Основной тормоз для экономики – отсутствие платежеспособного спроса

Поддерживать спрос власть больше не может. Более того, спрос и далее будет падать. Почему? Вспомните, в жирные нулевые годы спрос в Украине стимулировался за счет кредитования. А в последние годы совокупная долговая нагрузка на украинские семьи по отношению к их среднегодовому доходу увеличилась в несколько раз. И что нашим домохозяйствам делать в этой ситуации? А предприятиям?

Не задумывались, а что такое спрос? Отвечаю, в экономике спрос – это будущие доходы компаний и комбинатов, банков и заводов. У кредитных учреждений – это еще, к сожалению, и будущие проблемные активы. Потому что предприятия ранее набрались дорогих кредитов в расчете на будущий спрос, а сейчас спроса нет, значит, кредиты возвращать нечем. И вот теперь доля неработающих кредитов в банковской системе Украины на сегодняшний день достигла 57%! Эта цифра беспристрастно говорит только об одном - мы на краю пропасти. К тому же укрепление гривны может еще более усугубить обострение проблем в украинской экономике.

Как известно, сегодня её курс держится на уровне около 26 грн. за одного «американца». И это может привести к замедлению вот-вот наметившегося роста темпов экспорта страны, а также осложнить и без того непростую ситуацию с торговым балансом. Значит Кабмин Владимира Гройсмана и руководство Национального банка вынуждены будут поторопиться с принятием мер, смягчающих посадку экономики Украины. Поэтому мой прогноз таков: очередной виток девальвации гривны начнется уже в сентябре текущего 2017 года. Ну, и, безусловно, основной тормоз для развития нашей экономики – это отсутствие платежеспособного спроса, как следствие после обвала доходов населения.

Об этом постоянно говорят топ-менеджеры местных предприятий и компаний. А те украинские производства, которые еще выпускают продукцию, преимущественно работают на склад. Соответственно, нет активности и на отечественном биржевом рынке, где вообще не хеджируются риски, т.к. после давнего принятия в первом чтении законопроекта об организованном рынке и деривативах, народные депутаты, по-моему, и вовсе забыли об этом проекте Закона Украины, не понимая его огромную важность в современных рыночных условиях, где ёмкость рынка производных в десяток раз больше базовых активов.

А что в моменте происходит на украинских товарно-сырьевых площадках? Здесь в большей части динамика отрицательная. Фьючерсные контракты вообще играют симфонию снижения, они в минусе. Но, что очень важно отметить, так это потенциальный повышенный спрос со стороны США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, Китая к активам корпоративного сектора неплатежеспособных банков на общую сумму более чем 500 млрд. гривен. Замечу, уже только эти заявления иностранных инвесторов носят явно позитивные свойства. И здесь действительно много инвестиционных идей, реализовать которые пока не представляется возможным.

Поэтому иностранные инвесторы, глядя на всё это, вынуждены корректировать свои планы в сторону сокращения инвестиций в нашу экономику. И в таком тяжелейшем во всех отношениях социально-экономическом положении остается любимой забавой Кабмина – «проведение» структурных реформ с целью создания новых рабочих мест. Правда, ни Владимир Гройсман, ни его министры не удосужились разъяснить нам, как удерживать на одной ладони эти два арбуза – жёсткую бюджетную дисциплину и создание новых рабочих мест. А ведь не только простая теория, а и сегодняшняя жесткая практика подтверждают, что совмещать эти вещи невозможно.

Все мы прекрасно знаем, как сокращение бюджетных расходов автоматически ведет к сокращению у нас рабочих мест. Отсюда и необходимость в безвизе? Так, к чему именно зовет нас Кабмин Владимира Гройсмана? Увы, но до сих пор непонятно. Что ж, выходит, что придется осенью ждать практических шагов министров и уже по ним судить о внутривластных схватках за редуты в досрочных предвыборных баталиях. В свою очередь «движуха» в последнее время вокруг «ПриватБанка» и Главы НБУ Валерии Гонтаревой свидетельствует о том, что Игорь Коломойский не намерен сдаваться без боя, тем более что за его спиной стоит многочисленный отряд униженных и оскорбленных более мелких украинских неплатежеспособных банков, которых Фонд гарантирования вкладов одним махом проглотил.

Для вкладчиков банков, как мы уже хорошо знаем, это означает монополизацию банковского рынка, лавинообразный отзыв лицензий у кредитных учреждений и соответственно потерю вкладчиками десятков миллиардов своих кровных гривен. И вот теперь, по логике развивающихся событий, вместо Привата на выжженное поле должен явиться новый мастодонт финансового рынка Украины. Но кто это? Пока тайна за семью печатями, а главные игроки ищут свою выгоду в этой схватке. Да, скоро увидим их столкновения. Не сомневаюсь, в ближайшее время мы столкнемся с очень серьёзными потрясениями. Так что вкладчикам банков определенно стоит волноваться - смотрите телевизор.

И всё же, интересно, что еще, помимо банкопада и рекордной девальвации с такой же высокой инфляцией, должно произойти у нас на финансовом рынке, что подскажет вкладчикам банков скорее уносить деньги и ноги из депозитов просто в кэш?! Ну, вроде бы, все грамотные люди, видят, как развиваются события на финансовом рынке по наихудшему сценарию. Что еще им должно намекнуть, что старая банковская модель не работает, а новую не то, что не могут запустить, её даже не знают, как строить? Наконец, тем, кто уже вышел в кэш, что им делать с наличкой?

А ведь главная задача – это уметь зарабатывать регулярно, поддерживая платежеспособный спрос на внутреннем рынке. И вот здесь я отношусь к той категории предпринимателей, которые из личной практики знают: корпоративные истории зачастую растут и на падающем рынке. Поэтому через акции и корпоративные облигации советую входить в высокодоходные бизнес-проекты, формируя спрос на украинском рынке. Конечно, все во власти у нас понимали и сейчас понимают, что выдержать такой большой кризис возможно, если будет постоянный приток денег от западных спонсоров и филантропов, чтобы задраивать бюджетные дыры. Прежде всего, рассчитывая на то, что когда-нибудь, может быть, всё каким-то образом уравновесится и рассосется.

Но так, как хотелось бы, не получается. Более того, в последние месяцы неожиданно выяснилось, что объём денег в бюджете резко сокращается. Наконец, теперь не мы продаем уголь, а впервые отечественная крупнейшая энергогенерирующая компания «Центрэнерго»заключила с американской компанией Xcoal Energy&Resources контракт на поставку до конца 2017 года 700 тыс. тонн угля (цена первой поставки составляет 113 долларов за тонну). И поэтому во время презентации в посольстве США в Киеве представитель американской компании Эрни Трешер не скрывал своего восторга: «Это первый случай, когда уголь будет поступать из США в Украину».

Да, есть показательные примеры в мире, как надо отстаивать интересы своих национальных производителей, создавая новые рабочие места и поддерживая в своей стране платежеспособный спрос.