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ЧП в энергетике – плата правительства за собственное легкомыслие
23.03.2017 11:59
В четверг,
16 марта 2017 года, Кабинет министров Украины, как и следовало ожидать, продлил
срок действия временных чрезвычайных мер в электроэнергетике страны еще на один
месяц. Напомню, ЧП было введено 15 февраля в ходе экстренного внеочередного
заседания правительства в виду возникшего на ТЭС дефицита угля антрацитной
группы. Ситуация обострилась в виду блокады поставок топлива из неконтролируемых
Киевом территорий Донецкой и Луганской областей.
По словам
министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, несмотря
на чрезвычайную ситуацию, объединенная энергосистема Украины работает в штатном
режиме, веерных отключений удалось избежать. Министр отметил также, что
продление чрезвычайной ситуации еще на один месяц необходимо для поддержания
работы энергосистемы в штатном режиме.
Министр
прав. Продление сроков ЧП в сложившейся ситуации является оправданным,
единственно верным решением. Ведь риски перебоев в работе энергосистемы
остаются. И для нивелирования угроз руководителям ТЭС необходимо оптимизировать
использование антрацитовой группы углей при генерации электроэнергии. С учетом
дефицита таких углей на складах электростанций, сделать это весьма непросто.
Однако, это вынужденное мероприятие, которое требует дополнительного времени.
Почему
ситуация дошла до введения ЧП, вопрос другой. Ведь чрезвычайной ситуации в
энергетике можно было избежать при правильном заблаговременном планировании
работы по подготовке электростанций к нагрузкам осенне-зимнего периода. А так,
как эта работа велась под лозунгами «зима коротка», «авось переживем» и так
далее, можно с уверенностью говорить о том, что Украине этой зимой
действительно повезло. Причем, в очередной раз. Зима была очень теплой, что
позволило минимизировать масштаб катастрофических потенциальных последствий
недостатка углей на складах ТЭС.
По большому
счету, обстоятельства чрезвычайной ситуации в энергетике, с которыми
столкнулась Украина, таковы, что пути их разрешения выходят за пределы
полномочий Минтопэнерго и других профильных госорганов. ЧП стало неизбежным
следствием возникновения внешних факторов. В прошлые годы, при подготовке
генерации Украины к зиме, никто даже в мыслях не допускал блокады поставок
углей с Донбасса. Сегодня же, мы стали свидетелями очередного эксперимента,
который перечит и нивелирует все законы экономики. И именно этот эксперимент
сделал Минтопэнерго заложником ситуации.
Парадокс
заключается в том, что вместо проведения плановой страховочной работы по
предотвращению и преодолению вероятных форс-мажорных ситуаций в энергетике
накануне отопительного сезона, Кабинет министров вначале дождался неизбежного
возникновения чрезвычайной ситуации, и лишь потом бросился аврально «тушить
пожар». В частности, обращение правительства к НЭК «Укрэнерго» с требованием определить
допустимые уровни
снижения
резерва энергогенерирующих мощностей, установить требования к
составу оборудования
тепловых электростанций, составить и
утвердить по согласованию с
М
интопэнерго графики аварийных
отключений должно было быть сделано еще прошлым летом, когда традиционно
начинается подготовка энергетического хозяйства страны к холодам.
Указание ГП
«Энергорынок» разработать графики нагрузок энергосистемы с
учетом требований «Укрэнерго» по
составу оборудования электростанций также явно запоздало. Такие действия
являются плановыми при подготовке электростанций к зимнему периоду.
Как правило,
авральный ритм работы чреват грубыми недопустимыми ошибками, которые могут
усугубить чрезвычайную ситуацию. И к таким ошибкам можно отнести указание НАЭК
«Энергоатом» нивелировать пиковые нагрузки регулированием мощностей атомных
станций. Такие методы чреваты и, как минимум, могут обернуться сбоями в работе
АЭС.
В целом,
можно утверждать, что заявления правительства об идеально проведенной работе по
подготовке энергосистемы Украины к зиме, являются, мягко говоря, лукавством.
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