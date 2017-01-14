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Як самостійно ліквідувати ФОП?
14.01.2017 16:27
Кроки, які потрібно зробити, щоб припинити підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця та зняти з обліку в органах державної реєстраційної служби, фіскальної служби та пенсійного фонду України.
I етап – Подача заяви державному реєстратору
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань містить актуальні відомості про фізичну особу-підприємця.
Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП, підприємець подає державному реєстратору заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за формою12 (Затверджено Наказом Мін'юст України від 18.11.2016 № 3268/5) та пред’являє документ, який посвідчує особу (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне чи тимчасове проживання).
У випадку подання
документів уповноваженою особою, відомості про яку відсутні в Єдиному
державному реєстрі, представником додатково подається примірник оригіналу
(нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення реєстраційних дій, які не передбачені ч. 4 ст. 18 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
За результатом наданих документів, державний реєстратор протягом 24 годин після надходження документів, поданих для реєстрації припинення юридичної особи зобов’язаний внести відомості в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та надсилає цю інформацію до податкової, органів статистики, Пенсійного фонду.
II етап - Зняття з обліку в державній фіскальній службі України (ДФС)
1. Подання заяви про зняття обліку
ДФС анулює статус платника єдиного
податку шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку у разі
припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону -
в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора
повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення. (пп. 2
п. 299.10 ПКУ).
Виходячи з викладеного, фіскальний орган зобов’язаний після отримання інформації від державного реєстратора про припинення діяльності фізичної особи-підприємця анулювати статус платника єдиного податку, але на практиці дана норма не працює.
Отже, для зняття з обліку в
державній фіскальній службі, ФОП повинен подати заяву про відмову від спрощеної
системи оподаткування згідно порядку подання заяви про застосування спрощеної
системи оподаткування (Наказ Мінфін України від 20.12.2011 № 1675).
У заяві про припинення
підприємницької діяльності Заявник зазначає відомості про дату (період)
припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності (п.7
пп. 298.3.1 ПКУ).
Останнім податковим (звітним)
періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо
відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження
господарської діяльності.
Платникам 1-ї та 2-ї груп єдиний податок треба буде сплатити за весь календарний місяць, навіть якщо реєстрацію єдинника анульовано на початку або в середині місяця.
Підсумовуючи викладене, для зняття з
обліку в державній фіскальній службі вважаю необхідним ФОП подати заяву в
контролюючий орган для уникнення додаткових нарахувань податкових зобов’язань
та подальших проблем відносно виключення з реєстру платників єдиного податку.
Дата зняття з обліку в ДФС — це дата отримання відомостей про державну реєстрацію припинення діяльності. Слід мати на увазі, що підприємця не знімуть з обліку якщо є заборгованість зі сплати єдиного податку.
2. Подача звітності
Після державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у
контролюючих органах як фізична особа - платник податків, яка отримувала доходи
від провадження підприємницької діяльності.
Фізична особа-підприємець має забезпечити
остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в
установлені строки подати відповідному контролюючому органу річну податкову
декларацію за звітний рік у передбачені строки:
Декларація надається в паперовому вигляді, з написом від руки «Ліквідаційна».
3. Проведення перевірки
Державна фіскальна служба може
призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи - платника
податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених
Кодексом. Згідно п.102.1. Податкового кодексу України строк давності становить
1095 днів.
Контролюючі органи можуть перевірити
за період ведення діяльності ФОП:
Отже, з вищевикладеного випливає, що після припинення підприємницької діяльності, платник податків залишається на обліку для можливості проведення взаєморозрахунків по платежам за податками та зборами.
III етап - зняття з
обліку в Пенсійному фонді України (ПФУ)
У
разі отримання від державного реєстратора повідомлення про внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо
припинення нею підприємницької діяльності, орган Пенсійного фонду в 10-денний
термін проводить документальну перевірку платника єдиного внеску, що має
найманих працівників, щодо правильності нарахування, обчислення та сплати
єдиного внеску. На основі акта перевірки, платник єдиного внеску здійснює
остаточні розрахунки.
Фізичні особи - підприємці, які не
мають найманих працівників, подають до органу Пенсійного фонду звіт про
нараховані суми єдиного внеску за період роботи у звітному році та копію акту
перевірки органу державної податкової служби і здійснюють остаточні розрахунки.
Рішення про не проведення перевірки
платників єдиного внеску може бути за наявності одночасно таких умов:
O
платником
єдиного внеску подана вся передбачена Законом звітність з нульовими
показниками;
O
платником
єдиного внеску у період після 01 січня 2011 року не використовувалась праця
фізичних осіб;
O
у
контролюючому органі відсутня інформація щодо нарахування (виплати) платнику
єдиного внеску доходів, які є базою нарахування єдиного внеску;
O
у
платника єдиного внеску відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску;
O
платник
єдиного внеску (фізична особа - підприємець) знімається з обліку після
проведення перевірки (у разі її проведення), здійснення остаточного розрахунку
зі сплати єдиного внеску та закриття інтегрованих карток.
Після проведення позапланової
перевірки фізичної особи - підприємця, яка має найманих працівників, звірення
розрахунків з платником єдиного внеску, проведення ним остаточного розрахунку
та на підставі довідок про відсутність заборгованості із сплати страхових
коштів, наданих фондами соціального страхування, орган Пенсійного фонду України
складає довідку про відсутність заборгованості.
Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.
IV – Закриття рахунків в
банках
Фізична особа-підприємець повинна
закрити наявні банківські рахунки шляхом подачі відповідної заяви до відділення
банку.
Якщо після припинення
підприємницької діяльності залишились незакритими його рахунки у фінансових
установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних
осіб), ДФС доводить до відома цих установ таку інформацію про припинення
підприємницької діяльності та зняття з обліку платника податків.
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