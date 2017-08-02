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Выставочный бизнес в Украине
02.08.2017 15:26
С начала 2000-х
выставки стали считать одним из самых эффективных маркетинговых
инструментов и в то же время выставочный бизнес начал активно развиваться в Украине.
В нашу страну начали «заходить» крупнейшие международные выставочные операторы,
такие как ДП «Премьер Экспо» (ITE Group
Plc). Оценив перспективы данного сегмента, отечественный бизнес тут же
воспользовался возникшим спросом и заполонил рынок всевозможными предложениями.
Одновременно со становлением выставочных операторов в Украине проходило
строительство первых современных экспоцентров. Постепенно этот бизнес развился
до европейского уровня, в отношении менеджмента организаторов, поиска
инвестиций, выставочного маркетинга, дизайна, оборудования стендов, инженерных
решений и персонала. Конечно, у международных компаний дела обстоят более
удачно чем у отечественных благодаря лучшим возможностям для привлечения
инвестиций, выхода на новые рынки, качества менеджмента, прозрачности и
остальных пунктов, но тем не менее все нашли свое место под солнцем, мирно
поделив украинский рынок.
Как это работает: выставки стимулируют развитие экономики,
заключение долгосрочных контрактов, способствуют поиску инвестиций, созданию
рабочих мест, выходу товаров под грифом «made in Ukraine» на новые рынки сбыта.
Потребители становятся более требовательными, появляется конкуренция, которая
стимулирует производителей к поиску новых моделей ведения бизнеса, внедрению
инноваций и развитию производства. При этом рыночные тенденции прямо влияют на
количество и тематику экспозиций. Другими словами, выставки работают на
экономику, а экономика на выставки.
Как и в любом деле, у выставочного бизнеса в Украине имеются свои проблемы. Главной из них была и остается — отсутствие необходимой выставочной площади. Пожалуй, только столица имеет пригодную инфраструктуру для проведения международных выставок на достойном уровне.
Что касается перспектив выставочной индустрии, то политический
и экономический кризис начала 2014 года нанес удар по всем сферам бизнеса без
исключений. Но уже сейчас ситуация стабилизируется и наблюдается неплохая
динамика восстановления докризисных показателей. Критерии успешности и правила
игры для выставочных операторов ужесточились, но интерес к выставкам не пропал,
а даже наоборот возрастает. Международные выставки остаются связующим звеном
между отечественными производителями и инвесторами во время переориентации
украинского производства на европейские рынки сбыта.
Кризис стал своеобразным катализатором в поиске наиболее эффективных, креативных и продуманных решений для всех. Ежегодно тысячи компаний участвуют в международных выставках, тем самым развивая свой бизнес, но далеко не все предприятия Украины осознают необходимость использования этого маркетингового инструмента и его потенциал.
теги: экономика, выставки, бизнес, инвесторы, импорт, экспорт, мероприятия, байеры, экспоненты, компании, международные выставки, бренды, рынок, баеры, контракты, ЕС, кризис
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