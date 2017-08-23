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Не платите взносы, платите хорошую зарплату, но риски надо страховать
23.08.2017 11:06
Остановить движение к экономической катастрофе олигархической
страны по силам уже только транснациональным корпорациям из США, ЕС и Азии.
Действия наших закредитованных по самые уши олигархов и вскормленных ими
циничных политиков лишь усугубляют и без того тяжелейшее положение в экономике,
обостряя до предела еще и кризис демографический.
Так, например, ведущий аналитик Warsaw
Enterprise Institute и советник компаний польского оборонпрома Анджей Талагу
отмечает: «Доход рядового украинца упал ниже уровня жителей стран Северной
Африки. Масштаб упадка настолько велик, что требует радикального плана
решительной международной поддержки. Но ничего такого всё же не происходит». От
себя добавлю, что беднеют, согласно статистике, в первую голову самые
малообеспеченные наши граждане – пенсионеры и получатели субсидий.
Однако, как заявляют в Кабмине, средняя
заработная плата в Украине растет. В этой связи
Государственный
комитет статистики Украины отмечает, что средняя
номинальная зарплата в марте текущего 2017 года выросла до 6752 гривен, т.е.
выросла по сравнению с февралем на 6,8%, а с мартом прошлого 2016 года на
18,7%. И в соответствии с проводимой в стране реформой системы оплаты
труда прогнозируется увеличение средней зарплаты на 37% до конца 2017 года. Но
не надо умалчивать и о том, что добрую половину этого роста съела инфляция, а
также итоговую статистическую цифру существенно искажают данные по очень узкой
группе высокооплачиваемых чиновников и топ-менеджеров госпредприятий.
Например, у Голови НАК «Нафтогаз» господина А.Коболева зарплата в 2,5
раза больше, чем была у Президента США Б.Обамы. Вот и мы впереди планеты всей!
Но, чтобы и дальше оставаться Андрею в лидерах, не помешало бы для всех
украинских потребителей ускорить очередное
крупное повышение цен на газ. Например, поднять цену на «голубое
топливо» для населения не в октябре этого 2017 года, а в начале сентября, и не
на 20%, как планируется, а сразу на 40%. Может быть, тогда Андрей и Дональда
Трампа обойдет на повороте?! Ведь руководство «Нафтогаза» поняло, не надо
смотреть на ощущения и сантименты толпы.
Но самое страшное для нашей экономики –
это то, что усиливается отток из страны человеческого капитала. Тот же польский
эксперт подчеркивает, в 2017 году в Польше находятся 1,2 млн. украинцев,
которые приехали в поисках работы, и значительная часть из них может остаться
здесь навсегда. А.Талагу также предполагает, что из-за отмены виз с ЕС миграция
будет только возрастать, а депопуляция Украины станет ещё более вероятной. К
слову сказать, в бедственном положении находятся не только малоимущие граждане
нашей страны, а и те, кто имеет по нашим меркам высокие доходы.
Судите сами,
за
последние годы довольно сильно изменилось сберегательное поведение населения,
т.е. если до кризиса у нас действовала модель наращивания потребления за счет
увеличения долга. То сейчас в условиях этого большого кризиса, наоборот, резко
возросла склонность к сбережению в связи с тем, что люди вынуждены откладывать
деньги на «черный день», поскольку нет уверенности в перспективах занятости,
т.к. реальная безработица только растет. И теперь не сомневаюсь, что
«размораживание» кредитного портфеля населения произойдет позже, чем портфеля
украинских предприятий.
Вот в этот период надо активно разворачивать работу с финансово
состоятельными людьми страховым компаниям, негосударственным пенсионным фондам
и институтам совместного инвестирования на внутреннем рынке, но этого до сих
пор не происходит. Наконец, потеря работы и потеря заработка – это разные вещи,
это ключевой социальный риск. А раз мы стремимся в ЕС, то и Украина обязана
вводить накопительную систему и все виды социальных рисков страховать нашим
работникам. Переходить к единому Фонду государственного страхования, включая
пенсионное, социальное, медицинское страхование, а также страхование от потери
работы и так далее.
Предвижу немой вопрос наших народных депутатов, дескать, тогда
работодателям придется платить взносы. Да, придется! И эти взносы в странах
Евросоюза колеблются от 0,15% фонда заработной платы во Франции до 0,5% в
Эстонии. Допускаю также, какой вой и стенания поднимут политики, проплаченные
олигархами, мол, нас будут обирать еще и здесь. Ок! Если не хотите платить
взносы, платите приличную зарплату своим работникам, но риски надо страховать. А
сейчас очень популярным стало следующее высказывание неизвестного автора:
«Можно ли рядовому работнику прожить на одну зарплату? Можно, если жить один день…»
Ну, и, конечно, ожидаю справедливый
вопрос, а чем конкретно могут помочь нам транснациональные корпорации? Отвечаю.
У них слишком много ликвидности, чтобы не заниматься примитивными
спекулятивными операциями, а поэтому, как стратеги, они заинтересованы
вкладывать свои длинные инвестиционные деньги в инфраструктурные проекты на
организованном публичном рынке и в реальном секторе экономики Украины.
Стимулировать развитие местного среднего и малого бизнеса для поддержания на
должном уровне внутреннего спроса и обеспечения роста реальных доходов людей.
Иначе, мы с нашими зарубежными коллегами и
далее будем лишь фиксировать снижение доходов населения Украины. Кстати,
иностранные инвесторы очень часто спрашивают, дескать, если вы такие умные, то
почему самые бедные и неорганизованные в Европе?
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