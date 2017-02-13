|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
У вас есть время на новых клиентов?
13.02.2017 09:45
Успех юридического бизнеса, как, в принципе, и любого другого на 80% зависит от маркетинга.
Кроме привычной всем рекламы, в понятие «маркетинг» входит целый комплекс мероприятий по продвижению и позиционированию бренда. Но юридический маркетинг и PR отличается от маркетинга для компаний, занимающихся обычными продажами товаров и услуг.
Вы можете провести экспресс-тест, чтоб выяснить свою готовность получить результат в продвижении своих услуг. Итак, поставьте «+» рядом с теми пунктами, с которыми согласны на 100%:
- Я исследую свою целевую аудиторию и рынок
- Я анализирую, чем заняты мои конкуренты
- У меня есть разработанный бренд-бук для своей фирмы
- В моем коллективе внедрены корпоративные стандарты
- Я понимаю, что внешний вид - это весомый элемент корпоративной культуры
- Я в совершенстве овладел навыками планирования
- Я разобрался, в чем сила сегментирования
- Ценообразование на услуги в моей фирме оптимальное
- Моя компания – клиентоориентирована
- У меня внедрена стратегия по построению лояльности
Посчитайте «плюсики» - если вам удалось ответить положительно хотя бы на пять вопросов – поздравляем, вы уже на полпути к заветной цели. Желаете продвинуться дальше?
Успех в юридическом бизнесе реален, если Ваши маркетинг и PR будут системными. Не огорчайтесь, что еще не внедрили в свою практику все вышеперечисленные пункты. Во-первых, юрист имеет право не знать о всех маркетинговых инструментах, а во-вторых, есть опытные маркетологи, которые подскажут, как правильно организовать юридический бизнес с маркетинговой точки зрения.
Если для Вашего бизнеса тема развития актуальна, ждем Вас 02 марта 2017 с 19:00 до 22:00 по адресу г. Киев, бул. Т. Шевченко, 27-Б, конференц-зал Клубного дома "Диамант", где состоится МАСТЕР-КЛАСС «ЮРИДИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И PR: ЧТО? ГДЕ? КАК? ЗАЧЕМ?»
Спикер: Виктория Есауленко - Директор по маркетингу Юридической фирмы «Астерс», тренер, журналист, колумнист Forbes Women, член Союза журналистов.
Юридическая фирма «Астерс» уже шестой год подряд является №1 в рейтинге ТОП-50 юрфирм Украины.
В результате Вы получите работающие инструменты маркетинга и PR для привлечения клиентов .
П.С. Есть возможность участия в формате он-лайн
теги: юридический маркетинг, реклама юридических услуг, маркетинг юридических услуг, продвижение юридического бизнеса, виктория есауленко, академия консалтингового бизнеса, bca.education
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха Публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права Строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.