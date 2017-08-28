Поздно, господа, выполняйте или добровольно уходите в отставку

Когда до начала работы одного из пленарных заседаний Верховной Рады у меня спросили, проголосуют ли под «куполом» за снятие неприкосновенности с известных народных депутатов? В ответ утвердительно ответил, что, конечно, нет. Наоборот, народные избранники еще раз цинично протестируют и так уже очень высокий уровень терпения своих избирателей. Ведь это стало их любимой забавой лить «патриотический» елей и патоку с экранов телевизоров в уши граждан, а на деле – по полной использовать мандат власти для личного обогащения. И сколько теперь у нас новых «патриотов» вдруг стало с состоянием более 1 миллиона долларов США? И как сильно возросла доля украинцев, кому не хватает зарплаты даже на простую еду?

А вот за что точно проголосовали тогда народные депутаты – так это в первом чтении за кабминовский вариант так называемой «пенсионной реформы». Разве они станут экономить на себе и пенсиях бывших топ-чиновников (сейчас дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 141 миллиард гривен)? Безусловно, нет. По-прежнему будут экономить на стариках, еще глубже загоняя их в нищету, мол, и так слишком велика от стариков нагрузка на государственный бюджет, заодно отказав им в праве голосовать. А что?! Народ всё стерпит. Глядишь, снова получится у народных избранников – и рыбку съесть и костью не подавиться.

Именно эта последняя фраза, по-моему, довольно точно характеризует итоги голосования о снятии неприкосновенности с народных депутатов Евгения Дейдея и Максима Полякова из «Народного фронта», радикала Андрея Лозового, а также Олеся Довгого от «Воли народа» и внефракционного Борислава Розенблата. Как мы знаем, представления Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с О.Довгого, М.Полякова и Б.Розенблата были поддержаны в зале Верховной Рады, а в отношении нардепов Е.Дейдея и А.Лозового – отклонены. К тому же парламентарии не дали согласия ГПУ на избрание меры пресечения и соответственно задержание М.Полякова и Б.Розенблата. Таковы кратко итоги.

Думаю, генеральный прокурор Юрий Луценко уже не удивляется тому, что у Борислава Розенблата есть такое расхожее выражение «дебильная страна». Короче, как говорится, дожились, уже и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, ничуть не смутившись, открыто сказал в Киеве о том, что конкретно подогревает бегство иностранных инвесторов из Украины. Конечно, наши керманичі даже не покраснели, услышав в свой адрес жесткое указание Р. Тиллерсона: «Мы обсудили важность внедрения антикоррупционных реформ, ведь это тоже очень важный элемент для привлечения внешних инвестиций, что создаст дополнительные рабочие места для граждан Украины и будет развивать экономику».

Посмотрим, как будут выполняться эти указания, в частности, по отбору судей Верховного суда и созданию Антикоррупционного суда в Украине. А пока, как отметил координатор системы ООН в Украине, постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер, более 60% украинцев находятся за чертой бедности, извините. И это -всего лишь, или вовсе крайняя опасность для власти? И когда же, наконец-то, в Кабмине поймут: права собственности на предприятия уходят туда, откуда приходят деньги, туда же в условиях глобального рынка утекает и экономика конкретной страны. А за этим следует потеря управляемости, т.к. одни группы крупных предпринимателей работают на одних офшорных хозяев, другие – на других, а на стремительно сокращающемся внутреннем рынке – разброд и шатание.

Что мы сегодня и наблюдаем. Но как в дальнейшем будет расшиваться эта тяжелейшая ситуация в стране? Особенно когда Министерство финансов Украины и Министерство социальной политики Украины в последние дни активно стали будировать тему запуска пенсионной реформы (якобы уже даже согласованной с Международным валютным фондом). И таки да, фактическое, а не на бумаге, увеличение пенсионного возраста и снижение пенсионных выплат в обязательном порядке стали частью «антикризисного» пакета мер Кабмина Владимира Гройсмана. Вот почему у министров финансово-экономического блока сейчас осталось только три пути - наращивание дефицита Пенсионного Фонда Украины, повышение налогов для малого и среднего бизнеса, и так называемая «пенсионная реформа».

Словом, мы дошли до «точки», петух уже клюнул. Если вещи называть своими именами то - это технический дефолт нашей пенсионной системы, где «дыра» ПФУ может достигнуть 10% ВВП страны и стать настоящей угрозой государственного бюджета. Соответственно финансово состоятельные люди, понимая это, перестали доверять государству и начали за собственный счет решать все вопросы образования, медицинского обслуживания и пенсии. Мы теперь сами разрабатываем свои пенсионные стратегии, будь то вложения в ценные бумаги, недвижимость или инвестиции в собственных детей. А что делать нищим пенсионерам и бедным студентам? Кто о них подумает? Народные избранники и министры?

Но, судя по всему, нынешние составы Кабмина и Верховной Рады не рассчитывают долго занимать свои высокие должности и нести ответственность за принятые решения. Самое интересное, что ряд министров и народных депутатов всё чаще оперируют тем фактом, что люди свыклись с той мыслью, что пенсионная реформа по кабминовскому сценарию просто неизбежна, иначе правительство не сможет в октябре этого года проиндексировать пенсии. Но почему это должно нас волновать, если даже по Конституции государство взяло на себя социальные обязательства.

Так что поздно, господа, выполняйте или добровольно уходите в отставку. В заключение из всего увиденного и услышанного под куполом Верховной Рады можно сделать следующий неутешительный вывод: народные депутаты насмехались не над Ю.Луценко и Н.Холодницким, а над своими нищими избирателями. Впереди осень, а с ней и новый политический сезон.