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Сбалансированное усовершенствование норм договорного права или… ?
08.02.2017 15:17
3 февраля 2017 года на рассмотрение Верховной Рады был подан законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о заключении договоров в виде электронного документа (регистр. № 6028), авторы которого предлагают внести изменения в действующее законодательство (Гражданский кодекс, Хозяйственный кодекс, Закон о банках и банковской деятельности) с целью уменьшения затрат ресурсов и времени участников гражданского оборота на бумажных носителях, ускорения оборота через переход участников гражданского оборота по их взаимному согласию на формализацию сделок на электронных носителях. Сразу два замечания. Если авторы предлагают ограничить заключение сделок в электронной форме лишь гражданским оборотом (оборотом товаров и услуг между физическими лицами, а также между физическими и юридическими лицами), то зачем для этого вносить изменения в Хозяйственный кодекс, регулирующий хозяйственный оборот? Уже ни раз писалось о том, что субъекты законодательной инициативы – народные депутаты крайне небрежно относятся к понятийному аппарату и разграничению терминов «гражданский оборот» и «хозяйственный оборот», понимая под первым все что угодно. Экономическая жизнь страны не ограничивается лишь гражданским оборотом (как сказано выше – обменом между физическими лицами), а (пусть для авторов проекта это будет открытием) существует еще и оборот хозяйственный, обеспечивающий подавляющее большинство сделок между субъектами хозяйствования, субъектами хозяйствования и государством, органами местного самоуправления и т.д.). В связи с этим, необходимо правильно формулировать цель законопроекта и не смешивать различные по своей сути понятия пользуясь установками носителей идей о деформированном предмете Гражданского кодекса и «приватизации» всего общего договорного права указанным нормативным актом. Но раз авторы предлагают изменения из к Хозяйственному кодексу, и к Закону о банках и банковской деятельности, то, видимо, данные законодательные новации направлены на усовершенствование и хозяйственного оборота?
Дальше – больше. В Пояснительной записке также указывается, что проектом предлагается устранить искусственные преграды (а они таки присутствуют не только в данном аспекте) в гражданском законодательстве относительно затрат времени, финансов и ресурсов на заключение и выполнение сделок физическими и юридическими лицами Украины. Второе проявление неграмотности со стороны субъектов законодательной инициативы (или тех авторов, которые готовили этот документ). Если ограничиваетесь гражданским законодательством и гражданским оборотом, зачем тогда трогать хозяйственное законодательство (здесь – ХК Украины и Закон о банках и банковской деятельности; последний, правда, регулирует некоторый круг гражданских отношений – взаимоотношения банком и физических лиц). А если подразумевался подход гармонизации правил заключения сделок в хозяйственном и гражданском обороте, то зачем допускать уж такие теоретико-практические промахи с, возможно, глубокими корнями зашоренности цивилистическими идеями «отрицания всего и вся», что кроме деформированного предмета Гражданского кодекса?
Но чем можно объяснить внесение изменений в данном случае не только в ЦК, но и в ХК? Обратимся к предлагаемым проектом нормам. Авторами законопроекта предлагается дополнить часть 3 статьи 207 Гражданского кодекса вторым абзацем, суть которого сводится к основаниям использования электронной цифровой подписи, а именно в случаях, установленных законом, и, конечно же, другими актами гражданского законодательства или по письменному согласию сторон. Интересен сам по себе в данном контексте (относительного договорного права) термин «гражданское законодательство». Сколько примеров такого законодательства можно привести? Сразу можно возразить: да вот же Закон о банках и банковской деятельности, о страховании и т.д. – акты гражданского законодательства! Все не так то просто. Эти акты, в большинстве своем, имеют комплексную правовую природу, и будет некорректно их называть ни актам гражданского законодательства, ни актами, скажем, законодательства хозяйственного. Но авторы не растерялись и решили перестраховаться, подкорректировав часть 6 ст. 181 Хозяйственного кодекса Украины добавив к перечню форм фиксации согласия сторон положением о допустимости такого действия в форме электронного документа с использованием электронной цифровой подписи. Что ж, в предпринимательской сфере в странах с развитой рыночной экономикой эта форма активно используется, особенно мелким бизнесом.
Не смотря на актуальность сути предлагаемых законопроектом изменений он, как и многие похожие проекты других авторских коллективов, страдает «родимыми пятнами цивилистики» (по выражению акад. НАН Украины В.К. Мамутова), что крайне негативно отобразится на практике правоприменения, внесет сумятицу в хозяйственную деятельность не только всех субъектов хозяйствования, но и в данном конкретном случае банков. Термин «гражданское законодательство» относительно применения его в сфере хозяйствования как чего-то общего (неконкретного) требует дополнительного толкования без опоры на догматы цивилистики, из года в год повторяемые в переиздаваемых десятках учебников и комментариев. Этого требует практика предпринимательства и, как ни странно, зарубежный опыт хозяйствования, который мы, пока безуспешно, пытаемся перенять посредствам внедрения таких, скажем прямо, полезных новшеств как заключение сделок в электронной форме с применением инновационных решений – цифровой подписи. А творческим коллективам при законопроектной работе хотелось бы посоветовать повнимательнее относиться к вопросу разграничения отраслей законодательства и использования, как они считают, общей для всех отраслей терминологии, которая, по сути, таковой является далеко не всегда.
теги: Верховна Рада України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, законопроект № 6028
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