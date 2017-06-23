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Как экспорт спасает отечественную электроэнергетику
23.06.2017 11:05
В отечественной энергосистеме Украины в
последние годы наблюдается существенный переизбыток генерирующих мощностей.
Ситуация, в которой мы можем произвести больше электроэнергии, чем необходимо,
обусловлена несколькими факторами. Во-первых, общеэкономический спад и, как
следствие, существенное сокращение потребления со стороны юридических лиц (включая
промышленность). Во-вторых, относительно теплые зимы в 2015-2017 гг., что также
привело к снижению электроэнергетических расходов. В-третьих, потеря
потребителей Крыма и части потребителей Донбасса. В итоге величина генерирующей
мощности, находящейся в Украине в вынужденном резерве, превышает потребности
некоторых европейских стран – например, Венгрии.
Проблема в том, что такой низкий уровень
спроса на электроэнергию является недостаточным для нормального
технологического функционирования объединенной энергосистемы Украины. Соответственно,
профицит генерирующих мощностей заставляет энергетиков искать нестандартные
методы решения возникшей проблемы. Вариант с эксплуатацией энергоблоков
украинских АЭС в маневренном режиме не стал оптимальным из-за необходимости дополнительной
модернизации (что требует значительных средств и времени). Предложение об отмене
минимально допустимого состава работающего оборудования на угольных ТЭС
выглядит также сомнительным, ведь это пусть к росту износа оборудования и
ухудшению экологических характеристик.
Одним из наиболее логичных путей решения
проблемы является наращивание экспорта электроэнергии. Тем более, что у нашей
страны есть все возможности для получения статуса лидера поставок на
восточноевропейском энергетическом рынке: от географического положения до
наличия межгосударственных линий высоковольтной передачи электроэнергии,
позволяющих экспортировать более 83 млрд. кВтч электроэнергии в год. Однако,
несмотря на имеющийся потенциал, поставки электроэнергии из Украины с 2013 года
практически все время сокращались. Причем существенно. Причин несколько, но
одна из них - отмена права экспортеров покупать электроэнергию у «Энергорынка»
без учета дотационных сертификатов, что снизило конкурентоспособность
украинского электричества в восточноевропейском энергетическом сегменте. Так,
если цена 1 кВтч на отечественном оптовом энергетическом рынке в то время
составляла 4,12 евроцента, то в соседних Словакии и Венгрии этот показатель
равнялся 2,3 евроцентам. К этому также можно добавить решение Минтопэнерго
сократить на 50% экспорт электрической энергии с Бурштынского энергоострова в
Европу с целью экономии дефицитного угля, а также полная остановка энергоэкспорта
в Молдову и Беларусью. На этих двух рынках, которые мы фактически потеряли,
украинской электроэнергии быстро нашлась замена.
И это возвращает нас к более ранним событиям. Мы уже теряли внешние рынки сбыта, а потом – в 2009-2012 гг. - прилагали немалые усилия по восстановлению нашей конкурентоспособности на них. Можно, к примеру, вспомнить тогдашнее решение КМУ, касающееся дотаций на экспорт в Беларусь для «Укринтерэнерго» и в Молдову для ДТЭК. Они вызвали немало нареканий, в том числе относительно более низких цен для внешних потребителей в сравнении с внутренними потребителями. Однако, именно эти решения позволили не только вернуть рынки, но и более чем вдвое нарастить экспорт (см. график).
Сейчас ситуация в какой-то мере
повторяется. Как сообщалось, «ДТЭК Трейдинг» и Energocom подписали контракт на
поставку украинской электроэнергии в Молдову на период 1.04.2017-31.03.2018.
Несколько недель назад министр энергетики Игорь Насалик утвердил обновленный
прогнозный баланс электроэнергии на 2017 г, согласно которому объем поставок
электроэнергии в Молдову увеличен до 1,37 млрд кВтч (+69,6% к ранее
утвержденному прогнозному балансу). В целом в 2017 году импорт электроэнергии
не предусмотрен, а экспорт ожидается на уровне 6,12 млрд кВтч. В целом министр
прав – планируемое увеличение экспорта электроэнергии в Европу на 50% к
показателям 2016 года облегчит решение проблемы улучшения технологического
функционирования объединенной энергосистемы Украины. И к тому же даст
дополнительные доходы тепловым компаниям и НЭК «Укрэнерго». Последнее можно
проиллюстрировать цифрами уже текущего года. За 4 месяца Украина передала на
экспорт электроэнергии на 27,3% больше, чем в январе-апреле 2016 года. А вот
доход от таких поставок увеличился на 36,2% - с $21,8 млн. до $81,9 млн.
То есть в итоге страна увеличивает валютные поступления в экономику и параллельно решает весьма серьезную проблему профицита генерирующих мощностей. Безусловно, такой выход из сложившейся ситуации обходится недешево. Поставки электроэнергии в страны ЕС ведутся по низким ценам, но снижая экспорт в Европу ради временной выгоды, мы можем не только усугубить внутренние проблемы отечественной объединенной энергосистемы, но и опять рискуем повторить наш «гопак на граблях» - возврат утраченных рынков будет стоить стране значительно дороже.
Конечно, пока «энергетическая дипломатия» в Украине находится в самом начале развития. Но чтобы справиться с основными рисками украинской энергетической и экономической безопасности, она должна сделать рывок активности уже в самое ближайшее время. Как минимум, стране необходимо использовать свой потенциал и увеличить долю экспортируемой электроэнергии. Снижение же базы экспорта электроэнергии и утрата внешних рынков – это увеличение доли условно постоянных затрат электростанций и, как следствие, повышение розничного тарифа. Украине надо найти разумный экономический баланс.
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