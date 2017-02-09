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"Контрольная закупка" во время проверки Гоструда
09.02.2017 15:18
Интернет изобилует массой статей о суммах штрафов за нарушение трудового законодательства, видах проверок, а также, рекомендациях о том, каким образом возможно избежать этих штрафов. В этой же статье предлагаем разобраться, имеет ли право Гоструд проводить т.н.
«контрольные закупки» во время проверки.
Начнем с того, что в действующем законодательстве нет единого понятия
термина «контрольная закупка» (далее – КЗ). Согласно норм налогового
законодательства, в частности Закона «О
применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, гражданского
питания и услуг» (далее – закон об РРО), под КЗ понимают один из видов контроля
во время проведения оперативной проверки.
Практически аналогичны и нормы действующего законодательства в сфере защиты
прав потребителей, которые позволяют проводить КЗ соответствующим органам в
ходе контрольных проверок.
Таким образом, можем сделать вывод о том, что КЗ является весьма
абстрактным термином.
Теперь давайте разберемся, какие органы государственной власти имеют право
проводить КЗ.
Первым органом, к компетенции которого отнесено право проведения КЗ,
является налоговая (ее территориальные подразделения).
Как отмечалось ранее, органы налоговых инспекций проводят КЗ в основном в
ходе осуществления проверок правильности использования РРО и ведения кассовой
дисциплины.
Также, КЗ проводятся органами налоговой милиции, МВД и СБУ в ходе
проведения оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с нормами
одноименного закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Отдельно отметим
возможность проведения КЗ подразделениями государственной службы по борьбе с
экономической преступностью.
В части проверки правильности произведения расчетов с потребителями, а
также контроля за качеством реализуемых товаров или услуг, КЗ имеют право
проводить территориальные органы защиты прав потребителей.
На этом перечень органов, которые имеют право проводить КЗ, заканчивается.
Не предусмотрено право проведения КЗ Гострудом и профильным нормативным
актом, а именно – Положением «О Государственной службе Украины по вопросам
труда» (далее – Положение). Среди функций и полномочий Гоструда, указанных в
Положении, нет ни одного упоминания и возможности проведения оперативного
контроля (либо контрольных мероприятий), путем проведения КЗ.
Единственным возможным вариантом проведения КЗ во время проверки с целью
выявления нетрудоустроенных сотрудников, является совместные контрольные мероприятия
налоговой и Гоструда.
В частности, на официальном сайте Гоструда, 26.01.2017 была размещена
статья о том, что органы Гоструда и Государственной фискальной службы
(налоговая) обсудили усовершенствование механизма контроля за легализацией
занятости и заработной платы. Суть «усовершенствования» заключается в создании
межведомственных рабочих групп Гоструда и ГФС, которые будут совместными
усилиями проводить проверки.
Позже, все на том же сайте вышел целый ряд статей о том, что во многих
областях были созданы межведомственные комиссии, которые приступили к
проведению совместных проверок.
Таким образом, во время проведения совместных проверок с целью выявления
нетрудоустроенных сотрудников, КЗ имеют право проводить исключительно налоговые
органы, а Гоструд будет лишь фиксировать полученные данные в результате
проведения КЗ и принимать решения о наложении штрафных санкций.
Памятуя о том, что кассовые аппараты, пока еще, не являются обязательными для частных предпринимателей, которые находятся на I и II группах единой системы налогообложения, можно прийти к выводу о безосновательности и невозможности проведения КЗ налоговой в отношении таких предпринимателей.
Иначе говоря, если Вы являетесь частным предпринимателем и не используете в своей хозяйственной деятельности кассовый аппарат, то Вам не следует опасаться проведения КЗ во время проверки с целью выявления нетрудоустроенных, а даже, если такая КЗ и будет проведена, то законность ее проведения можно будет легко оспорить.
теги: проверки, штраф, нетрудоустроенный
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