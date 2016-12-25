Скандалы стали двигателем украинской политики

Впечатление от происходящего - скандалы стали главным двигателем и способом существования украинской политики.

Ляшко, Тимошенко, Порошенко, Янукович, Савченко, Турчинов, Аваков, Саакашвили, Онищенко, Бойко, Новинский – это далеко не полный перечень представителей украинской политики, которые стали участниками скандалов ноября-декабря.

Акции радикалов с погромами офисов, встреча Савченко с лидерами сепаратистов, Тимошенко чуть было не увела Шухевича от Ляшко, перестрелка в Княжичах, национализация «Приватбанка», провал приватизации ОПЗ, допрос Януковича, «плёнки» Онищенко, «чёрная касса» Партии регионов, акции протестов против высоких тарифов, план «Шатун», победа демонизированного Трампа и многое другое – вот только часть громких скандалов последнего времени.

Прямо или косвенно большинство всех этих скандальных историй коснулись президента Петра Порошенко. И нет в этом ничего необычного, потому что такова его президентская доля. Все остальные политики по удельному весу скандальных событий оставались в пределах фоновых количественных параметров. Кроме нескольких…

По крайней мере, это наглядно видно по рейтингу популярности украинских публичных лиц, составленному Центром контент-анализа и УИАМП с использованием аналитической системы «Медиатека».

Только по итогам ноября (без учёта декабрьских скандалов) рекордсменом в рейтинге по росту количества упоминаний стал глава СБУ Василий Грицак – плюс 62 пункта (вошёл в ТОП-25). Ему пришлось давать комментарии (либо его упоминали) в связи с так называемым планом «Шатун», который породил много взаимных упрёков и обвинений среди украинских политиков и партий. Также «рост» Грицаку обеспечили скандалы с прослушкой и с карьерным роста его сына. Кроме того, Грицак и его люди (например, Юрий Тандит) пытаются активно комментировать вопросы обмена пленными между Украиной и непризнанными республиками. Забегая вперед, нужно сказать, что активная самореклама обернулась двумя серьезными просчетами – в декабре СБУ задержала полковника Ивана Безъязыкова по обвинению в работе на разведку ДНР (а в Интернете масса фото, где сразу после освобождения полковника летом 2016 года, Грицак и Безъязыков сидят за одним столом с президентом Петром Порошенко) и срывом освобождения 15 человек, анонсированным на 21 декабря. Но как именно скандалы повлияли на рейтинг председателя СБУ, мы увидим уже из декабрьского рейтинга УИАМП.

Второе место среди медийно прогрессирующих политиков занял Юрий Бойко - плюс 27 пунктов. Помогли ему в этом и драка с Олегом Ляшко во время заседания согласительного совета Верховной Рады, и скандальное дело Вадима Новинского. Также лидер фракции «Оппозиционный блок» предлагал повысить минимальную пенсию до 2500 гривен.

«Это принципиальный вопрос для нас. Поскольку при анонсированном «биологическом прожиточном минимуме» в 3200 грн и минимальной пенсии в 1600 грн денег пенсионерам будет хватать только на половину месяца. Минимальная пенсия должна составлять 2500 грн и мы подготовили соответствующие расчеты. Это даст возможность пенсионерам хоть как-то прожить в условиях сложной экономической ситуации», – так выглядит цитата одного из богатейших людей Украины, решившего работать в имидже защитника интересов бедных и пенсионеров.

Виктор Медведчук по итогам ноября вошел в тройку наиболее прогрессирующих политиков. Он улучшил свою позицию в рейтинге медиапопулярности на 23 пункта и занял по итогам месяца позицию №15. Примечательно, что он стал одним из немногих среди числа 25-ти участников рейтинга, кто не является ни высокопоставленным государственным чиновников, ни министром, ни народным депутатом. Стоит отметить, что он – единственный представитель общественной организации в рейтинге УИАМП. При этом, если бы он появлялся на ТВ, его позиции были бы еще выше.

Начать с того, резонансная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США породила целую цепочку событий в Украине. Во-первых, победа Трампа активизировала дискуссию о мирном урегулировании на Донбассе. Во-вторых, будущий приход в Белый дом представителя Республиканской партии спровоцировал обострение отношений между «партией войны» и «партией мира» в Украине, выразившееся в том числе и в нападении радикалов на офис «Украинского выбора» в Киеве.

Кроме этого, его фамилия звучала в качестве победителя по итогам громких судебных процессов. В частности, в начале ноября он выиграл иск против спикера ВР Андрея Парубия: суд признал того виновным в клевете на Медведчука и обязал в течение 10 дней собрать брифинг и опровергнуть свои слова. Затем была еще одна судебная история, когда юристы УВ выиграли суд, постановивший Нацполицию внести сведения в ЕРДР и начать расследование по факту подготовки покушения на оппозиционного политика. Что касается нападения на офис, то в этом случае юристы «Украинского выбора» применили аналогичный прием, добившись решения Печерского суда, постановившего, что Национальная полиция должна начать расследование инцидента.

Следующим по размеру прироста в рейтинге упоминаний публичных лиц оказался Александр Турчинов – плюс 8 пунктов. Среди тем, которые помогли секретарю СНБО улучшить показатели собственной медийной активности: ракетные учения, заявления о прекращении водоснабжения «ЛНР», встреча с послом Британии, нападения хакеров и много другого». Первые две темы были уж слишком скандальными и вызвали не только внутриукраинский, но и международный резонанс. Все остальные информационные поводы (кроме встречи с британским послом) тоже можно считать достаточно скандальными.

Далее в списке идут Михаил Саакашвили – плюс 6 пунктов (он занял III место в общем рейтинге медиапопулярности – после президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана) и Олег Ляшко – плюс 6 пунктов ( VIII место в общем рейтинге). Оба политика стоят свою карьеру с помощью скандальных заявлений и участия в скандалах, поэтому очень похожи в том смысле, что скандал для них – это способ публичного существования.

В этом ключе стоит вспомнить отставку самого Саакашвили с должности главы Одесской ОГА, запуск собственной партии, митинг в центре Киева (по его словам, он собрал людей, чтобы выразить недоверие Верховной Раде) и другую кипучую активность. Анализируя деятельность Саакашвили по итогам ноября, можно прогнозировать, что он будет активно эксплуатировать имидж борца против коррупции – поэтому будет очень интересно посмотреть по итогам декабря-2016 и января-2017, станет ли такая линия оправданной. Борьба против коррупции – востребованная тема для СМИ, поэтому будем следить за социологией и подобными рейтингами, чтобы понять, сможет ли Саакашвили на антикоррупционной тематике прорваться в состав значимых игроков украинской политики.

Что касается Ляшко, можно вспомнить скандал с участием Юрия Шухевича в попытке объявить импичмент президенту Порошенко в Верховной Раде, драку с Бойко, обвинения в адрес Валерии Гонтаревой и Юлии Тимошенко… Впрочем, умение Ляшко создавать скандалы безгранично.

О чем, помимо персонального роста активности в медийной сфере, могут еще говорить подобные рейтинги?

Во-первых, судя по всему, главные резонансные темы украинской политики ноября-декабря 2016 года почти в полном составе перейдут и в год будущий. Среди них и коррупция, и обмен пленными, и исполнения военных и политической части Минских соглашений, и тарифы, и акции радикалов…

Второе. Показатели ноября наводят на мысль о том, что, по всей видимости происходит дальнейшее возвращение и рост активности в украинской политике управленцев эпохи Леонида Кучмы. Причина - в том, что нынешняя правящая элита продолжает испытывать «кадровый голод». Особенно в сфере международной политики и международных переговоров. Не зря же недавно в эфире одного из центральных телеканалов вице-спикер парламента Ирина Геращенко эмоционально заявила, что у нас в стране можно по пальцам пересчитать тех, кто способен вести переговоры на международном уровне и с чьим мнением будут считаться зарубежные игроки.

Ну, и, наконец, третий вывод по итогам выше упомянутого рейтинга заключается в том, что украинские политики будут и дальше использовать скандалы в качестве инструмента своего личного PR .

Вопрос только в том, какую роль эти самые скандалы будут играть для самого государства – роль двигателя или тормоза? Не исключено, что некоторые скандалы будут стимулировать развитие событий и способствовать проведению реформ, а другие будут просто отвлекать внимание общества. Но пока этот вопрос остается открытым.