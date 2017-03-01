|
|
|
Автор
Кнопки
|
О повышении тарифов на нестандартное подключение к электросетям
01.03.2017 17:05
Экспертное
сообщество серьезно обеспокоено спекуляциями вокруг темы повышения тарифов на
нестандартное подключение к электросетям, утвержденное соответствующим решением
НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики
и коммунальных услуг) от 31 января текущего года.
Один из ключевых
аргументов противников нововведений заключается в социальной составляющей
данного решения. В частности, акцентируется внимание на том, что повышение
ограничит возможности новых подключений к электросетям частных домовладений,
включая домовладения незащищенных категорий населения. Данный тезис не
соответствует действительности, так как решение НКРЭКУ касается мощностей свыше
160 кВт. Для понимания: расчетная мощность потребления однокомнатной квартиры составляет
7 кВт, а большого частного дома площадью до 200 кв. м – порядка 16 кВт. Справедливо
предположить, что домовладения, подключающие 160 кВт (то есть в 10 раз больше
стандартного частного дома), вряд ли принадлежат «социально незащищенным»
украинцам. Если говорить о многоквартирных домах, во многих случаях нуждающихся
в действительно больших мощностях присоединения, то прежде всего необходимо
отметить, что присоединение подавляющего большинства многоквартирных домов
попадает в категорию стандартного, то есть, до 160 кВт. Следовательно, повышение
тарифов касается исключительно самого застройщика, а никак ни будущих жильцов.
И здесь на слове «будущие» необходимо сделать акцент. Ведь решение регулятора
не имеет «обратного хода», то есть повышение тарифов будет применяться только к
новым подключениям. Те, кто в силу тех или иных обстоятельств уже имеет
нестандартное подключение, никаких дополнительных средств платить не будут.
Возвращаясь к
тем нормам, которыми определены нестандартные подключения (свыше 160 кВт),
стоит отметить, что в указанные рамки вписываются даже небольшие предприятия –
к примеру, автозаправочные станции, мини-маркеты, кафетерии и пр. Поэтому тезис
противников нововведений о том, что решение НКРЭКУ ударит по малому и среднему
бизнесу, в большинстве случаев также несостоятелен. В этом ключе влияние роста
тарифов будет минимальным.
Другое дело –
крупные объекты, включая промышленные. Но и тут имеет смысл обратиться не к
демагогии, а к статистике. На сегодняшний день коэффициент использования уже
присоединенных мощностей в Украине составляет меньше 20%. Это означает, что реально
работает только пятая часть объема, который обслуживается операторами
распределительных электросетей (а это, учитывая масштабы и состояние
инфраструктуры, громадные средства), реально работает.
Ключевых причины
две. Во-первых, нынешнее положение экономики (будем откровенны, сегодня
основные нестандартные подключения происходят преимущественно в строительной
отрасли – при вводе в эксплуатацию новых кварталов элитного жилья). Во-вторых,
имевшая место практика предыдущих лет, когда крупные потребители присоединяли
избыточные мощности, то есть мощности, значительно превышающие их потребность.
Поднятие тарифов на нестандартное подсоединение стабилизирует ситуацию и
позволит в будущем избежать подобных диспаритетов.
Впрочем, нельзя
отрицать того факта, что один действительно серьезный аргумент у противников
нововведений все же имеется. Это касается случаев с присоединением мощностей объектов
возобновляемой энергетики. Для них новые тарифы не всегда являются
«подъемными», что может существенно ограничить процесс появления новых объектов
и инвестирование в данную отрасль.
Тут позиция
Ассоциации операторов распределительных электросетей достаточно однозначна.
Необходимо на регуляторном уровне разговаривать об исключениях из правил:
присоединение для них должно быть максимально упрощено и удешевлено (например,
применен понижающий коэффициент). Правда, для этого следует сначала четко
обозначить государственную позицию в этом вопросе. Речь идет, как минимум, о
детализации общей энергетической стратегии страны в части развития
возобновляемой энергетики, обозначении его [развития] приоритетов, параметров и
этапов и пр. Только так мы сможем совершенствовать и приводить в соответствие
мировым трендам и стандартам энергетическую систему Украины.
И в заключении
хотелось бы сказать о том, что остается вне внимания критиков нововведения.
Десятилетиями формировалась система, при которой любой пользователь мог
присоединить любые мощности, используя коррупционные схемы. Предприятия и
частные домовладения сталкивались с выбором: платить много и очень долго ждать
решения вопроса либо платить безумно много и ждать чуть меньше. Новые правила
создадут преграды для подобных нелегальных движений. Они подразумевают не
только прозрачность всех процедур, но и утвержденные сроки их реализации. А это
означает движение рынка по цивилизованному пути.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада Власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко Правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича Рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.