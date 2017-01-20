Почему уходят лучшие сотрудники

Таким образом уход одного, но ценного сотрудника, который пользовался авторитетом коллектива и начальства может привести компанию в упадок.

Многие знакомые руководители начинают винить и таить обиду на тех, кто захотел уйти из компании. Не благодарные сотрудники конечно бывают, но такой подход к оценке сложившийся ситуации категорически не верный. За все отвечает руководитель, на нем лежит ответственность за все процессы в компании, от настроения и взаимодействия коллектива до результатов работы предприятия, зависящих от уровня мотивации персонала. Если сотрудник ушел, то виноват прежде всего руководитель, поскольку не сумел его удержать и мотивировать.

Считать такого сотрудника неблагодарным или подлым также не верно. Будь он таким, то никогда бы не заслужил ваше с коллективом доверие и уважение, и его роль в компании была бы настолько мала, что его уход никак не повлиял бы на рабочие процессы. Незаменимых людей нет, но уход важных сотрудников доставляет много неудобств и проблем. Необходимо осознать тот факт, что люди уходят, когда их не устраивает не только работа, но и отношение руководителя. Таких проблем возможно избежать, оценив ситуацию по-новому и найти правильный подход к сотрудникам.

Давайте разберем основные причины, почему компания может потерять ценные кадры:

Одной из главных причин увольнения – могут быть большие нагрузки. Сотрудник эмоционально и физически выгорает. Большинство руководителей старается «выжать» из ценного сотрудника максимум и им закрыть все нерешенные вопросы. Подобное отношение руководителя приводит сотрудника в замешательство, ему кажется, что его «наказывают» за работу и заставляют делать все больше и больше, чтобы оправдать свою зарплату. Не стоит забывать, что постоянные перегрузки снижают продуктивность труда любого специалиста. Если вам все же необходимо возложить дополнительный объем работ на ценного сотрудника, не забывайте поощрить его либо материально, либо повысить в статусе. Кроме того, обязательно благодарите его лично и выясняйте какую именно он хочет получить благодарность взмаен своих переработок, иногда достаточно пару выходных, чтобы побыть семьей или решить свои личные дела, которые накопились за это время.

Если не показывать то, что вы цените его дополнительные усилия, то работа начинает тяготить, и в конечном итоге принимается решение об уходе.

Помните, что благодарить таких кадров придется часто. Не думайте, что талантливые и способные люди любят трудиться больше, чем остальные. Они также устают, хотят побыть с семьей и прийти с работы пораньше. Талантливые и способные всегда ищут и находят место, где их оценивают по заслугам.

Второй причиной, по которой сотрудники покидают свои рабочие места есть отсутствие понимания и заботы со стороны руководителя . Грамотные руководители всегда находят и поддерживают баланс между рабочими и личными отношениями с подчиненными. Если вы не станете другом для вашего сотрудника, не научитесь понимать, сопереживать и поддерживать его не только в рабочих моментах, но и в личных – то вы потеряете такого сотрудника. Люди не хотят качественно работать и тем более перерабатывать, не чувствуя эмоциональной и личной вовлеченности в отношении руководителя.

Третьей причиной ухода – есть невыполнение обещаний руководителя.

Помните, что коллектив помнит каждое ваше слово, каждую эмоцию и обещание. Выполнять обещанное в срок очень важно или вы выглядите сколькой личностью, которая не отвечает за свои слова. Выполняя обещания вы растете в глазах сотрудников и они следуют вашему примеру.

Четвертой причиной ухода служит найм и повышение некачественных специалистов . Когда руководитель не уделяет должное и объективное внимание подбору новых кадров – это приводит к демотивации уже работающих сотрудников. Когда в уже устоявшийся коллектив приводят кого- то со стороны или по знакомству при чем не особо одаренного и ответственного и при этом он получает такую же зарплат, да еще и премию или повышение - это сразу повышает напряжение в коллективе. Хорошие и ответственные сотрудники хотят видеть рядом с собой таких же добросовестных коллег. Всегда необходимо оценивать персонал по заслугам, или это оскорбляет ваших подчиненных. Оскорбленные люди быстро начинают искать своим способностям новое место применения.

Пятым пунктом ухода сотрудника есть отсутствие обучения и повышения квалификации . Каждый человек должен расти и развиваться в профессиональном плане. Осваивать и повышать определенные навыки и двигаться в перед. Если вы приняли на работу талантливого и перспективного работника не забывайте продвигать его по карьерной лестнице. Бывает так, сотрудник «вырастает» с определенной должности, стремиться развиваться дальше, чувствует, что может больше и лучше - но при этом руководитель не обращает внимание на его стремление - это приводит к дальнейшему уходу из компании. Также не забывайте постоянно обучать свой персонал, или сотрудники быстро заскучают и расслабляться. Обучение – это всегда залог качества и производительности.

Следующей шестой причиной ухода, есть противодействие творческому подходу и инициативе со стороны руководителя.

Талантливые и способные люди всегда ищут как улучшить и упростить рабочий процесс. Попытки сдержать творческие процессы и инициативы вредят всем, включая самого руководителя и фирму. Если вы не будете рассматривать новшества и подходы к работе предложенные вашими сотрудниками, они быстро возненавидят свою работу. Каждый человек хочет, чтоб с ним считались, прежде всего выносите на всеобщее обсуждение инициативы сотрудников, прежде чем рубить их на корне.

Седьмым пунктом ухода сотрудников является отсутствие интересных задач.

Каждый хочет интересную работу, задача руководителя состоит в том, чтоб поддерживать интерес сотрудников к своей профессии. Монотонная одинаковая работа привод к тому, что персонал теряет интерес и начинает «спать» на производстве. Руководитель обязан сбалансировать виды и формы занятости персона, проводить дни разгрузки и менять обстановку с условиями, для того, чтобы персонал не заскучал. Выталкивать из зоны комфорта, ставить сложные и интересные задачи и помогать достичь их.

Если вы хотите удержать ценных сотрудников, уберечь фирму от ухода «жизненно важных» людей, тогда пересмотрите свое отношение к персоналу исходя из изложенных выше основных причин ухода кадров.

Кадры решают все, помните, что от вас зависит какие люди у вас в команде. Сделайте так, чтобы лучшие кадры хотели к вам прийти, и никто не хотел уходить.