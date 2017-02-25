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Зміна назви юридичної особи (назви підприємства) 2017
25.02.2017 16:40
До Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань» у 2016 році внесено біля 60 змін, які відображені у процедурі
державної реєстрації змін щодо найменування юридичної особи.
Внесені законодавцем зміни пов’язані зі зміною територіальності та вимог до документів, необхідних для проведення реєстраційних дій, сплатою адміністративного збору та здійсненням контрольних функцій Міністерством юстиції України.
Необхідність нотаріального засвідчення підписів на статутних документах - це вимушена міра законодавця пов’язаною з захистом бізнесу від рейдерських захоплень, які в 2016 році (до ведення засвідчення підписів) були актуальними та 90% з яких були успішними.
До того, Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 затверджено нові форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
1. НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ЄДИНИЙ
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР:
2. ВАРТІСТЬ:
3. АЛГОРИТМ ДІЙ:
O
Перевірити найменування юридичної особи на відповідність вимог діючого
законодавства (Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5).
O
Не пізніше трьох днів з дати прийняття рішення подати державному
реєстратору пакет документів, визначений п. 1, враховуючи принцип
територіальності.
Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – ЗУ «Про державну реєстрацію») державну
реєстрацію можливо провести незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної
особи в межах області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на
підставі документів, поданих в електронній формі.
O
Розгляд документів реєстратором протягом 24 годин після надходження
документів.
O
Отримати виписку з державного реєстру у паперовій формі з підписом та
печаткою державного реєстратора.
4. ЗАВЕРШАЛЬНА СТАДІЯ:
v
Зміна печатки (при наявності).
v
Відкриття нового банківського рахунку.
v
Отримання нового електронного цифрового підпису.
v
Повідомлення контролюючих / дозвільних органів.
v
Повідомлення контрагентів (якщо передбачено Договором).
Підсумовуючи викладене, процедура зміни найменування юридичної особи в Єдиному державному реєстрі зазнала змін, які пов’язані з застосування принципу територіальності та збільшенням затрат пов’язаних з нотаріальним засвідченням підписів.
теги: Зміни відомостей про юридичну особу в єдиному державному реєстрі, зміна назви підприємства, зміна назви юридичної особи, документи для внесення змін в ЄДР
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