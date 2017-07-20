Военная и Интеграционная доминанты выборов 2018 в РФ

Все информационные ленты в РФ и других странах, в которых присутствуют лояльные Кремлю «прикормленные» СМИ захлебнулись радостью от новости о том, что наконец-то «многострадальным украинцам» упростили получение гражданства в РФ. Анализируя плюс/минус похожие статьи в прессе можно увидеть, что первой целью такого «подарка» является 4 млн. (по версии российской пропаганды) украинцев, проживающих и работающих на страну-агрессора. Видимо расчет на то, что они первые побегут избавляться от страны, «изгнавшей» их на чужбину зарабатывать «на пропитание своим семьям». Может и так, все это имеет отчасти смысл. Но что же там еще скрывается и почему именно сейчас, а не весной 2014 года? С чем можно связать это событие?

В РФ фактически уже дан старт предвыборной кампании: чего только стоит публичное поедание мороженного во время посещения МАКС-2017 в Жуковском и общение с подсадными «металлургами» в Брянской области. На последнем указанном «мероприятии» В. Путина (далее – ВВХ) высказался за «восстановление кооперационных связей в промышленности с Украиной», обсудил с экс-горловчанином (скорее всего это пропагандистская заготовка с подсадным лицом, как это принято при тиражировании фейков с распятыми мальчиками, посещениями верхушкой кооператива «Озеро» рыбаков, ледоколов, заводов, фабрик и тд) ситуацию именно в Украине, а не в родной этому персонажу оккупированной РФ территорией с двумя сформированными в больном воспаленном сознании «этносами» на три буквы, где все, видимо, так прекрасно в экономико-социальном плане. К чему я привел этот пример? Оккупационная администрация вышла из фавора новостных лент, местные ко-команданте и прочие чувствуют холодный ветер из-за поребрика и оскудевающий кран «инвестиций» в их террористическую деятельность. Видимо, корни бреда о создании Малороссии навеяны именно этими предчувствиями – необходимостью максимального привлечения к своей персоне медийного внимания (эта цель достигнута, ибо даже в Кремле решились прокомментировать сие). Иссякающее медийное внимание к таким персонажам подобно смерти (в прямом и переносном смысле).

И так, возвращаясь к старту и инициативе «упрощения получения гражданства РФ гражданами Украины». Действительно, старт избирательной кампании ВВХ почти всегда приходится на инсценированные крупные региональные, или даже глобальные события. Все мы помним, что избирательную кампанию (свою первую) ВВХ и Ко строили на продолжении геноцида Чеченского народа путем поиска в их лице террористов, которых «успешно победили» на телеэкранах (путем подкупа одного из кланов). В 2004 году выборы строили вокруг первой волны формирования Единого экономического пространства, то есть на интеграционном аспекте. Выборы 2008 года строились на внутренней повестке дня, ничем примечательным не запомнились, ибо ВВХ нашел удобного местоблюстителя, который, в прочем, на телеэкранах «успешно провел» так называемую «грузинскую кампанию» по оккупации Южной Осетии. Избирательная компания 2012 года уже под началом ВВХ (опять и снова) строилась на интеграционном аспекте – создании Евразийского экономического союза с шантажистско-экономическими аргументами (была сделана серьезная работа над ошибками фактического провала 2004 года), конечно уже в более дерзких, ультимативных для потенциальных «жертв» объединения тонах. По логике, избирательная компания 2018 года под начало ВВХ должна будет строится на все той же линии – «собирательстве земель руських», только вот вопрос: с каким акцентом? Военным или шантажистско-интеграционным?

Каждый раз Украина уходила в последний момент от сценариев как интеграционистского, так и военного толка. В 2004 году нас спасла Оранжевая Революция, проект забуксовал именно из-за Украины, или не забуксовал, но не произвел должного геополитического эффекта. Внутренний «потребить» в РФ так же был несколько разочарован, так как «три сестры» не смогли объединиться в едином интеграционном порыве назло коллективному Западу со своим ЕС. Пришлось довольствоваться Беларусью и Казахстаном. В 2012 году от экономической прямой оккупации нас спасло, по сути, Восточное партнерство, развернутое лидерами ЕС как противовес (ввиду проделанной собственной работой над ошибками по итогам постсовковых интеграционных потуг) возможного повторения уже пройденного (от пробника такой постсовковой интеграции в рамках Договора о Зоне свободной торговли СНГ 2011 года РФ отказалась сама приостановив эту самую свободную торговлю). В разгар создания (формирования нормативно-правовой и политической составляющих) Евразийского экономического союза (конец 2012-середина 2013 года) что мы опять утворили? Нас от кабалы спасла Революция Достоинства, ввиду этого было принято решение (скорее всего прорабатывавшееся и готовившееся на разных уровнях с 2004 года) военной кампании, отторжения части территории как военного плацдарма и удовлетворения имперских ожиданий электората (оккупация АР Крым), а также продолжения экономико-пропагандистского давления на Украину, блокирования интеграционных процессов с ЕС и НАТО. Если в ситуации с ЕС военная агрессия выступила катализатором, то с НАТО все обстоит сложнее: 1) критерии вступления, 2) отсутствие военного конфликта и спора о границах (последний спор относительно черноморского шельфа был урегулирован с Румынией через международные судебные инстанции, то есть общепринятым цивилизованным путем, пусть и не совсем в пользу Украины). Здесь теперь, как говорится, двойное попадание, если, конечно, довольно консервативный и труднораскачивающийся блок не решится на обновление уставных документов, чего, пока что, ожидать не стоит.

Чередование интеграционного и военного аспектов продвижения была нарушена, что внесло сумятицу в ряды, как кремлевских технологов, так и помутило головы электорату, одурманенному пропагандой и прочими имперскими атрибутами. Выход нашелся в удачном комбинировании: формировании военно-интеграционного способа ведения предвыборной кампании. Но вот сложность. Военная кампания в Сирии не очень популярна среди обывательского болота российской глубинки и нужна лишь для привлечения внимания на внешнеполитической арене к персоне всеми старательно игнорируемого «лидера», регулярные доставки груза-200 из Украины, «красные флажки» от коллективного Запада (типа «похода на Мариуполь» и прочее) не дают в полной мере воспользоваться преимуществами данной военной составляющей, удачно примененной в Крыму, но уже приводящей к ропоту внутреннего потребителя ввиду неудовлетворительных результатов: международных санкций, стагнации экономики, падения доходов домохозяйств (базового электората) и пр. Падение возможностей применения военной составляющей приведет в скором времени к ее временному сворачиванию (это когда затраты начнут, и уже начали, перевешивать всесторонние выгоды), фактически «уходу из Донбасса» уже в ближайшее время (удобное окно, по моему мнению, конец осени – начало зимы 2017 года). Торг лишь в условиях и способах, ну и в технологии объяснений перед «электоратом» РФ и «брошенными» на оккупированных территориях так называемыми соотечественниками (которых еще стоит легализовать). И вот здесь самое интересное. Кстати теория чередования интеграционной и военной доминанты в избирательной кампании руководства РФ подсказывает нам, что не случись Крым и Донбасс в 2014 году, их (или отдельно Крым) придумали бы в 2018-м (в 2017-м как вариант). В пользу этого говорит и то, с какой поспешностью и промахами по отдельным вопросам проводились действия по оккупации АР Крым, то есть план был, но явно сыроват и не к этой дате. Донбасс же явился некоторым экспромтом на основе уже имевшихся наработок (экономического, политико-пропагандистского плана) в экспертных прокремлевских кругах. Данные наработки, судя по докладам Генштаба РФ, отдельных публикаций по теме, выкристаллизовывались с конца 80-х годов ХХ столетия (Карабах, Фергана, Приднестровье, Абхазия), и более-менее завершенный вид приобрели к концу 2013 года (конечная точка – «Доктрина Герасимова» в широком ее понимании).

Интеграционный вектор избирательной кампании ВВХ-2018. Каким ему быть? «Кремлевские политтехнологи пока не сумели придумать образ будущего, который Владимир Путин сможет использовать в ходе предвыборной кампании в 2018 году, пишет газета «Ведомости» (Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Будущего не видно) со ссылкой на источники. Издание отмечает, что уже состоялось более 10 совещаний, посвященных этой теме. По словам экс-чиновника, у данного направления уже сменились несколько кураторов – сначала за нее отвечал телеведущий Валерий Фадеев, затем директор Фонда развития гражданского общества Константин Костин, которого сменил директор фонда «Общественное мнение» Александр Ослон». То есть сама прокремлевская пресса в растерянности, уже пора бы на-гора выкатить концепцию, начать о чем-то писать, строить теории, «заводить массовку», растягивать хвалебные оды о победах и врагах на том или ином фронте, а из «центра» - тишина! Туда ли мы смотрим, раз будущего не видно? А может, стоит все же присмотреться повнимательнее, и поискать лейтмотив выборов 2018 года, раз уж «военный сценарий» так ограничен? При том, что уход из Донбасса, как уже было сказано, потребует всесторонних объяснений. И тут нам на помощь приходит «страшилка» всех времен и стран – раздача паспортов и гражданства РФ всем желающим «соотечественникам» и примкнувших к ним. Здесь красота с многих сторон.

1. Легализация на территории РФ беженцев – активистов оккупационной администрации двух террористических образований на Донбассе (а вдруг что, и в Крыму, кто не успел). Под каким-то же соусом их нужно легально принять? А их будет не 10, и не 10000, а гораздо больше. Здесь, все же, речь идет о «мирных коллаборантах» («политики», активисты, «ученые», пропагандисты, отдельные категории «бюджетников» и прочих жителей базы «Миротворец»), так как ввиду крайне неблагоприятной криминогенной обстановки в регионах РФ, комбатанты на территории нежелательны. Их судьба «в случае чего» - отдельная тема. Здесь для избирательной кампании удачным ходом может стать лозунг «Мы их не бросили. Приняли. Накормили». Ну и конечно география расселения будет «по чину» как то водится в РФ. В вожделенную столицу попадут далеко не все. Но здесь придумана страховка для «местного бизнеса» и прочих угольно-металлоломных махинаторов. Не с проста звучат предложения «раздавать» гражданство за инвестиции в размере более 50 млн. рублей. Такой себе имущественный ценз на полезность для государства, и, возможно, небольшой двигатель для рынков недвижимости оккупированного Крыма, «исконных» Москвы, Ростова, Сочи, Воронежа и Питера. Для остальных открыты перспективные регионы Сибири и Дальнего Востока.

2. Раздать паспорта можно и не только на оккупированных территориях, а и в областях Украины, где силен «российский» фактор (Харьковская, Одесская, Запорожская области, прежде всего). Здесь опять выгоды: и рекрутированные постоянной протестной массы потребителей имперских идей посредствам пропаганды. От требований на местном уровне возобновления вещания российских каналов ТВ, до нужного голосования на местных и общегосударственных выборах, ведь гражданства Украины таких явных коллаборантов никто не лишит – банально нет соответствующей правовой базы. И вечная тема «защиты прав соотечественников за границей» может быть использована как для внутреннего потребителя РФ («успехи» в этом деле обычно повышают боевой имперский дух электората), так и для внешнего: повод заявить о притеснении «соотечественников», да не просто таковых, а граждан РФ! А это уже может обернуться и «путин введи» образца 2014 года. Это тема долгоиграющая и с запасом времени и активных сторонников. Ей всегда можно воспользоваться. Все мы помним, как долго разыгрывается этот сценарий в Литве, Латвии и Эстонии. За примером далеко ходить не нужно. Эта бомба замедленного действия уже заложена не только там, а и в Молдове, Грузии, частично в Казахстане и Беларуси. И рекрутирование «соотечественников» это тот модифицированный интеграционный фактор, который скорее всего будет использован в избирательной кампании 2018 года. И Украине пока что такой «бомбе замедленного действия» ответить не чем. Что такое регион в потенциале, в котором до 50-60-70% населения будет иметь паспорта не просто другого государства, а государства – агрессора? Это еще и повод постоянно заявлять о правах на территорию, или разыгрывать сценарий культурной, политической, экономической автономии. Настаивать на проведении «референдумов» под международным контролем, даже на принципах ООН, при том зная наперед, как проголосует это население, и тогда легальность такого шага не вызовет никаких сомнений.

Кстати, если следовать духу Минских соглашений, то такая «автономия» там как раз и предусмотрена», а если добавить и этот фактор, а также вольную интерпретацию положений Соглашения руководством РФ, то, что может в итоге получиться, все мы четко понимаем.

И так, Украина успешно справляется и не дает разыграть для внутреннего потребителя РФ военный аспект предвыборной кампании 2018 года. Интеграционный аспект казалось бы тоже закрыт ввиду ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС, закрепления евроатлантического вектора интеграции как единственного (а не декларативно-первостепенного как раньше). Но не все так однозначно. В Кремле, видимо, тоже слегка почитывают специальную литературу по глобалистике и прекрасно понимают, что в ХХІ веке вести войны за территорию и ресурсы бессмысленно. Театр военных действий переносится в умы людей. И интеграционный аспект предвыборной кампании 2018 в РФ тогда представляется в новом свете – интеграция людей в «русский мир», подкрепленная легализацией их статуса. Именно успехи в этом деле позволят возбудить в умах электората благоприятные настроения относительно единственного кандидата. Вот почему в Кремле так педалируют тему упрощения гражданства – нужно уходить из Донбасса максимально наследим и оставив рычаги влияния в виде новых носителей паспортов РФ, плюс эвакуация «оккупационного персонала», который послушен и еще пригодится. По итогу массовая раздача гражданства пропагандой может быть рассмотрена как контраргумент: «мы никого не бросили, а территория и так наша исконная». Тут же и всплывшая тема экономической кооперации (возобновления, вовлечения Украины в свои возможные проекты). Исходя из этого, интеграционный аспект кампании будет доминантой, но уже больше с социальным, чем с экономическим окрасом.