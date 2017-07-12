Новая тенденция: инвесторы в Украину приходят с Востока

Иностранные инвесторы у меня поинтересовались, почему в Украине такой слабый фондовый рынок? Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но я назвал им три основные причины.

Во-первых, многие аналитики списывают резкое снижение наших фондовых индикаторов на внутренние военно-политические проблемы. К этому я бы еще добавил исторически сложившуюся сильную корреляцию между ценами, например, на промышленные металлы и динамикой украинского фондового рынка (на сырье у нас приходится львиная доля экспорта страны). Напомню, по данным Госстата Украины, объем украинского экспорта за январь - март 2017 года составил 12,4 млрд. долл. США, из которого в страны СНГ - 2,4 млрд. долл. США, в другие страны мира – 10,3 млрд. долл. США. И что характерно, впервые за 3 месяца текущего 2017 года экспорт нашей аграрной продукции увеличился на 38,3% по сравнению с таким же периодом прошлого 2016 года, составив 4,6 млрд. долл. США. Но всё равно для Украины это слишком низкие показатели.

Во-вторых, последние несколько лет украинская экономика находилась в рецессии, а это результат, прежде всего, огромной нехватки внутренних и внешних инвестиций. Также падение промышленного производства отрицательно сказывается на банковском секторе (не говоря уже о рукотворном «банкопаде»), который является важнейшей составляющей украинского рынка. Вот только сухие и беспристрастные цифры – за 2014 – 2016 годы из-за «банкопада» мы потеряли 38% валового внутреннего продукта, о чем откровенно заявил Глава Рады НБУ Богдан Данилишин.

В-третьих, это отсутствие реформ. Когда был сформирован Кабмин Арсения Яценюка, еще теплилась надежда на проведение преобразований на фондовом рынке страны, но, к сожалению, до сих пор и при Владимире Гройсмане мы только ждем этого. Например, уже более десятка лет ожидаем принятия в Верховной Раде законопроекта об организованном биржевом рынке и рынке деривативов, внедрения Накопительного уровня национальной пенсионной системы, либерализации валютного регулирования, усовершенствования защиты инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала и многое другое. Поэтому все перечисленные причины делают украинский рынок ценных бумаг не привлекательным для инвесторов.

Хотя сейчас по мультипликаторам наш фондовый рынок, надо признать, самый дешевый среди 21 рынка развивающихся стран. Безусловно, что в низких котировках акций украинских эмитентов учитываются не только объективные экономические реалии и конъюнктура на мировых рынках, а и довольно высокие и всем известные специфические риски в Украине. В тоже время работающие у нас иностранные инвесторы, когда говорят о том, что украинский фондовый рынок очень дешевый, при этом неизменно стараются обратить наше внимание на низкое качество корпоративного управления, на несовершенство действующего законодательства и судебной системы, непрозрачность владения активами и, конечно же, на отсутствие крупных отечественных инвесторов на внутреннем рынке совместного инвестирования.

Один из моих зарубежных коллег недавно у меня спросил, что происходит в других странах, если от них отворачиваются международные инвесторы? И сам же дал ответ, мол, тогда в игру вступают местные негосударственные пенсионные фонды и институты совместного инвестирования (корпоративные и паевые инвестиционные фонды), но у вас нет в достаточном объеме таких финансовых учреждений. А вот Польша, которая почти одновременно с вами стартовала в создании рыночных отношений и институций, добилась в развитии собственного рынка капиталов значительно больших успехов, чем вы. Поэтому ваш фондовый рынок, в отличие от польского, резюмировал коллега, - слишком сильно зависит от денег нерезидентов.

Следуя логике моего зарубежного собеседника, украинский рынок стал производной составляющей от мировых цен на зерно, металл и прочее сырье. Значит, если сырьевые товары дорожают, то тогда инвесторы покупают соответствующие украинские акции. Однако в последние годы корреляция между развивающимися и развитыми рынками нарушилась, и это особенно коснулось Украины. Более того, проблемы в дальнейшем еще более обострятся из-за отсутствия у нас местных крупных инвестиционных фондов. Плюс периодически из нашей страны появляются в мировых СМИ негативные факты коррупции, отсутствия экономических реформ, и всякий раз потенциальные инвесторы вскрикивают: «О, Боже!». И стараются обходить наш рынок стороной.

Тем не менее, лично я продолжаю верить в лучшее, надеюсь, что впереди нас ждет стабилизация, возможно, начнут поступать хорошие новости с рынка ценных бумаг, и инвесторы снова активно начнут вкладываться в украинские акции. Наконец, оперативное решение Верховной Радой и Кабмином ряда структурных проблем сможет очень поддержать или переоценить украинский фондовый рынок – речь идет о создании более широкой базы инвесторов в связи с запуском рынка деривативов и Накопительного уровня пенсионной системы. Также серьёзные изменения должны коснуться работы бирж и облигационного рынка.

В свою очередь стимулирование малого и среднего бизнеса Нацбанком и финансово-экономическим блоком правительства тоже должно помочь украинскому рынку ценных бумаг. Кстати, справедливости ради надо признать, что одно из преимуществ сырьевой экономики, как показал мировой кризис 2008 года, – это отсутствие развитого рынка деривативов. Правда, инвестиционный бизнес в Украине после этого кризиса очень сильно пострадал. Объемы операций резко сократились, конкуренция сильно возросла, в том числе за счет ряда структур, подконтрольных государству и имевших определенные преимущества.

И всё же, это уже в прошлом, а вот каковы на ближайшее будущее перспективы инвестбизнеса в Украине, учитывая возрастающую роль государства в экономике и небольшой объем сделок на местных фондовых биржах? Смогут ли инвесткомпании и КУА сейчас зарабатывать в этой сфере? Еще раз подчеркну, лично я продолжаю оптимистически смотреть на огромный потенциал украинского фондового рынка. Судите сами, размер экономики страны значительный, капитализация фондового рынка также высока, хотя, конечно, существенно ниже докризисного периода.

Есть целый ряд компаний, которые хотят выйти на фондовую биржу с публичным размещением, правда, конъюнктура сейчас не слишком благоприятная, однако, рано или поздно это произойдет. Есть немало отраслей, где будут происходить слияния и поглощения – это будет также плюсом и для экономики в целом, и для отдельных предприятий. Слияния ожидаю в потребительском и банковском секторах, АПК и в области высоких технологий. В случае улучшения конъюнктуры ожидаю увидеть интерес к этим предприятиям и компаниям со стороны иностранных инвесторов.

Думаю, не всё так и плохо. В последнее время инвесторы в Украину приходят с Востока, в частности, из Китая, проявляя интерес к нашей банковской системе и биржевому рынку. Это новая тенденция, и наш бизнес готов для притока долгосрочных инвестиций из КНР и для реализации совместных инвестиционных проектов. К сожалению, западные инвесторы сейчас в меньшей степени заинтересованы в украинских рынках. Тем не менее, наши участники рынка продолжают мечтать о большом количестве сделок слияния и поглощения, IPO и прочее. И всё это в ближайшей перспективе случится. Надо оставаться оптимистами – это выгодно, переживем и этот очень сложный и трудный период в своей истории.