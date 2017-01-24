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Китай разместил межконтинентальные ракеты возле границы с Россией
24.01.2017 17:34
Сегодня Global Times написало о том, что Китай разместил межконтинентальные ракеты в провинции Хэйлунцзян прямо возле границы с Россией. Многие отечественные СМИ продублировали эту информацию в своих изданиях, что, возможно, заставило многих украинцев задаться вопросами: почему именно на границе с Россией, неужели Китай планирует напасть на нее в период, когда та находится не в лучшем своем положении (санкции, кризис и т.д.)?
Думаю, что ниже прикрепленная карта мира с обозначением на ней провинции Хэйлунцзян (красным цветом, обведена синим кругом) может дать ответ на эти вопросы.
Как видим, провинция действительно граничит с Россией. Но, в то же время, она включает в себя максимально восточные и максимально близкие к США территории КНР. А если учесть, что на днях прошла инаугурация нового президента США Дональда Трампа, который является отчаянным критиком Китая и его политики, то ответы касательно того, зачем последний разместил ракеты на своих восточных землях становятся практически очевидными.
Информация из Википедии:
Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) — управляемая баллистическая ракета класса «земля — земля», дальностью не менее 5500 километров.Ракеты этого класса, как правило, оснащаются ядерными боевыми частями и предназначены для поражения стратегически важных объектов противника, расположенных на больших расстояниях и на удалённых континентах.
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