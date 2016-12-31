Украина и Realpolitik. 2017

Россия – не Советский Союз и не враг Америки . Так утверждает американский политический обозреватель Дуг Б э ндоу и призывает администрацию нового Президента США дать русским то, что традиционно входило в сферу интересов Москвы .



Надо идти на уступки, говорит нам Виктор Пинчук и несмотря на отрицательную реакцию укрнета, следует отметить, что подобный сценарий , к сожалению, наиболее вероятен, а Пинчука заклевали весьма несправедливо.

20 января 2017-го года хозяином Белого дома станет сторонник так называемого плана Киссинджера , предусматривающего откладывание вопроса Крыма «в долгий ящик» в обмен на «гарантии безопасности на востоке Украины».

Возможно ящик Киссинджера просто еще более долгий, чем ящик, в котором вопрос Кр ы ма находится сейчас, но этот вариант действительно может разрешить кризис на востоке страны. Надо просто правильно им воспользоваться.

Скорее всего нам будет предложено провести выборы в ОРДЛО до передачи контроля над украино-российской границей и это условие будет обязательным и не подлежащим обсуждению со стороны РФ. Нам же следует настаивать на свободном доступе к выборам украинских партий, гарантиях безопасности кандидатов (впоследствии депутатов) и предоставлении активного и пассивного избирательного права внутренне-перемещенным лицам с участками для голосования на подконтрольных Украине территориях. В обмен на это, мы можем предложить Москве доступ к этим избирательным участкам в качестве наблюдателей, совместно с нашими и международными. Обязательным условием с нашей стороны, должно быть наличие такого же состава наблюдателей на участках в ОРДЛО.

Такая формула позволит сформировать относительно умеренный состав представительских органов и запустить процесс реинтеграции.

Теперь о евроинтеграции. У нас об этом пока не говорят вслух, но возможное предоставление безвизового режима в 2017-м и ратификация соглашения об Ассоциации с уточнениями Нидерландами может стать лебединой песней евроинтеграции, если понимать ее как приведение себя в соответствие к требованиям для дальнейшего вступления в ЕС и НАТО.

Расклад политических сил в ЕС настолько резко качнуло в сторону лево/право радикалов, что вопросом дальнейшего существования этой организации задаются уже не только маргиналы.

Сначала крайне правые победят в марте в Нидерландах и с большой долей вероятности инициируют референдум о выходе страны из ЕС, в Елисейский дворец въедет либо пророссийский, либо очень пророссийский кандидат . Тут можно спорить, какая из этих стран проведет соответствующий референдум быстрее. Если будут досрочные парламентские выборы в Италии, то высокая вероятность, что победят если не ультраправые радикалы, то как минимум евроскептики — "Лига Севера" и "Движение пяти звезд". Потенциальными точками нестабильности в Европе называют Хорватию, Венгрию, Румынию, Литву и Чехию, где также состоятся выборы, на которых велики шансы евроскептиков и популистов. Вопрос снятия как американских так и европейских санкций с РФ становится вопросом времени.



Спустя 25 лет после развала СССР, обновленный состав правительств США и стран Европы вновь введет в действие брежневскую доктрину ограниченного суверенитета российских соседей. Так как входить в прямую конфронтацию они не желают, а если сторона не готова умирать и убивать ради своих целей, то другая сторона, готовая на это, одержит верх, доказано Донбассом и Сирией.



Если администрацию Обамы мы критиковали за нерешительность, то администрацию Трампа, по всей видимости, будем критиковать за цинизм.

Для нас это не повод паниковать, но окружающую реальность смертельно опасно игнорировать. Realpolitik еще никто не отменял. Строим государство, проводим либеральные реформ ы и вырываемся вперед, особенно когда привычный пример для подражания скатывается назад.