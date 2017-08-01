Сколько стоят 8 лет вашей жизни?

Номер 1.

Лучший результат http://reyestr.court.gov.ua/Review/27578130

Истец был задержан в сентябре 2003-го года. Обвинение было предъявлено под Новый Год, 31.12.2003. Суть обвинения- ст. 152 ч.4, 115 ч.1 п.п. 2, 10 КК України (изнасилование и умышленное убийство). Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

23.04.2004 – приговор Апелляционного суда Запорожской области. 15 лет лишения свободы.

Приговор выстоял и в Верховном Суде.

22.04.2008 – Верховный Суд отменяет приговор истца. Оказалось, что преступление, за которое отбывал наказание истец было совершено т.н. «пологовским маньяком». Теперь он полностью реабилитирован и получает право на возмещение вреда

11.06.2008 - истец освобожден из-под стражи

Таким образом, истец безосновательно был лишен свободы в период с 28.09.2003 по 11.06.2008 . Получается 1719 дней заключения.

В своем иске о возмещении вреда, причиненном незаконными действиями органов следствия и суда, истец просил возместить ему материальный вред в виде недополученной заработной платы за период заключения (он работал аппаратчиком на местном предприятии). Материальный вред он оценил в чуть более 30 тыс. грн. (т.е. зарплата и все, посаженное здоровье и деньги на восстановление даже не заявлялись). От них следует отнять деньги, заработанные заключенным за период его отсидки (чуть больше 2 тыс.грн), так установлено п.8 Положення про застосування Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду», затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України та Міністерства фінансів України від 4 березня 1996 року № 6/5/3/41 . Генпрокуратура поучаствовала в разработке акта, который регулирует ответственность за их же ошибки, но то такое. Государство очень экономно в вопросах возмещения вреда за сломанные по своей вине жизни. Это не госзакупки, тут надо тратить деньги эффективно и переплачивать нельзя.

Во время суда « представники відповідачів заперечують проти позову, посилаючись на безпідставність вимог позивача. Представник відповідача прокуратури Запорізької області позов визнав частково, вважає, що відшкодування позивачу моральної шкоди має здійснюватись не більше ніж у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством та судом , а відшкодування позивачу матеріальної шкоди не може бути здійснено у зв'язку з порушенням порядку її стягнення ».

В прокуратуре, которая несколькими годами ранее участвовала в посадке невиновного, пришли к выводу, что достаточной сатисфакцией за месяц украинской тюрьмы будет минимальная месячная зарплата. Возьмем в расчет 1378 грн. Делим на 31 день и получаем 44 грн. 40 коп. Т.е. за один ваш день в тюрьме по ошибке вы не купите даже БигМак меню, если расценки прокуратуры будут применимы. По такой логике моральный вред истца составил бы 76 323 грн. 60 коп.

Требования по возмещению морального вреда составили 2 млн. грн. Очень скромно, это 1 163 грн. 40 коп. за один день заключения (меньше чем час работы юриста на рынке юридических услуг в Киеве).

Судья прокомментировал факт нанесения морального вреда следующим образом:

« Необґрунтоване притягнення до кримінальної відповідальності та позбавлення волі протягом більше 4 років та 8 місяців безперечно завдало позивачу ОСОБА_1 значних моральних страждань. Тривала ізоляція від сім'ї стала причиною глибоких душевних страждань батька, донька якого, на час арешту була малолітньою та потребувала батьківської участі, за цей час жінка, з якою позивач ОСОБА_1 проживав у фактичних шлюбних стосунках, створила нову сім'ю з іншим чоловіком та народила дитину. Ізоляція від суспільства, безперечно, призвела до руйнації життєвих планів та порушення нормальних соціальних зв'язків позивача ОСОБА_1 через неможливість продовження активного громадського життя, порушення стосунків з оточуючими людьми спричинило глибокі душевні страждання позивачу ОСОБА_1, порушило звичні для нього умови життя і тепер вимагає додаткових зусиль для їх відновлення. Жорсткі умови тримання під вартою не могли не вплинути негативно на загальний стан здоров'я позивача. Згідно висновку експерта від 14.05.2009 року №1220/28, в психіці позивача ОСОБА_1 відбулися зміни, пов'язані з його незаконним притягненням до кримінальної відповідальності та позбавленням волі.

Проаналізувавши обставини справи, врахувавши глибину і тривалість моральних страждань, завданих позивачу ОСОБА_1 внаслідок незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, тримання під вартою та засудження, виходячи з засад розумності, виваженості та справедливості суд дійшов висновку, що достатнім відшкодуванням спричиненої позивачу ОСОБА_1 моральної шкоди буде грошова компенсація в розмірі 500 000грн .»

290 грн./36,25 $ за день заключения, всего 62 313,75 $. Этого, наверное, вполне достаточно для безбедной жизни в г. Пологи Запорожской области, но истец вправе рассчитывать на большее, ведь фактический вред и сумма возмещения несоизмеримы. Здесь неприемлем подход возврата в исходное положение, мол человек вновь на свободе, только еще и с деньгами, достаточными для нормальной жизни в своем прежнем городе. Очевидно, что обвинение и последующие признание виновным в особо тяжких преступлениях, которые, вероятно, усложнили жизнь истцу в тюрьме и сделали его дальнейшее проживание в прежнем месте специфическим даже после реабилитации, меняет потребности человека. Судьей верно подмечено, что подобная изоляция разрушила жизненные планы истца, а отношения со знакомыми испорчены. Стоит отметить, что истец понес наказание за преступления, которые традиционно являются одними из наиболее осуждаемых в украинском обществе, особенно учитывая квалифицирующие признаки (малолетняя жертва). И эти издержки ложатся на плечи государства, как на виновную сторону.

Решение о возмещении материального вреда в сумме 30 763,31грн. (32875,16 (то, что мог заработать) - 2111,85 , вы же помните, то, что заработал в тюрьме, не считается) и морального вреда в сумме 500 тыс. грн. было оставлено в силе Апелляционным судом Запорожской области.

Номер 2. Средний результат

( http://reyestr.court.gov.ua/Review/42816859 ,

http://reyestr.court.gov.ua/Review/44806962 )

Аналогичная ситуация, аналогичные обвинения, аналогичное место действия. Разница в сроках, истец был лишен свободы с 16.10.2002 по 21.02.2011. Это даты между задержанием и выходом на свободу, всего 3050 дней.

Истец потребовал возместить ему моральный вред в размере 5 млн. грн.

В своих разм ышлениях, судья Полговского районного суда Запорожской области приходит к следующим выводам:

« В той же час, розмір моральної шкоди, суд вважає, безпідставно завищеним, оскільки матеріальну шкоду (прим.автора - это, как вы помните, размер потенциальной з/п за вычетом заработанного в тюрьме) ОСОБА_1 державою відшкодовано добровільно, а ця обставина, на думку суду, хоч і не в повній мірі, але компенсує моральні страждання ОСОБА_1 пов'язані з незаконним притягненням його до кримінальної відповідальності.

З погляду на це, суд дійшов до висновку, що розмір моральної шкоди завданої ОСОБА_1 у розмірі 60000 грн. є достатнім і таким, що відповідає обставинам справи.»

Отсидел по ошибке 8 лет? Получи 56 тысяч зарплаты (что это за з/п?), которые ты мог получить за это время и 60 тысяч сверху, свободен. Ведь это «Х оч і не в повній мірі, але компенсує моральні страждання ». 19 гривен 67 копеек стоит день твоей жизни.

Апелляционный суд Запорожской области несколько иначе видел радости жизни и поднял сумму возмещения до 500 тыс. гривен.





Номер 3.

Худший результат

(http://reyestr.court.gov.ua/Review/32198571#)

Аналогичная ситуация, более тяжкие обвинения, аналогичное место действия.

Срок заключения 16.10.2002 - 10.01.2011 г. 3008 дней.

« Представники відповідачів заперечують проти позову, посилаючись на безпідставність вимог позивача. Представник відповідача прокуратури Запорізької області позов не визнав, пояснивши, що позивач на досудовому слідстві і в суді сприяв своєму засудженню шляхом самообмови, а тому згідно ч. 4 ст. 1176 ЦК України не має права на відшкодування шкоди. Представник відповідача Державної казначейської служби України позов не визнав, пояснивши, що матеріальна шкода виплачується тим органом, який закрив кримінальну справу. Крім того пояснив, що матеріальна шкода виплачується в разі втрати особою роботи в зв'язку з засудженням, однак позивач на момент затримання не працював і ніякого заробітку не мав. Припущення що він міг би отримувати заробітну плату в майбутньому не може бути підставою для відшкодування матеріальної шкоди.»

« Як зазначено в постанові старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України про закриття кримінальної справи відносно ОСОБА_1 від 21.02.2011 року він як на досудовому слідстві так в і суді давав покази, які свідчать про його самообмову на досудовому слідстві під психічним та фізичним насильством з боку співробітників правоохоронних органів.

Однак суд вважає, що такі ствердження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України з приводу самообмови ОСОБА_1 в результаті насильства є лише його припущенням, які ніякими іншими об'єктивними доказами не підтверджуються, а саме обвинувальним вироком відносно працівників правоохоронних органів, а тому вважає, що в результаті самообмови ОСОБА_1 сприяв своєму незаконному засудженню у зв'язку з чим не має права на відшкодування шкоди. Крім того 02.04.2013 року ОСОБА_1 звернувся до прокуратури Запорізької області з заявою про притягнення працівників правоохоронних органів до кримінальної відповідальності за ч.3 ст. 365 КК України. Відповідно до цієї заяви було відкрите кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013080000000038 від 02.04.2013 року. За наслідками проведеного розслідування 29.05.2013 року старшим слідчим слідчого відділу прокурату Запорізької області була винесена постанова про закриття даного кримінального провадження відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України у зв'язку з відсутністю в їх діях складу вказаного кримінального правопорушення. »

Т.е., если вас задержали, потом пытали и выбили признание (в нашей советско-ментовской системе «царица доказательств»), которое само по себе не может быть основой обвинения, а лишь в совокупности с другими доказательствами, а те, кто выбивал, не признаны судом виновными, то вы можете провести 8 лет в тюрьме по ложному обвинению совершенно бесплатно.

На самом деле загадка, почему это решение не обжаловалось, ведь есть положительная практика ВССУ (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52311981) , но все же.