Защита авторских прав на тексты законопроектов

Так сложилось, что, например, субъекты законодательной инициативы – народные депутаты редко себя утруждают выполнением прямых конституционных обязанностей – законотворческой работой, а так сказать «привлекают» для этого сторонних лиц (даже не собственных помощников-консультантов, которые, как правило, «носят корочки» для статуса) на платной (реже) или без оплатной основе. Как правило, результатом научной деятельности согласно темам НИР является законопроект со всеми необходимыми сопроводительными документами. Иногда решение какого-либо текущего вопроса по заданию органов исполнительной власти или местного самоуправления лежит только через плоскость внесения тех или иных предложений к действующим законам Украины. И здесь «на помощь» и приходят народные избранники, регистрирующие от своего имени законопроекты «забывая» при этом элементарно поблагодарить разработчиком простым письмом-ответом… И апеллировать реальным разработчикам, видящим «свои» законопроекты в разделе «зарегистрированных за текущую неделю» не к чему.

В связи с этим, 20 января 2017 года на рассмотрение Верховной Рады подан отдельный законопроект об авторском праве на тексты законодательных актов (регистр. № 5689), который, по мнению авторов, должен «установить правовой порядок защиты и использования текстов проектов законодательных актов и других официальных сопроводительных документов с момента их регистрации и опубликования до вступления им в законную силу. Задание данного законопроекта состоит в урегулировании общественных отношений в сфере авторских прав авторов текстов законопроектов, которые неправомерно используются другими лицами в своих целях». Кстати, именно к этому проекту прилагается список авторского коллектива. То есть проект в целом актуальный в связи с вышесказанным.

Рассматривая представленный проект можно отметить, что он построен довольно логично, без особого терминологического отягощения. «Краеугольным камнем» проекта является формализация защиты интеллектуальных прав на тексты законопроектов – внесения соответствующих лиц в перечень-приложение к законопроекту. А что делать, если субъект законодательной инициативы отказывается «приложить» при регистрации соответствующий перечень? Может, стоит продумать также изменения к Регламенту Верховной Рады и установить такую обязанность? А как быть, если соавторов законопроекта несколько десятков? Например, возьмем такого субъекта законотворческой инициативы как Кабинет Министров Украины. В данном случае, при разработке проектов может быть задействовано до сотни специалистов и экспертов. Исходя из предложенной нормы, необходимо указывать полный список, который может превысить по объему сам законопроект?