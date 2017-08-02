Выставочный бизнес в Украине

Выставки всегда являлись отражением экономики страны. Именно на выставках демонстрируют все достижения и новшества любой индустрии. Будь то региональная или международная экспозиция, она всегда привлекает свою целевую аудиторию и открывает новые возможности. На такие мероприятия стремятся попасть все, кто связан с производством, продвижением и потреблением интересующих товаров и услуг. В первую очередь бренды, для которых это отличная возможность заработать, привлечь инвестиции, сформировать новые бизнес-связи, заявить о себе и быть в курсе всех «свежих» трендов. Специалисты и руководители компаний, которые анализируют все предложения рынка собранные под одной крышей. Инвесторы, которые ищут удачное вложение для своих средств, а также десятки тысяч покупателей, которые находят, на что потратить деньги. Конечно, все зависит от формата, сферы и ориентированности мероприятия, но каждый, кто приходит или участвует в выставке – преследует свои цели и, как правило, их достигает. Именно поэтому выставки стали – главным событием в производстве и продвижении любого товара.

С начала 2000-х выставки стали считать одним из самых эффективных маркетинговых инструментов и в то же время выставочный бизнес начал активно развиваться в Украине. В нашу страну начали «заходить» крупнейшие международные выставочные операторы, такие как ДП «Премьер Экспо» (ITE Group Plc). Оценив перспективы данного сегмента, отечественный бизнес тут же воспользовался возникшим спросом и заполонил рынок всевозможными предложениями. Одновременно со становлением выставочных операторов в Украине проходило строительство первых современных экспоцентров. Постепенно этот бизнес развился до европейского уровня, в отношении менеджмента организаторов, поиска инвестиций, выставочного маркетинга, дизайна, оборудования стендов, инженерных решений и персонала. Конечно, у международных компаний дела обстоят более удачно чем у отечественных благодаря лучшим возможностям для привлечения инвестиций, выхода на новые рынки, качества менеджмента, прозрачности и остальных пунктов, но тем не менее все нашли свое место под солнцем, мирно поделив украинский рынок.

Как это работает: выставки стимулируют развитие экономики, заключение долгосрочных контрактов, способствуют поиску инвестиций, созданию рабочих мест, выходу товаров под грифом «made in Ukraine» на новые рынки сбыта. Потребители становятся более требовательными, появляется конкуренция, которая стимулирует производителей к поиску новых моделей ведения бизнеса, внедрению инноваций и развитию производства. При этом рыночные тенденции прямо влияют на количество и тематику экспозиций. Другими словами, выставки работают на экономику, а экономика на выставки.

Как и в любом деле, у выставочного бизнеса в Украине имеются свои проблемы. Главной из них была и остается — отсутствие необходимой выставочной площади. Пожалуй, только столица имеет пригодную инфраструктуру для проведения международных выставок на достойном уровне.

Что касается перспектив выставочной индустрии, то политический и экономический кризис начала 2014 года нанес удар по всем сферам бизнеса без исключений. Но уже сейчас ситуация стабилизируется и наблюдается неплохая динамика восстановления докризисных показателей. Критерии успешности и правила игры для выставочных операторов ужесточились, но интерес к выставкам не пропал, а даже наоборот возрастает. Международные выставки остаются связующим звеном между отечественными производителями и инвесторами во время переориентации украинского производства на европейские рынки сбыта.

Кризис стал своеобразным катализатором в поиске наиболее эффективных, креативных и продуманных решений для всех. Ежегодно тысячи компаний участвуют в международных выставках, тем самым развивая свой бизнес, но далеко не все предприятия Украины осознают необходимость использования этого маркетингового инструмента и его потенциал.