Отче наш в Раді

Відкриваємо та німіємо. Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо читання молитви «Отче наш» відразу після відкриття пленарних засідань) від 13.07.2017 року № 6722. Не хотів жодним чином реагувати на такий «законопроект», але поряд із ним є декілька цікавих політичних тенденцій, не згадуючи вже про число «13» - дату реєстрації, та № 6722 .

Число 2 относительно Библии означает плод познания добра и зла. Сей плод по неуважительной причине был вкушён двумя первыми в мире людьми на территории теперь уже бывшего Рая. Осквернению знаменитого плода немало поспособствовал Змей – число 6. Шестёрка с языка чисел переводится как «причина всех преступлений». А было так. Согласно легенде, Змей (число 6) заинтриговал Еву (число 0). Ева убедила Адама (число 1). И Адам, как все мужчины (как все единицы), думая, что его именно убедили, а не заставили, поспешил за компанию со своей благоверной отведать запретного плода. То была самая первая в мире преступная группировка. Шутки шутками, но в духовной нумерологии имеется число, означающее именно «организованную преступность». Это число 2662, состоящее из двух духовно мёртвых чисел: числа 26 и числа 62. С другой стороны, в плане материальных благ, числа 26 и 62 очень даже живые.

Ну тобто ви все розумієте! Трохи перестановок, та випливає цікава картинка, якщо там кудись подіти сімку (або відняти одиницю від неї). Співпадіння? Не думаю. Але повернемося від Біблейської нумерології до наших Земних справ.





Перше питання, яке виникає у постійного читача розділу «Законотворчість» сайту Верховної Ради: чи що немає чим зайнятися народним обранцям, окрім цього? Немає в Країні інших болючих питань з огляну на цей насичений подіями тиждень та відверто ситуативний графік засідань Парламенту та Комітетів? Чи вичерпалися ідеї щодо забезпечення євроінтеграційних питань, чи удосконалення економічної системи держави? Питання друге, це що таке? Напускна демонстрація віри, духовності (чуть не написав про скрєпність, прошення дарів духовних чи не зовсім духовних). Тобто того, що повинно бути сакральним, інтимним для людської душі і нікоїм чином не виставлятися напоказ. Віра це тонка матерія душі. Особисте спілкування з Богом (без посередників в особі будь-кого і поза натовпом людей у стані подібного екстазу масових зібрань) є основою Віри. Не хочу прирівнюватись за мораллю до ініціаторів проекту, але чому вони бажають ховатися за такі складні для розуміння суті й призначення молитви як «Отчє наш»? Чому чесно не почнуть співати в фешенебельних ресторанах найпоширенішу «молитву за кнопку дари пріносящую» чи «корупцію животворящую»? Це було б чесно перед собою та суспільством, яке в даному випадку тримають за «не Бог вєсть кого».

Третє. Питання терпимості до людей з іншими віросповіданнями. Чи Рада себе однозначно позиціонує представницьким органом лише Християн? Україна – поліконфесійна Держава, ідеологія якої ґрунтується на повазі до будь-якого віросповідання (окрім екзотики та сектантства, які знаходяться ближче до кримінально-правової тематики), релігія в нашій Державі відокремлена від влади і цей постулат не має бути змінений за жодної обставини! Якщо цей принцип піддається сумніву, то таким людям прямий шлях до публічного відречення від громадянства України (за калькою законотворчих ініціатив північного сусіда – агресора та його напівлегітимного представницького «законотворчого» органу), де зрощення влади в особі її каральних органів та церкви стало звичним явищем, невід’ємним елементом суспільно-політичного життя разом з показним набожжям можновладців, хресними ходами по воду в «сакральному» окупованому Криму, розкоші так званого «духовенства» та іншого бруду (включаючи педофільські скандали серед служителів РПЦ-ФСБ тощо). Церква та «Отче наш» не мають бути елементами державної політики та пропаганди (навіть з благими намірами). Ось чому я особисто підтримую вигнання РПЦ-ФСБ з території України і сприймаю подібні законопроекти як загравання з могутнім органом пропаганди в особі вказаного «культу» в складний для нашої Держави час зовнішньої агресії та «духовно-пропагандистської» колабораціоністської діяльності всередині. Народні обранці мають зважати й на це, якщо вони вважають себе обранцями, а не тушками за списком партії/блоку, що стадом потрапили до стін Ради. Тому мають представляти інтереси не спонсора та формувальника прохідного списку партії/блоку, а всього без виключення Українського народу.

Четверте питання, політичне. Це що за зібрання «непримиримих опонентів», які так мило «товаришують» на сторінках законопроектів та при взаємовигідних голосуваннях у Сесійній Залі, і чубляться на екранах ТВ, розгортають нешуткові пристрасті на шпальтах підконтрольних газет та інтернет-видань, у палатках біля виходів з метро та зупинках громадського транспорту. Це що за реінкарнація ідей «Ширки»? (термін часів ситуативно-непримиримого союзу колишньої Партії Регіонів та Батьківщини). Виборці! Агов! Відкрийте очі нарешті.

П’яте питання, конституційно-правове. Дозволю собі нагадати народним депутатам дещо з правової матерії. Відповідно до статті 15 Конституції України суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками (стаття 24 КУ). І головне. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова (Закон це обов’язок?). Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою (стаття 35 КУ). Чи є конституційною пропозиція народних депутатів, викладена у проекті № 6722? Вже звичкою стало на 21-му році життя не звертати уваги на якісь там положення Конституції України. Через «високі» цілі про неї можна і забути? Цей проект, мабуть, ще один подарунок до пройдешньої річниці Основного Закону.

Спеціально не хочу відкривати Пояснювальну записку та читати те, що там написано. Сором таким законопроектантам за правове невігластво, обдурювання власного електорату «ситуативними» союзами (чи все ж таки справжніми, не ситуативними???) в Сесійній Залі, та за зазіхання на основоположні устої Української державності, які ґрунтуються на Свободі й Волі у будь-яких їх проявах, в т.ч. щодо віросповідання, вибору способів спілкування з Богом, місць для цього та елементарної поваги до громадян – представників інших конфесій. Найпростішим кроком бачу від цих ініціаторів це відкликати цей ганебний проект та більше не продукувати законотворчого резонансного спаму. «Отче наш» це особиста справа кожного. Знати чи не знати, читати чи ні. Читати публічно чи приватно. У колі друзів, колег чи у колі вірян. Пам’ятайте про своє право та не дозволяйте маніпуляторам зробити показушне з сакрального.