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Электромобили в Украине. Перспективы отечественного рынка
19.04.2017 11:56
В начале 2017 года в мире насчитывают порядка 2,5 млн
электромобилей, а в Украине их число приблизилось к 3-м тысячам. Динамика роста
рынка электрокаров в странах Западной Европы, США и Азии уверенно растет
примерно на 100% в год, в то время как в Украине показатели роста за последние
несколько лет еще выше. По итогам 2016 года продажи электромобилей в мире выросли
на 37% до 159139 единиц, тогда как в 2015 году по всему миру было продано
116099 электрических и гибридных автомобилей (данные InsideEVs).
На днях в сети появилось сразу две версии статистики
продаж электромобилей в Украине за 2016 год. Первую статистику предоставило
издание «Electrocars», используя данные Единого государственного реестра Министерства
внутренних дел, а вторую составили эксперты «AUTO-Consulting», основываясь на
собственной информации.
По версии «Electrocars», за последний год количество
автомобилей на электротяге в Украине выросло в четыре раза. По состоянию на 31
декабря 2016 года в нашей стране было зарегистрировано 2593 «зеленых» авто:
1709 автомобилей на электротяге и 884 — с гибридными двигателями.
В свою очередь «AUTO-Consulting» проанализировали
динамику продаж электромобилей в 2015-м и 2016-м году, чтобы выяснить как
отмена части пошлин повлияла на спрос на электромобили в Украине. Полученные
результаты показали, что после отмены части пошлин, в 2016-м продажи
электромобилей в Украине, по данным компании также увеличились и показали рост
на 155% по новым автомобилям и 550% по б/у. По итогам 2016 года продали 290
новых и 114 б/у, в то время как в 2015 продали только всего 114 новых и 174 шт.
б/у автомобилей.
После обнародованной данной статистики Министр инфраструктуры
Украины Владимир Омелян заявил о планах увеличить долю электрокаров до 15% на автомобильном
рынке Украины до 2020 года, а также снизить цену электромобилей на 20-22% и
даже начать их производство в Украине. Кроме того, министр предложил
рассмотреть вариант компенсации
части стоимости электрокара по примерам практики США и многих европейских стран.
Таким образом Кабмин планирует сделать электрокары более
привлекательными для украинских автолюбителей.
Подобные громкие заявления министра, напоминают мне
обещания Остапа Бендера касательно будущего города «Нью Васюки» из романа Ильфа
и Петрова «12 стульев».
Стоит отметить, что обещанные
чиновником показатели просто не достижимы для Украины в ближайшие годы,
15% – это уровень развитых стран, к примеру Норвегии, где доля электрокаров
уже составляет 16%. Исходя из того, что большая часть всех электромобилей,
которые ездят по дорогам страны, появилась только в прошлом году и показатель
продаж составил только 0,7% от общего рынка. В лучшем случае при постоянном
росте спроса на уровне не меньше чем 100% в год, к 2020 году электромобили
должны составить в среднем 2,8 % от автомобильных продаж в Украине. Кроме того,
не стоит забывать про анонсированное правительством очередное подорожание
электроэнергии в 2017 году и неизвестности количества таких подорожаний до 2020
года.
Также необходимо брать во внимание
количество зарядных станций и инфраструктуру для таких автомобилей, которая
находятся только в больших городах и главного вопроса откуда правительству
найти деньги на компенсацию покупки таких автомобилей в нынешней критической
ситуации в экономике и дефиците бюджета?
Скорее всего рост популярности
электрокаров в Украине будет увеличиваться с каждым годом, но без отмены
правительством НДС – 16,8%, сбора в Пенсионный фонд – 4,8% и
акцизного сбора – 109 евро – даже
половины обещанных министром показателей не суждено сбыться. Только льготные
условия покупки и продажи электрокаров смогут увеличить рынок таких автомобилей
в Украине. После отмены налогов правительству следует создать
стратегию для развития инфраструктуры и популяризации электрокаров.
теги: электромобили, электрокар, тесла, Украина
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