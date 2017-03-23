ЧП в энергетике – плата правительства за собственное легкомыслие

В четверг, 16 марта 2017 года, Кабинет министров Украины, как и следовало ожидать, продлил срок действия временных чрезвычайных мер в электроэнергетике страны еще на один месяц. Напомню, ЧП было введено 15 февраля в ходе экстренного внеочередного заседания правительства в виду возникшего на ТЭС дефицита угля антрацитной группы. Ситуация обострилась в виду блокады поставок топлива из неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, несмотря на чрезвычайную ситуацию, объединенная энергосистема Украины работает в штатном режиме, веерных отключений удалось избежать. Министр отметил также, что продление чрезвычайной ситуации еще на один месяц необходимо для поддержания работы энергосистемы в штатном режиме.

Министр прав. Продление сроков ЧП в сложившейся ситуации является оправданным, единственно верным решением. Ведь риски перебоев в работе энергосистемы остаются. И для нивелирования угроз руководителям ТЭС необходимо оптимизировать использование антрацитовой группы углей при генерации электроэнергии. С учетом дефицита таких углей на складах электростанций, сделать это весьма непросто. Однако, это вынужденное мероприятие, которое требует дополнительного времени.

Почему ситуация дошла до введения ЧП, вопрос другой. Ведь чрезвычайной ситуации в энергетике можно было избежать при правильном заблаговременном планировании работы по подготовке электростанций к нагрузкам осенне-зимнего периода. А так, как эта работа велась под лозунгами «зима коротка», «авось переживем» и так далее, можно с уверенностью говорить о том, что Украине этой зимой действительно повезло. Причем, в очередной раз. Зима была очень теплой, что позволило минимизировать масштаб катастрофических потенциальных последствий недостатка углей на складах ТЭС.

По большому счету, обстоятельства чрезвычайной ситуации в энергетике, с которыми столкнулась Украина, таковы, что пути их разрешения выходят за пределы полномочий Минтопэнерго и других профильных госорганов. ЧП стало неизбежным следствием возникновения внешних факторов. В прошлые годы, при подготовке генерации Украины к зиме, никто даже в мыслях не допускал блокады поставок углей с Донбасса. Сегодня же, мы стали свидетелями очередного эксперимента, который перечит и нивелирует все законы экономики. И именно этот эксперимент сделал Минтопэнерго заложником ситуации.

Парадокс заключается в том, что вместо проведения плановой страховочной работы по предотвращению и преодолению вероятных форс-мажорных ситуаций в энергетике накануне отопительного сезона, Кабинет министров вначале дождался неизбежного возникновения чрезвычайной ситуации, и лишь потом бросился аврально «тушить пожар». В частности, обращение правительства к НЭК «Укрэнерго» с требованием определить допустимые уровни снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить требования к составу оборудования тепловых электростанций, составить и утвердить по согласованию с М интопэнерго графики аварийных отключений должно было быть сделано еще прошлым летом, когда традиционно начинается подготовка энергетического хозяйства страны к холодам.

Указание ГП «Энергорынок» разработать графики нагрузок энергосистемы с учетом требований «Укрэнерго» по составу оборудования электростанций также явно запоздало. Такие действия являются плановыми при подготовке электростанций к зимнему периоду.

Как правило, авральный ритм работы чреват грубыми недопустимыми ошибками, которые могут усугубить чрезвычайную ситуацию. И к таким ошибкам можно отнести указание НАЭК «Энергоатом» нивелировать пиковые нагрузки регулированием мощностей атомных станций. Такие методы чреваты и, как минимум, могут обернуться сбоями в работе АЭС.

В целом, можно утверждать, что заявления правительства об идеально проведенной работе по подготовке энергосистемы Украины к зиме, являются, мягко говоря, лукавством.