У вас есть время на новых клиентов?

Кроме привычной всем рекламы, в понятие «маркетинг» входит целый комплекс мероприятий по продвижению и позиционированию бренда. Но юридический маркетинг и

PR

отличается от маркетинга для компаний, занимающихся обычными продажами товаров и услуг.