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Поздно, господа, выполняйте или добровольно уходите в отставку
28.08.2017 09:24
Когда до начала работы одного из
пленарных заседаний Верховной Рады у меня спросили, проголосуют ли под
«куполом» за снятие неприкосновенности с известных народных депутатов? В ответ
утвердительно ответил, что, конечно, нет. Наоборот, народные избранники еще раз
цинично протестируют и так уже очень высокий уровень терпения своих
избирателей. Ведь это стало их любимой забавой лить «патриотический» елей и
патоку с экранов телевизоров в уши граждан, а на деле – по полной использовать
мандат власти для личного обогащения. И сколько теперь у нас новых «патриотов»
вдруг стало с состоянием более 1 миллиона долларов США? И как сильно возросла
доля украинцев, кому не хватает зарплаты даже на простую еду?
А вот за что
точно проголосовали тогда народные депутаты – так это в первом чтении за
кабминовский вариант так называемой «пенсионной реформы». Разве они станут
экономить на себе и пенсиях бывших топ-чиновников (сейчас дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 141 миллиард гривен)?
Безусловно, нет. По-прежнему будут экономить на стариках, еще глубже загоняя их
в нищету, мол, и так слишком велика от стариков нагрузка на государственный
бюджет, заодно отказав им в праве голосовать. А что?! Народ всё стерпит.
Глядишь, снова получится у народных избранников – и рыбку съесть и костью не
подавиться.
Именно эта
последняя фраза, по-моему, довольно точно характеризует итоги голосования о
снятии неприкосновенности с народных депутатов Евгения Дейдея и Максима
Полякова из «Народного фронта», радикала Андрея Лозового, а также Олеся Довгого
от «Воли народа» и внефракционного Борислава Розенблата. Как мы знаем,
представления Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с
О.Довгого, М.Полякова и Б.Розенблата были поддержаны в зале Верховной Рады, а в
отношении нардепов Е.Дейдея и А.Лозового – отклонены. К тому же парламентарии
не дали согласия ГПУ на избрание меры пресечения и соответственно задержание
М.Полякова и Б.Розенблата. Таковы кратко итоги.
Думаю, генеральный прокурор Юрий Луценко уже
не удивляется тому, что у Борислава Розенблата есть такое расхожее выражение
«дебильная страна». Короче, как говорится, дожились, уже и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, ничуть не смутившись,
открыто сказал в Киеве о том, что конкретно подогревает бегство иностранных
инвесторов из Украины. Конечно, наши
керманичі
даже не покраснели, услышав в свой адрес жесткое указание
Р.
Тиллерсона: «Мы
обсудили важность внедрения антикоррупционных реформ, ведь это тоже очень
важный элемент для привлечения внешних инвестиций, что создаст дополнительные
рабочие места для граждан Украины и будет развивать экономику».
Посмотрим,
как будут выполняться эти указания, в частности, по отбору судей Верховного суда и созданию Антикоррупционного суда в
Украине. А пока, как отметил координатор
системы ООН в Украине, постоянный представитель программы развития ООН в
Украине Нил Уокер,
более
60% украинцев находятся за чертой бедности, извините. И это -всего лишь, или вовсе
крайняя опасность для власти? И когда же, наконец-то, в Кабмине поймут: права
собственности на предприятия уходят туда, откуда приходят деньги, туда же в
условиях глобального рынка утекает и экономика конкретной страны. А за этим следует
потеря управляемости, т.к. одни группы крупных предпринимателей работают на
одних офшорных хозяев, другие – на других, а на стремительно сокращающемся
внутреннем рынке – разброд и шатание.
Что мы сегодня и
наблюдаем. Но как в дальнейшем будет расшиваться эта тяжелейшая ситуация в
стране? Особенно когда Министерство финансов Украины и Министерство социальной
политики Украины в последние дни активно стали будировать тему запуска
пенсионной реформы (якобы уже даже согласованной с Международным валютным
фондом). И таки да, фактическое, а не на бумаге, увеличение пенсионного
возраста и снижение пенсионных выплат в обязательном порядке стали частью
«антикризисного» пакета мер Кабмина Владимира Гройсмана. Вот почему у министров
финансово-экономического блока сейчас осталось только три пути - наращивание
дефицита Пенсионного Фонда Украины, повышение налогов для малого и среднего
бизнеса, и так называемая «пенсионная реформа».
Словом, мы дошли
до «точки», петух уже клюнул. Если вещи называть своими именами то - это
технический дефолт нашей пенсионной системы, где «дыра» ПФУ может достигнуть
10% ВВП страны и стать настоящей угрозой государственного бюджета. Соответственно
финансово состоятельные люди, понимая это, перестали доверять государству и
начали за собственный счет решать все вопросы образования, медицинского
обслуживания и пенсии. Мы теперь сами разрабатываем свои пенсионные стратегии,
будь то вложения в ценные бумаги, недвижимость или инвестиции в собственных
детей. А что делать нищим пенсионерам и бедным студентам? Кто о них подумает?
Народные избранники и министры?
Но, судя по
всему, нынешние составы Кабмина и Верховной Рады не рассчитывают долго занимать
свои высокие должности и нести ответственность за принятые решения. Самое
интересное, что ряд министров и народных депутатов всё чаще оперируют тем
фактом, что люди свыклись с той мыслью, что пенсионная реформа по кабминовскому
сценарию просто неизбежна, иначе правительство не сможет в октябре этого года
проиндексировать пенсии. Но почему это должно нас волновать, если даже по
Конституции государство взяло на себя социальные обязательства.
Так что поздно,
господа, выполняйте или добровольно уходите в отставку. В заключение из всего
увиденного и услышанного под куполом Верховной Рады можно сделать следующий
неутешительный вывод: народные депутаты
насмехались не над Ю.Луценко и Н.Холодницким, а над своими нищими
избирателями. Впереди осень, а с ней и новый политический сезон.
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