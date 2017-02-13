Как масштабировать юридический бизнес

Запуская свой бизнес, основатель практически вручную ищет и привлекает первых клиентов. По мере роста опытным путем нарабатываются механизмы привлечения клиентов, повышения роста продаж и увеличения заказов, а также завоевание целевой аудитории и выращивание в ней лояльности к своему бизнесу. Для решения поставленных задач компании приходится постоянно развиваться и расти. Только практика дает возможность отработать готовые схемы действий, которые позволяют завоевать новый рынок.



А как вам идея масштабировать бизнес? Да-да, сейчас, в период кризиса?!

Вы скажете «Я не хочу рисковать и буду довольствоваться тем, что имею». Это обычная реакция в той ситуации, которая нас с вами окружает.

А Вы хотели бы получить работающий алгоритм, который увеличит вашу доходность?

Мы подготовили вам в помощь проект, который позволит узнать о реалиях, возможностях и вызовах, с которыми вы столкнетесь, когда начнете расширять свой юридический бизнес.

Вы узнаете:

• Особенности бизнеса компании, оказывающей профессиональные услуги: МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСТВА - СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ - РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА. Где брать партнеров (взращивать или привлекать?)

• Как правильно установить KPI для юристов и административной команды и сделать качественным HR

• Об экономике и финансах юридической фирмы. Что важнее: масштабность или прибыльность? Есть ли между ними прямая зависимость? Как правильно оценить результаты финансовой и экономической деятельности?



Вы заметили: будущее уже наступило и бизнес захватывает тотальная автоматизация и искусственный интеллект? Как управлять этой деятельностью, чтоб добиться поставленной цели?

На эти вопросы вам ответит Евгений Бессарабов - управляющий партнер специализированной компании управленческих, технологических и кадровых решений PSA Consulting & Management Systems. Регистрируйтесь на мастер-класс "МАСШТАБИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО БИЗНЕСА"







Заберите свой вариант работающего алгоритма удобным вам способом: лично при встрече или получите в виде качественной видеозаписи онлайн. Вас ждут только практические кейсы. Теперь у вас в руках будет инструмент который позволит минимизировать риски.





16 марта 2017,

19:00 Киев (20:00 МСК)



Место проведения:

Украина, Киев, ул. Предславинская, 35-д,

Отель ALFAVITO, конференц-зал Давос



