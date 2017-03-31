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Снегопады и электросети: итоги зимы
31.03.2017 12:03
Отопительный сезон 2016-2017 годов, по
данным ЧАО «Предприятие по эксплуатации электрических сетей «Центральная
энергетическая компания», в целом продемонстрировал позитивную тенденцию. В
сравнении с предыдущими тремя годами количество аварийных ситуаций и
технологических сбоев в работе электросетей Днепропетровской области было
меньше в среднем на 37%. Однако обольщаться не стоит. Прежде всего, более-менее
регион нормально перезимовал благодаря относительно теплой и благоприятной
погоде.
Чрезвычайные ситуации компания
нивелировала за счет создания аварийного запаса электрооборудования для
электрических сетей. Таким образом, временные перебои с электроснабжением
потребителей не превышали нормативных показателей. Впрочем, как свидетельствует
опыт предыдущих лет, недостаточное финансирование аварийных работ, вынуждало
оператора ремонтировать поврежденные участки за счет средств, предусмотренных
на плановые работы. И это, соответственно, не редко приводило к более длительному
отключению потребителей от электроэнергии.
К сожалению, техническое состояние
электросетей Днепропетровской области критическое. Сети напряжением 150-0,4 кВ
эксплуатируются с 50-60 годов прошлого века. На данный момент от 60 до 80%
силовых трансформаторов работают свыше 25 лет. 15% сетей требуют капитального
ремонта с ориентировочными затратами в 25,5 млн грн. При нынешнем финансовом
положении дел, на это потребуется 12 лет. Причем, с каждым годом процент износа
сетей будет увеличиваться за счет появления новых аварийных участков.
Таким образом, электросети требуют
немедленной реконструкции с заменой коммутационного оборудования, внедрением
современных систем защиты, обновлением трансформаторного парка. Однако вместо
реализации реформ, которые позволили бы операторам получить источник финансовых
ресурсов для модернизации, государство снизило финансирование инвестпрограмм. В
2015 году на 36%, по сравнению с 2012 годом, сокращены тарифные составляющие,
на 24% уменьшена составляющая «амортизационных отчислений».
Население и промышленность платят за
электроэнергию высокую цену. Но проблема заключается в том, что до
распределительных компаний эти деньги фактически не доходят. В структуре тарифа
на покрытие затрат электросетей выделяется не более 8%, тогда как в развитых
странах этот показатель превышает 20%. Соответственно, украинские операторы
электрораспределительных систем де-факто лишены возможности вкладывать деньги в
модернизацию.
Выходом из ситуации может стать введение
на законодательном уровне модели стимулирующего тарифообразования, которая
позволила бы ежегодно инвестировать в электросети только Днепропетровской
области от 200 до 250 млн грн. При этом
RAB
-тарификация
не сказалась бы на розничных расценках. Такая система работает в странах Европы
вот уже более 20 лет. И в ряде государств розничные тарифы снижаются за счет
минимизации энергопотерь в сетях.
Систематизируя потенциальные пути выхода
из кризисной ситуации на рынке электроэнергии Украины можно обозначить ряд
принципиальных, первостепенных шагов, которые необходимо осуществить
государству. В первую очередь – изменить подходы Регулятора к формированию и
контролю за выполнением инвестиционных программ. А именно – отказаться от
тотального контроля энергокомпаний со стороны НКРЭКП при формировании
инвестиционных программ. Сегодня направления инвестиций и очередность
осуществления тех или иных мероприятий определяет Регулятор, а не компании.
Необходимо предоставить предприятиям отрасли возможность самостоятельно
определять пути и направления своего развития. В свою очередь, Регулятор должен
контролировать качество электроэнергии и ее поставок потребителю. Операторы
рынка должны самостоятельно распоряжаться своей прибылью и выбирать путь
повышения показателей качества.
Наконец, по итогам отчетного периода,
операторам следовало бы оставлять средства от экономии операционных затрат
(если такая экономия не повлияла на показатели качества энергопоставок), в
качестве дополнительного источника инвестиционных программ, или оплаты
процентов по целевым инвестиционным кредитам, а не снимать эти средства из
структуры тарифных затрат. Необходимо создать инвестиционный фонд, источником
пополнения которого станут штрафы энергокомпаний с низкими показателями
качества услуг.
Только в таких условиях появится
возможность остановить бесконечный рост тарифов для населения и промышленности,
привести в порядок и в дальнейшем развивать энергогенерацию Украины.
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