждан в этой прекрасной стране? С учетом того, что 20% населения работает за границей, а 60% молдаван вообще никогда не пересекало границы своей деревни, то эта цифра, по крайней мере, должна была вызвать недоумение у заказчиков статистической справки. Но в нашей стране не принято включать мозги при прочтении документов, поэтому такие перлы продолжают «рождаться» с завидной периодичностью.

Чего же хочет наше государство? Изъять с «еще дышащих бизнесменов» максимум налогов и, желательно, ни за что при этом не отвечать. Поэтому у некоторых деятелей постоянно возникает мысль заставить туристические компании страховать свою ответственность на миллионы гривен. И никого не интересует, что при этом рынок покинут 90% операторов. Главное – отрапортовать, что вот мол, заботимся.

А чем отличаются, например, услуги химчистки от покупки тура. «Эти пятна не очищаются, аккуратней носить надо!». Или от неграмотности врачей.. Если вам вырвут не тот зуб или вместо слабительного по ошибке пропишут лекарство он насморка, вы что, сможете вернуть свои деньги? Проще сразу при регистрации любого бизнеса заставлять учредителей покупать страховку на пару миллионов. Мало ли что, пусть будет. Во всем мире действует презумпция невиновности, а у нас «все бизнесмены заранее под подозрением». А слово «репутация» вообще является ругательным и «чуждым».



Вы знаете, как рекламирует свою страну Эфиопия – одна из самых бедных стран Африки с уровнем безработицы до 80%... Государство за счет бюджета самостоятельно выкупает стенд на ведущих мировых туристических выставках и БЕСПЛАТНО предоставляет право эфиопским операторам продемонстрировать свои предложения. Каждая компания 1 раз в два-три года может воспользоваться такой услугой.

А знаете, как устроена эта система у нас. Государство клянчит площадь у организаторов выставки. Получает скидку, иногда больше – иногда меньше. А потом ПРОДАЕТ эту площадь украинским компаниям с наценкой 30-60%.

Поэтому в Эфиопии количество реальных туристов растет на 300-400% ежегодно, а у нас оно увеличивается только в отчетах статистики.



А что касается специалистов для этой сферы – тут вообще глубокий бесконечный ров…

Только ленивый украинский ВУЗ не открыл у себя факультет или отделение туризма. Преподаватели экономической географии времен Л.И.Брежнева быстро переквалифицировались и «встали на новые рельсы». Я даже не хочу обсуждать уровень их компетенции и знаний по самому предмету. Просто надоело каждый день сталкиваться с выпускниками, которые не знают, что Мадагаскар – это не только мультфильм и совсем не понимают, как устроена система продажи авиабилетов. А ведь такая ситуация, я уверен, во многих областях бизнеса.

Мы совсем перестали уделять внимание интеллектуальному развитию. Год назад, я вместе с партнерами, попытался внести свою лепту в «разрыв этого замкнутого круга». Мы написали письма ректорам нескольких университетов с предложением совершенно бесплатно провести для студентов цикл лекций о «реальных законах и правилах ведения туристического бизнеса». Думаете, кто-то из них отреагировал на эту идею. Никак нет. Полная тишина. Зачем им ворошить устоявшееся болото? Тем более, ВУЗы не несут вообще никакой ответственности за уровень знаний своих выпускников. Главное – своевременно оплатить обучение и сдачу зачетов.

А ведь туризм является локомотивом еще как минимум для четырех-пяти отраслей. Среди них общественное питание, транспорт, отельный бизнес, торговля, культура...

Но пока чиновники 70% рабочего времени будут тратить на собственный пиар, у нас никогда не будет ни лоукостов, ни развития курортных зон, ни нормальных условий для путешествий, как внутри страны, так и за ее пределы... И безвизовый режим нам тут никак не поможет.

Welcome to Ukraine?

