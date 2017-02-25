Зміна назви юридичної особи (назви підприємства) 2017

До Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» у 2016 році внесено біля 60 змін, які відображені у процедурі державної реєстрації змін щодо найменування юридичної особи.

Внесені законодавцем зміни пов’язані зі зміною територіальності та вимог до документів, необхідних для проведення реєстраційних дій, сплатою адміністративного збору та здійсненням контрольних функцій Міністерством юстиції України.

Необхідність нотаріального засвідчення підписів на статутних документах - це вимушена міра законодавця пов’язаною з захистом бізнесу від рейдерських захоплень, які в 2016 році (до ведення засвідчення підписів) були актуальними та 90% з яких були успішними.

До того, Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 затверджено нові форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

1. НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР:

Протокол загальних зборів засновників (справжність підписів повинна бути нотаріальна засвідчена).

Статут викладений в новій редакції (справжність підписів повинна бути нотаріальна засвідчена).

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за Формою № 3.

Квитанція про сплату адміністративного збору.

Довіреність, при подачі документів уповноваженим представником.