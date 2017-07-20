О чем нас предупреждали экономические пророки

Тревожное беспокойство в выступлениях лидеров G -20 на саммите в Гамбурге – это результат масштабного кризиса в различных военно-политических и социально-экономических сферах, который потряс большинство стран. К сожалению, мало кто сегодня понимает и тем более знает причины внезапно обрушившихся бедствий, их продолжительность и рецепты противостояния сокрушительным потрясениям.

Напомню, с 1825 года кризисы (явления внезапные и непостоянные) вдруг приобрели закономерную ритмичность, повторяясь через каждые 10-11 лет. Единый ритм подчинил все развитые капиталистические государства, и этот ритм через приблизительно равные промежутки времени дает сильный сбой. Кстати, первый циклический кризис произошел в Англии, потом стали подключаться Франция, Германия, США, ну и, как известно, Россия, потом Советский Союз. Для Украины, думаю, первый циклический кризис пришелся на 2008-2009 годы и полная унизительная беспомощность нашей элиты в попытках хоть как-то его объяснить.

А ведь немало ответов на загадки кризисов давно уже нашел немецкий философ, социолог и экономист Карл Маркс. Он – гений, и уже только это делало бессмысленными штампы, которыми пытались объяснить его жизнь и деятельность советские идеологи коммунизма, как и сейчас ряду наших политиков, вскормленных олигархами, не нужен Маркс не причесанный новым современным идеологическим гребнем. Также в свое время и великий ученый Николай Кондратьев, замученный как враг народа в сталинской тюрьме, исходя из полученных сенсационных результатов, тогда воскликнул: «Капитализм стоит накануне величайшего из кризисов!». Кондратьеву не поверил никто. Тем более, что США в тот период проживали свой золотой век.

Однако, спустя короткое время, Америка буквально ухватилась за научные расчеты Н.Кондратьева, как утопающий за соломинку. Ведь тот большой американский кризис грянул в точно указанный Кондратьевым срок – началась Великая Депрессия. Правда, американцы вначале не услышали предупреждения ученого, поняли огромную цену его научным предсказаниям уже, как бы задним числом. Да и признание гения Западом вряд ли могло докатиться тогда до Суздальской тюрьмы, где враг народа Н.Кондратьев отбывал свой срок в заточении, продолжая упорно работать. Он успел написать книгу, задумал новый научный труд.

Его следующие прогнозы должны были стать еще более сенсационными, но и уже сделанные, откровенно говоря, по-настоящему потрясли мир. В 1938 году экономического пророка Николая Кондратьева расстреляли, многое мы не узнали, но даже то, что ученый успел сделать, возводит его в когорту гениев. В объяснении современных кризисных явлений он сумел продвинуться значительно дальше тех научных исследований, где свою точку поставил Карл Маркс.

Прежде всего, ученый Н.Кондратьев впервые на основе тщательных расчетов смог построить диаграмму, где читались не только волны кризисов коротких и средних, а и волны кризисов длинных, которые оказывали на различные общества наибольшее воздействие. Признавая заслуги ученого, Запад назвал именно эти длинные волны его именем – «кондратьевскими», которые составляют период 40-50 лет. В такой волне есть две фазы – повышательная (знаменует активный рост экономики) и понижательная (характеризует спад и кризис). Эти длинные волны самые сильные и сокрушительные, а разрушения, которые они производят в экономике, подобны океанскому шторму или цунами.

В свое время, продлив диаграмму немного далее, Николай Кондратьев тогда сумел точно предсказать дату Великой Депрессии. Но вряд ли Н.Кондратьев, как и К.Маркс, заслужил бы звание гениального экономического пророка, указав лишь на начало Великой Депрессии. Да и одну лишь дату, в принципе, можно угадать, однако, в нашем случае, если продлить кондратьевскую диаграмму дальше с совмещением всего XX века и началом XXI века, то получим и глубокий мировой кризис 70-х годов прошлого столетия, и точное указание на нынешний кризис.

Вот почему немало ведущих аналитиков сегодня задают далеко не риторический вопрос, мол, если политические лидеры и бизнес-элиты в США прекрасно знают труды Н.Кондратьева, то отчего так бездарно проморгали начало финансово-экономического кризиса 2007 года? Отчего различные институты столь долго утверждали, что падение фондовых индексов и индикаторов на рынке недвижимости и деривативов – это явление в экономике случайное и кратковременное. Да и у нас в Украине разные составы правительств поддерживают только те экономические модели и теории, которые выгодны лишь нескольким финансово-промышленным группам местных олигархов.

И только американский Президент Дональд Трамп в последнее время не стал исключать из своих заявлений и конкретных решений ключевые составляющие теории кризисов. Он первым осмелился заявить с трибуны, что если не изменить прежнюю экономическую модель, то через 10-20 лет уровень жизни граждан США существенно понизится. Поэтому всё чаще западные эксперты и аналитики стали спорить, в какой части кризисной волны мир находится. Но то, что текущий кризис именно кондратьевский, более затяжной, чем остальные, сомнений нет ни у когда в Америке, Европе и Азии. Соответственно, вопрос «Как избежать масштабных социально-экономических потрясений?» стал ключевым на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге.

В этой связи, зная диаграмму Н.Кондратьева, аналитикам не трудно рассчитать и показать политикам, что в 20-е и 30-е годы этого XXI века возможность вооруженных конфликтов и региональных войн еще более возрастет в сравнении с текущим десятилетием, а также финансово-экономические проблемы значительно обострятся. И здесь одной из основных причин кризиса экономист Карл Маркс называл то обстоятельство, что время от времени технологии, которые двигали общество вперед и приносили капиталу прибыль, устаревают. Таким образом, технологический кризис усугубляет кризис экономический. В свою очередь ученый Николай Кондратьев успешно развил это положение Маркса.

В кризис, писал Н.Кондратьев, общество настойчиво ищет выход из тупика. Выходит, совершая открытия и делая изобретения, ученые и экспериментаторы задолго до начала кризиса предчувствуют «повышательную волну». Судите сами, из первой кондратьевской кризисной волны человечество вышло с паровой машиной, из второй волны – уже, образно говоря, выехало на паровой машине и весь мир стала опутывать сеть железных дорог, в третью волну – люди въехали на автомобиле, началась эра радио, появились телефоны и т.д., 50-е годы XX века – время очередной технологической революции с АЭС и микроэлектроникой.

Поэтому на прошедшем 2-х дневном саммите G -20 в Гамбурге незримо главенствовал ключевой вопрос, какие технологические и политические новации станут теми соломинками, которые вытащат глобальный мир из нынешнего кризиса, дав мировой экономике новый импульс развития? И сейчас в Украине нам надо чаще размышлять над тем, какая современная технологическая основа может дать новое дыхание национальной экономике. При этом, очень важно быть к кризисам готовым и внимательно изучать труды экономических пророков. Каждый кризис воспринимать, как урок, который заставляет наше общество работать над ошибками.

Наконец, всё чаще приходится слышать от коллег, что кондратьевские волны – явление не столько экономическое, сколько глобальное. Они накладываются на все стороны нашей жизни. Поэтому каждые 40-50 лет человечество переживает не только экономический, а и системный кризис, за этот период устаревают производственные технологии вместе с социальными устройствами обществ. Значит, каким быть XXI веку решается именно сейчас, в т.ч. важнейшие решения принимались на завершившемся саммите в Гамбурге. Словом, нам выпало жить на одном из крутых исторических виражей, соответственно многократно возросла цена решений и конкретных действий, о чем предупреждали нас экономические пророки.