Как проверить застройщика при покупке квартиры

С начала 2014 года, из-за боевых действий на Донбассе, аннексии Крыма, и экономического кризиса - миллионы наших граждан спасаясь от войны или безработицы сменили свое место жительства в пользу экономически развитых регионов. Все эти факторы привели к настоящему буму на рынке недвижимости Украины. Девелоперы мгновенно отреагировали на возникший спрос и новостройки начали расти как грибы после дождя во всех крупных городах Украины.

Финансовые возможности некоторых людей позволили им приобрести квартиру уже в готовом доме, но большинство граждан планируют инвестировать в застройщика, либо вовсе могут только мечтать о собственном жилье, перебираясь в тягучей паутине съёмных квартир.

Каждый кто сталкивался или планирует приобрести жилье в новострое, задает себе вопрос: как не потерять свои деньги и найти надежного застройщика? Ведь количество предложений на рынке первичной недвижимости уверенно растет, но вместе с ним увеличивается число «проблемных объектов» и обманутых инвесторов. Рынок недвижимости особенно привлекает мошенников. Почти у каждого из нас есть знакомые, друзья или родственники, которые вложили свои сбережения в покупку квартиры, но не могут в нее заселиться. Случаи мошенничества, когда застройщик даже не намерен вводить дом в эксплуатацию, некачественно выполненные работы, нарушение условий договоров и сроков сдачи объекта – стали суровой реальностью на рынке недвижимости Украины. К сожалению, правоохранительные органы не спешат заниматься такими застройщиками, позволяя им безнаказанно продолжать свою деятельность, выпуская даже самых одиозных «кидал» из-под ареста.

Далеко не всем, кто инвестировал в строительство недвижимости удается получить свое жилье. Согласно информации указанной на сайте Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам, на данный момент только в Киевской области насчитывается 82 проблемных объекта, из которых 67 новостроек находится в Киеве. Пока в Украине насчитывают 122 таких объекта, но их число растет с каждым годом. Это десятки тысяч обманутых людей, часть из которых вложила все свои сбережения, а вместо долгожданной квартиры получили многолетние судебные иски и разбирательства в поисках правды, не оставляя надежду получить свое жилье.

Каждый у кого нет достаточно средств для покупки квартиры уже в готовом доме, но желание получить долгожданные метры собственной жилплощади не дает уснуть по ночам – становится потенциальным инвестором. Прежде всего, таким людям стоит понять, что любое инвестирование – это риск. Чтобы обезопасить свои вложения, необходимо максимально тщательно оценить надежность застройщика. Существует два основных способа:

1.Самостоятельный анализ информации о застройщике.

Этот способ подходит для тех, кто привык опираться в принятии решений только на себя и свою интуицию, при этом желает сэкономить на консультации специалистов. В таких случаях, необходимо начать с поиска информации в интернете. Существует ряд сайтов, порталов, форумов и блогов на которых можно проверить интересующий объект строительства и застройщика. Узнать информацию о проектах с обнаруженными проблемами и высокой степенью риска, а также проверить объект по всем кадастрам. Достаточно начать искать, а там уже Google поможет.

Опыт и количество успешно реализованных объектов могут рассказать о застройщике почти все. Но за репутацию - приходиться платить. Цена квадратного метра у авторитетных девелоперов - на порядок выше чем у конкурентов в том же сегменте. Тем более авторитет - это не гарантия надежности, а лишь один из ее показателей. Иногда и у флагманов рынка случаются проблемы со строительством.

При поиске информации о менее известных компаниях, отсутствие негатива не должно обнадеживать. Возможно еще не успели выявить или обнародовать проблемы. Также не стоить слепо доверять позитивным отзывам, они могут быть написаны сотрудниками застройщика и не соответствовать действительности. К новосозданным и малоизвестным фирмам следует относиться с особой осторожностью, а в большинстве случаев - лучше не связываться, если это не готовое жилье или нет построенных домов, в которых уже живут люди.

Если самостоятельно легко проверить застройщика по целому ряду параметров: наличию опыта, проблемных объектов, задержки по срокам, отзывам о компании, открытости, публичности собственникам и прочим вспомогательным пунктам. Но без определенного юридического образования, трудно проверить самое главное — необходимые для строительства документы. Конечно, нужно требовать предъявить лицензии, разращение или декларацию на строительство, бумаги на землю, ее функциональное и целевое назначение, проверить сроки действия всего увиденного и ознакомиться с договором. Но вряд ли обычный человек знает, чем отличается декларация, которая выдается для объектов 1-3 категории от разрешения на строительство 4-5 категории, сможет найти все «подводные камни» в договоре и проанализировать остальные нюансы. Некомпетентность в юридической сфере, по большому счету, лишает необходимости задавать подобные вопросы. Наверняка на любой вопрос покупателя будет положительный ответ, но проверить его без помощи специалиста не получится.

2.Обратиться к специалистам по недвижимости.

Как показывает практика, большая часть обманутых инвесторов, которые заплатили за квартиры, но не смогли в них въехать проигнорировали обращение к специалистам. Печальный опыт этих людей показывает, насколько важна юридическая или риэлтерская помощь в проверке документов и подписании договора. Стоимость юридической консультации ничтожно мала по сравнению с возможными финансовыми потерями. Лучше всего и дешевле обратиться к знакомым юристам, тем более, что такой человек есть почти у каждого. Как правило, за день специалист предоставит ответы на все вопросы и открывает тайны застройщика. Именно юридический анализ укажет на возможные риски, поможет сохранить деньги, время и нервы.

Вера застройщику только на слово – приводит к плачевным последствиям. Народная мудрость сочинила уместные высказывания по этому поводу: «Скупой платит дважды» и «Доверяй, но проверяй». Хорошо подумайте куда вложить свои деньги.