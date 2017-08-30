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Основной тормоз для экономики – отсутствие платежеспособного спроса
30.08.2017 10:50
Поддерживать
спрос власть больше не может. Более того, спрос и далее будет падать. Почему?
Вспомните, в жирные нулевые годы спрос в Украине стимулировался за счет
кредитования. А в последние годы совокупная долговая нагрузка на украинские
семьи по отношению к их среднегодовому доходу увеличилась в несколько раз. И
что нашим домохозяйствам делать в этой ситуации? А предприятиям?
Не задумывались,
а что такое спрос? Отвечаю, в экономике спрос – это будущие доходы компаний и
комбинатов, банков и заводов. У кредитных учреждений – это еще, к сожалению, и
будущие проблемные активы. Потому что предприятия ранее набрались дорогих
кредитов в расчете на будущий спрос, а сейчас спроса нет, значит, кредиты
возвращать нечем. И вот теперь доля неработающих
кредитов в банковской системе Украины на сегодняшний день достигла 57%! Эта
цифра беспристрастно говорит только об одном - мы на краю пропасти. К тому же укрепление
гривны может еще более усугубить обострение проблем в украинской экономике.
Как известно,
сегодня её курс держится на уровне около 26 грн. за одного «американца». И это
может привести к замедлению вот-вот наметившегося роста темпов экспорта страны,
а также осложнить и без того непростую ситуацию с торговым балансом. Значит
Кабмин Владимира Гройсмана и руководство Национального банка вынуждены будут
поторопиться с принятием мер, смягчающих посадку экономики Украины. Поэтому мой
прогноз таков: очередной виток девальвации гривны начнется уже в сентябре
текущего 2017 года. Ну, и, безусловно, основной тормоз для развития нашей
экономики – это отсутствие платежеспособного спроса, как следствие после обвала
доходов населения.
Об этом постоянно
говорят топ-менеджеры местных предприятий и компаний. А те украинские
производства, которые еще выпускают продукцию, преимущественно работают на
склад. Соответственно, нет активности и на отечественном биржевом рынке, где
вообще не хеджируются риски, т.к. после давнего принятия в первом чтении
законопроекта об организованном рынке и деривативах, народные депутаты, по-моему,
и вовсе забыли об этом проекте Закона Украины, не понимая его огромную важность
в современных рыночных условиях, где ёмкость рынка производных в десяток раз
больше базовых активов.
А что в моменте
происходит на украинских товарно-сырьевых площадках? Здесь в большей части динамика отрицательная.
Фьючерсные контракты вообще играют симфонию снижения, они в минусе. Но, что
очень важно отметить, так это потенциальный повышенный спрос со стороны США и
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, Китая к активам
корпоративного сектора неплатежеспособных банков на общую сумму более чем 500
млрд. гривен. Замечу, уже только эти заявления иностранных инвесторов носят
явно позитивные свойства. И здесь действительно много инвестиционных идей,
реализовать которые пока не представляется возможным.
Поэтому
иностранные инвесторы, глядя на всё это, вынуждены корректировать свои планы в
сторону сокращения инвестиций в нашу экономику. И в таком тяжелейшем во всех
отношениях социально-экономическом положении остается любимой забавой Кабмина –
«проведение» структурных реформ с целью создания новых рабочих мест. Правда, ни
Владимир Гройсман, ни его министры не удосужились разъяснить нам, как
удерживать на одной ладони эти два арбуза – жёсткую бюджетную дисциплину и
создание новых рабочих мест. А ведь не только простая теория, а и сегодняшняя
жесткая практика подтверждают, что совмещать эти вещи невозможно.
Все мы прекрасно
знаем, как сокращение бюджетных расходов автоматически ведет к сокращению у нас
рабочих мест. Отсюда и необходимость в безвизе? Так, к чему именно зовет нас
Кабмин Владимира Гройсмана? Увы, но до сих пор непонятно. Что ж, выходит, что
придется осенью ждать практических шагов министров и уже по ним судить о
внутривластных схватках за редуты в досрочных предвыборных баталиях. В свою
очередь «движуха» в последнее время
вокруг «ПриватБанка» и Главы НБУ Валерии Гонтаревой свидетельствует о том, что
Игорь Коломойский не намерен сдаваться без боя, тем более что за его спиной
стоит многочисленный отряд униженных и оскорбленных более мелких украинских
неплатежеспособных банков, которых Фонд гарантирования вкладов одним махом
проглотил.
Для вкладчиков
банков, как мы уже хорошо знаем, это означает монополизацию банковского рынка,
лавинообразный отзыв лицензий у кредитных учреждений и соответственно потерю
вкладчиками десятков миллиардов своих кровных гривен. И вот теперь, по логике
развивающихся событий, вместо Привата на выжженное поле должен явиться новый
мастодонт финансового рынка Украины. Но кто это? Пока тайна за семью печатями,
а главные игроки ищут свою выгоду в этой схватке. Да, скоро увидим их
столкновения. Не сомневаюсь, в ближайшее время мы столкнемся с очень серьёзными
потрясениями. Так что вкладчикам банков определенно стоит волноваться - смотрите телевизор.
И всё же,
интересно, что еще, помимо банкопада и рекордной девальвации с такой же высокой
инфляцией, должно произойти у нас на финансовом рынке, что подскажет вкладчикам
банков скорее уносить деньги и ноги из депозитов просто в кэш?! Ну, вроде бы,
все грамотные люди, видят, как развиваются события на финансовом рынке по
наихудшему сценарию. Что еще им должно намекнуть, что старая банковская модель
не работает, а новую не то, что не могут запустить, её даже не знают, как
строить? Наконец, тем, кто уже вышел в кэш, что им делать с наличкой?
А ведь главная
задача – это уметь зарабатывать регулярно, поддерживая платежеспособный спрос
на внутреннем рынке. И вот здесь я отношусь к той категории предпринимателей,
которые из личной практики знают: корпоративные истории зачастую растут и на
падающем рынке. Поэтому через акции и корпоративные облигации советую входить в
высокодоходные бизнес-проекты, формируя спрос на украинском рынке. Конечно, все
во власти у нас понимали и сейчас понимают, что выдержать такой большой кризис
возможно, если будет постоянный приток денег от западных спонсоров и
филантропов, чтобы задраивать бюджетные дыры. Прежде всего, рассчитывая на то,
что когда-нибудь, может быть, всё каким-то образом уравновесится и рассосется.
Но так, как
хотелось бы, не получается. Более того, в последние месяцы неожиданно
выяснилось, что объём денег в бюджете резко сокращается. Наконец, теперь не мы
продаем уголь, а впервые отечественная крупнейшая
энергогенерирующая компания «Центрэнерго»заключила
с американской компанией Xcoal Energy&Resources контракт на
поставку до конца 2017 года 700 тыс. тонн угля (цена первой поставки
составляет 113 долларов за тонну). И поэтому во время презентации в
посольстве США в Киеве представитель американской компании Эрни Трешер не
скрывал своего восторга: «Это первый случай, когда уголь будет поступать из США
в Украину».
Да, есть показательные примеры в
мире, как надо отстаивать интересы своих национальных производителей, создавая
новые рабочие места и поддерживая в своей стране платежеспособный спрос.
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