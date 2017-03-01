О повышении тарифов на нестандартное подключение к электросетям

Экспертное сообщество серьезно обеспокоено спекуляциями вокруг темы повышения тарифов на нестандартное подключение к электросетям, утвержденное соответствующим решением НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг) от 31 января текущего года.

Один из ключевых аргументов противников нововведений заключается в социальной составляющей данного решения. В частности, акцентируется внимание на том, что повышение ограничит возможности новых подключений к электросетям частных домовладений, включая домовладения незащищенных категорий населения. Данный тезис не соответствует действительности, так как решение НКРЭКУ касается мощностей свыше 160 кВт. Для понимания: расчетная мощность потребления однокомнатной квартиры составляет 7 кВт, а большого частного дома площадью до 200 кв. м – порядка 16 кВт. Справедливо предположить, что домовладения, подключающие 160 кВт (то есть в 10 раз больше стандартного частного дома), вряд ли принадлежат «социально незащищенным» украинцам. Если говорить о многоквартирных домах, во многих случаях нуждающихся в действительно больших мощностях присоединения, то прежде всего необходимо отметить, что присоединение подавляющего большинства многоквартирных домов попадает в категорию стандартного, то есть, до 160 кВт. Следовательно, повышение тарифов касается исключительно самого застройщика, а никак ни будущих жильцов. И здесь на слове «будущие» необходимо сделать акцент. Ведь решение регулятора не имеет «обратного хода», то есть повышение тарифов будет применяться только к новым подключениям. Те, кто в силу тех или иных обстоятельств уже имеет нестандартное подключение, никаких дополнительных средств платить не будут.

Возвращаясь к тем нормам, которыми определены нестандартные подключения (свыше 160 кВт), стоит отметить, что в указанные рамки вписываются даже небольшие предприятия – к примеру, автозаправочные станции, мини-маркеты, кафетерии и пр. Поэтому тезис противников нововведений о том, что решение НКРЭКУ ударит по малому и среднему бизнесу, в большинстве случаев также несостоятелен. В этом ключе влияние роста тарифов будет минимальным.

Другое дело – крупные объекты, включая промышленные. Но и тут имеет смысл обратиться не к демагогии, а к статистике. На сегодняшний день коэффициент использования уже присоединенных мощностей в Украине составляет меньше 20%. Это означает, что реально работает только пятая часть объема, который обслуживается операторами распределительных электросетей (а это, учитывая масштабы и состояние инфраструктуры, громадные средства), реально работает.

Ключевых причины две. Во-первых, нынешнее положение экономики (будем откровенны, сегодня основные нестандартные подключения происходят преимущественно в строительной отрасли – при вводе в эксплуатацию новых кварталов элитного жилья). Во-вторых, имевшая место практика предыдущих лет, когда крупные потребители присоединяли избыточные мощности, то есть мощности, значительно превышающие их потребность. Поднятие тарифов на нестандартное подсоединение стабилизирует ситуацию и позволит в будущем избежать подобных диспаритетов.

Впрочем, нельзя отрицать того факта, что один действительно серьезный аргумент у противников нововведений все же имеется. Это касается случаев с присоединением мощностей объектов возобновляемой энергетики. Для них новые тарифы не всегда являются «подъемными», что может существенно ограничить процесс появления новых объектов и инвестирование в данную отрасль.

Тут позиция Ассоциации операторов распределительных электросетей достаточно однозначна. Необходимо на регуляторном уровне разговаривать об исключениях из правил: присоединение для них должно быть максимально упрощено и удешевлено (например, применен понижающий коэффициент). Правда, для этого следует сначала четко обозначить государственную позицию в этом вопросе. Речь идет, как минимум, о детализации общей энергетической стратегии страны в части развития возобновляемой энергетики, обозначении его [развития] приоритетов, параметров и этапов и пр. Только так мы сможем совершенствовать и приводить в соответствие мировым трендам и стандартам энергетическую систему Украины.

И в заключении хотелось бы сказать о том, что остается вне внимания критиков нововведения. Десятилетиями формировалась система, при которой любой пользователь мог присоединить любые мощности, используя коррупционные схемы. Предприятия и частные домовладения сталкивались с выбором: платить много и очень долго ждать решения вопроса либо платить безумно много и ждать чуть меньше. Новые правила создадут преграды для подобных нелегальных движений. Они подразумевают не только прозрачность всех процедур, но и утвержденные сроки их реализации. А это означает движение рынка по цивилизованному пути.