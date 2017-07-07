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Как проверить застройщика при покупке квартиры
07.07.2017 19:00
С начала 2014 года, из-за
боевых действий на Донбассе, аннексии Крыма, и экономического кризиса -
миллионы наших граждан спасаясь от войны или безработицы сменили свое место
жительства в пользу экономически развитых регионов. Все эти факторы привели к
настоящему буму на рынке недвижимости Украины. Девелоперы мгновенно
отреагировали на возникший спрос и новостройки начали расти как грибы после
дождя во всех крупных городах Украины.
Финансовые возможности
некоторых людей позволили им приобрести квартиру уже в готовом доме, но
большинство граждан планируют инвестировать в застройщика, либо вовсе могут
только мечтать о собственном жилье, перебираясь в тягучей паутине съёмных
квартир.
Каждый кто сталкивался
или планирует приобрести жилье в новострое, задает себе вопрос: как не потерять
свои деньги и найти надежного застройщика? Ведь количество предложений на рынке
первичной недвижимости уверенно растет, но вместе с ним увеличивается число
«проблемных объектов» и обманутых инвесторов. Рынок недвижимости особенно привлекает
мошенников. Почти у каждого из нас есть знакомые, друзья или родственники,
которые вложили свои сбережения в покупку квартиры, но не могут в нее
заселиться. Случаи мошенничества, когда застройщик даже не намерен вводить дом
в эксплуатацию, некачественно выполненные работы, нарушение условий договоров и
сроков сдачи объекта – стали суровой реальностью на рынке недвижимости Украины.
К сожалению, правоохранительные органы не спешат заниматься такими
застройщиками, позволяя им безнаказанно продолжать свою деятельность, выпуская
даже самых одиозных «кидал» из-под ареста.
Далеко не всем, кто
инвестировал в строительство недвижимости удается получить свое жилье. Согласно
информации указанной на сайте Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам, на
данный момент только в Киевской области насчитывается 82 проблемных объекта, из
которых 67 новостроек находится в Киеве. Пока в Украине насчитывают 122 таких
объекта, но их число растет с каждым годом. Это десятки тысяч обманутых людей,
часть из которых вложила все свои сбережения, а вместо долгожданной квартиры
получили многолетние судебные иски и разбирательства в поисках правды, не
оставляя надежду получить свое жилье.
Каждый у кого нет
достаточно средств для покупки квартиры уже в готовом доме, но желание получить
долгожданные метры собственной жилплощади не дает уснуть по ночам – становится
потенциальным инвестором. Прежде всего, таким людям стоит понять, что любое
инвестирование – это риск. Чтобы
обезопасить свои вложения, необходимо максимально тщательно оценить надежность
застройщика. Существует два основных способа:
1.Самостоятельный анализ
информации о застройщике.
Опыт и количество успешно реализованных
объектов могут рассказать о застройщике почти все. Но за репутацию -
приходиться платить. Цена квадратного метра у авторитетных девелоперов - на
порядок выше чем у конкурентов в том же сегменте. Тем более авторитет - это не
гарантия надежности, а лишь один из ее показателей. Иногда и у флагманов рынка
случаются проблемы со строительством.
При поиске информации о
менее известных компаниях, отсутствие негатива не должно обнадеживать. Возможно
еще не успели выявить или обнародовать проблемы. Также не стоить слепо доверять
позитивным отзывам, они могут быть написаны сотрудниками застройщика и не
соответствовать действительности. К
новосозданным и малоизвестным фирмам следует относиться с особой осторожностью,
а в большинстве случаев - лучше не связываться, если это не готовое жилье или
нет построенных домов, в которых уже живут люди.
Если самостоятельно легко
проверить застройщика по целому ряду параметров: наличию опыта, проблемных
объектов, задержки по срокам, отзывам о компании, открытости, публичности
собственникам и прочим вспомогательным пунктам. Но без определенного
юридического образования, трудно проверить самое главное — необходимые для
строительства документы. Конечно, нужно требовать предъявить лицензии,
разращение или декларацию на строительство, бумаги на землю, ее функциональное
и целевое назначение, проверить сроки действия всего увиденного и ознакомиться
с договором. Но вряд ли обычный человек знает, чем отличается декларация,
которая выдается для объектов 1-3 категории от разрешения на строительство 4-5
категории, сможет найти все «подводные камни» в договоре и проанализировать
остальные нюансы. Некомпетентность в юридической сфере, по большому счету,
лишает необходимости задавать подобные вопросы. Наверняка на любой вопрос
покупателя будет положительный ответ, но проверить его без помощи специалиста
не получится.
2.Обратиться к
специалистам по недвижимости.
Как показывает практика,
большая часть обманутых инвесторов, которые заплатили за квартиры, но не смогли
в них въехать проигнорировали обращение к специалистам. Печальный опыт этих
людей показывает, насколько важна юридическая или риэлтерская помощь в проверке
документов и подписании договора. Стоимость юридической консультации ничтожно
мала по сравнению с возможными финансовыми потерями. Лучше всего и дешевле
обратиться к знакомым юристам, тем более, что такой человек есть почти у
каждого. Как правило, за день специалист предоставит ответы на все вопросы и
открывает тайны застройщика. Именно юридический анализ укажет на возможные
риски, поможет сохранить деньги, время и нервы.
Вера застройщику только на слово – приводит к
плачевным последствиям. Народная
мудрость сочинила уместные высказывания по этому поводу: «Скупой платит дважды»
и «Доверяй, но проверяй». Хорошо подумайте куда вложить свои деньги.
теги: недвижимость, инвестиции, девелопер, застройщик, квартиры, Украина, переселенцы, юристы
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