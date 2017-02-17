ЧП энергетического масштаба – безответственность и непрофессионализм

15 февраля 2017 года Кабинет Министров Украины, в ходе своего внеочередного заседания, ввел чрезвычайные меры в энергосистеме Украины. На тепловых электростанциях, использующих для производства энергии антрацитовый уголь, введут специальные меры экономии. Правительство утешает, что это никоим образом не приведет к отключению населения от тепла и электричества, при этом не скрывает, что без веерных перебоев с поставками энергоносителей не обойтись. На сколько длительными будут веерные отключения правительство не информирует. Однако, учитывая отнюдь не утешительную констатацию факта руководством Минэнергоугля, что до конца отопительного сезона отечественным ТЭС однозначно не хватит топлива, нам с вами, похоже, придется мерзнуть.

На самом деле, происходящее сейчас в энергетике Украины не является чем-то новым и необычным. Подобные ситуации с дефицитом угля на складах тепловых электростанций в зимний период в истории независимости Украины уже были не один раз. Причем кризисные явления проявлялись и при более сложных обстоятельствах: сильные продолжительные морозы, отсутствие поставок газа и мазута, забастовки шахтеров, отсутствие финансирования, минимальный остаток угля на электростанциях на двое - трое суток и так далее.

Однако, отличительной особенностью прошлых периодов является то, что бывшим руководителям Министерства энергетики и угольной промышленности приходилось в подобных ситуациях принимать неординарные, часто интуитивные, но единственно правильные, конкретные решения, и брать на себя персональную ответственность за их реализацию и достигнутые результаты.

Безусловно и то, что во избежание чрезвычайных ситуаций зимой, началу отопительного сезона предшествовала традиционная кропотливая подготовительная работа профильных министерств и ведомств. Это и проведение плановых предупредительных ремонтов ТЭС, заключение договоров на поставки угля и мазута, составление графиков очередности на случай аварийных отключений, техническое и организационное обеспечение вероятных сбоев и множество других предохранительных мер. Именно благодаря этой работе и высокому профессионализм у энергетиков отрасль всегда успешно преодолевала возникающие трудности и нормально проходила осенне-зимний период.

Чем же отличается сегодняшняя ситуация от прежних лет? Во-первых, мы вошли в зиму с недостаточным, критически малым запасом топлива на складах электростанций. И данный факт может свидетельствовать либо о рискованном оптимизме чиновников (энергии много не потребуется, ведь промышленность «лежит», зима будет краткой и теплой), либо о недостаточном понимании особенностей энергетики и непрофессионализме. Так как всякие вынужденные чрезвычайные меры – это следствие отсутствия достаточной компетентности ответственных за энергетику должностных лиц.