Снегопады и электросети: итоги зимы

Отопительный сезон 2016-2017 годов, по данным ЧАО «Предприятие по эксплуатации электрических сетей «Центральная энергетическая компания», в целом продемонстрировал позитивную тенденцию. В сравнении с предыдущими тремя годами количество аварийных ситуаций и технологических сбоев в работе электросетей Днепропетровской области было меньше в среднем на 37%. Однако обольщаться не стоит. Прежде всего, более-менее регион нормально перезимовал благодаря относительно теплой и благоприятной погоде.

Чрезвычайные ситуации компания нивелировала за счет создания аварийного запаса электрооборудования для электрических сетей. Таким образом, временные перебои с электроснабжением потребителей не превышали нормативных показателей. Впрочем, как свидетельствует опыт предыдущих лет, недостаточное финансирование аварийных работ, вынуждало оператора ремонтировать поврежденные участки за счет средств, предусмотренных на плановые работы. И это, соответственно, не редко приводило к более длительному отключению потребителей от электроэнергии.

К сожалению, техническое состояние электросетей Днепропетровской области критическое. Сети напряжением 150-0,4 кВ эксплуатируются с 50-60 годов прошлого века. На данный момент от 60 до 80% силовых трансформаторов работают свыше 25 лет. 15% сетей требуют капитального ремонта с ориентировочными затратами в 25,5 млн грн. При нынешнем финансовом положении дел, на это потребуется 12 лет. Причем, с каждым годом процент износа сетей будет увеличиваться за счет появления новых аварийных участков.

Таким образом, электросети требуют немедленной реконструкции с заменой коммутационного оборудования, внедрением современных систем защиты, обновлением трансформаторного парка. Однако вместо реализации реформ, которые позволили бы операторам получить источник финансовых ресурсов для модернизации, государство снизило финансирование инвестпрограмм. В 2015 году на 36%, по сравнению с 2012 годом, сокращены тарифные составляющие, на 24% уменьшена составляющая «амортизационных отчислений».

Население и промышленность платят за электроэнергию высокую цену. Но проблема заключается в том, что до распределительных компаний эти деньги фактически не доходят. В структуре тарифа на покрытие затрат электросетей выделяется не более 8%, тогда как в развитых странах этот показатель превышает 20%. Соответственно, украинские операторы электрораспределительных систем де-факто лишены возможности вкладывать деньги в модернизацию.

Выходом из ситуации может стать введение на законодательном уровне модели стимулирующего тарифообразования, которая позволила бы ежегодно инвестировать в электросети только Днепропетровской области от 200 до 250 млн грн. При этом RAB -тарификация не сказалась бы на розничных расценках. Такая система работает в странах Европы вот уже более 20 лет. И в ряде государств розничные тарифы снижаются за счет минимизации энергопотерь в сетях.

Систематизируя потенциальные пути выхода из кризисной ситуации на рынке электроэнергии Украины можно обозначить ряд принципиальных, первостепенных шагов, которые необходимо осуществить государству. В первую очередь – изменить подходы Регулятора к формированию и контролю за выполнением инвестиционных программ. А именно – отказаться от тотального контроля энергокомпаний со стороны НКРЭКП при формировании инвестиционных программ. Сегодня направления инвестиций и очередность осуществления тех или иных мероприятий определяет Регулятор, а не компании. Необходимо предоставить предприятиям отрасли возможность самостоятельно определять пути и направления своего развития. В свою очередь, Регулятор должен контролировать качество электроэнергии и ее поставок потребителю. Операторы рынка должны самостоятельно распоряжаться своей прибылью и выбирать путь повышения показателей качества.

Наконец, по итогам отчетного периода, операторам следовало бы оставлять средства от экономии операционных затрат (если такая экономия не повлияла на показатели качества энергопоставок), в качестве дополнительного источника инвестиционных программ, или оплаты процентов по целевым инвестиционным кредитам, а не снимать эти средства из структуры тарифных затрат. Необходимо создать инвестиционный фонд, источником пополнения которого станут штрафы энергокомпаний с низкими показателями качества услуг.

Только в таких условиях появится возможность остановить бесконечный рост тарифов для населения и промышленности, привести в порядок и в дальнейшем развивать энергогенерацию Украины.