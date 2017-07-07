Уметь правильно тратить деньги в 1000 раз важнее, чем их зарабатывать

Масштабы финансового мошенничества и размеры подкупа топ-чиновников у нас просто зашкаливают. Как в этих условиях и в окружении персонажей «шариковых» и «швондеров» попытаться если не приумножить, то хотя бы сохранить свои накопления и поднять экономику страны?

О гривне, как валюте сбережения, можно просто забыть. А что доллар США? Ничего личного, лишь напомню, что 15 августа 1971 года была отменена обеспеченность «американца» золотым резервом. С того дня деньги превратились в бумажки и держатся только на вере потребителей в их платежеспособности. Ну, говорят же, что любая мысль проходит три стадии: первая, что за чушь? Вторая, что-то в этом есть. И, третья, кто этого не знает? Думаю, мы скоро войдем в фазу «кто этого не знает?».

Так что же делать с наличкой тонкому-тонкому слову финансово состоятельных граждан? Если отвечать кратко, то советую избавляться от неё, покупая корпоративные права конкурентных украинских предприятий, которые в нынешних условиях генерируют дивидендную массу. Ведь доллар США, как отмечают ведущие западные аналитики, в краткосрочной перспективе будет дорожать ко всем мировым валютам, но одновременно бизнес, особенно азиатский, будет стремиться уходить от «американца», как от очень рискованного инструмента.

Ну, а предсказать курс гривны вообще не представляется возможным, т.к. волатильность нашей национальной валюты, пожалуй, самая высокая в мире, не считая еще парочку других стран. Поэтому иностранные инвесторы нас постоянно предупреждают, что при таких сильных колебаниях гривны совместные инвестиции очень затруднены. При этом отмечают, что без хеджирования валютных рисков (а эта проблема у нас не решается, т.к. нардепы не хотят принимать во втором чтении и в целом законопроект «Про організований ринок та деривативи») активного притока прямых инвестиций от частного крупного зарубежного капитала в Украину не ждите.

Выходит, ничего так и не меняется. По-прежнему большая часть населения беднеет, а у власти та же старая повестка дня с утратившими актуальность формулами, и она снова обороняет старые редуты. Поэтому экономика Украины, если верить официальным данным, может расти на 1,5% - 2%, но при этом новых рабочих мест не создавать, и огромная проблема безработицы никуда не делась (уже достигла 11%, прогноз Нацбанка в 2017 года – 10%).

Правда, у нас и с этой проблемой всё не так, как в большинстве европейских стран. Там, как известно, каждый год пик безработицы приходится на весну, а потом к началу лета она снижается. А мы и летом умудряемся ставить антирекорды! Доходы населения резко сокращаются, а власти всё больше радуют народ, еще круче, чем безвиз: теперь Президент США Дональд Трамп готов продавать Украине «миллионы и миллионы тонн угля». А что будут делать местные шахтеры того же Львовско-Волынского каменноугольного бассейна? К тому же вчера 4 июля, как сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман, МВФ приостановил до осени выделение Украине 5-го транша финансовой помощи в размере 1,9 млрд. долл. США. Не поверите, но причиной этому стало то, что наши законодатели не поддержали пенсионную и земельную реформу, которые являлись главными требованиями для предоставления очередного транша кредита Фонда.

Что тут говорить, не хотят наши топ-чиновники и народные депутаты исходить в своих действиях из того, что экономика должна создавать новые рабочие места и не может развиваться на безденежье. Это главное. Другого более эффективного лечения против безработицы просто нет. И, конечно, нет в Украине стимулов для развития малого и среднего бизнеса. Вот и по результатам проверки Госпродпотребслужбы Киева в июне 30% заведений общепита временно прекратили работу. А ранее в апреле текущего года по сравнению с апрелем 2016 года рост промышленного производства в Украине сократился на 6,1%. Чего греха таить, наконец-то, наши финансовые власти признались, что валютные спекулянты, а не промышленники определяют у нас курс украинской валюты и стабильность на национальном рынке.

Как недавно заявил замглавы НБУ Олег Чурий, расходы государства на капитализацию банков за 25 лет составили 10 млрд. долл. США. Спасибо за откровенность. Сильно впечатлила и еще одна цифра со многими нулями - на обслуживание государственных облигаций, выпущенных для докапитализации банков, т.е. на уплату процентов по ним, государство ежемесячно тратит около 2 млрд. гривен. Ну, и особенно «порадовало» сообщение Минфина о том, что на 31 мая 2017 года совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины достиг 74,68 млрд. долл. США, тогда как ВВП за 2016 год составил всего лишь 93 млрд. долл. США. И это надо понимать, далеко не финал. Плюс миллионы украинцев добровольно загнали себя в кредитные капканы, а поняв, в какой халепе оказались, никак не могут выбраться.

При этом экономическая ситуация не становится проще, жить нам приходится в долг.И что характерно, люди продолжают обращаться в банки за заемными деньгами, правда, одни берут на покрытие процентов ранее взятых кредитов, другие – на очередные покупки. Причем, из немногих более 90 уцелевших банков (столько же обанкротилось), кредиты еще выдают не более 15 коммерческих банков (ликвидности мало). И, конечно, параллельно растет коррупция. Ну, как же без неё у нас?! Поэтому за 5 месяцев 2017 года сумма взяток составила 3,6 млн. грн., а средний размер неправомерной выгоды вырос на 9 000 грн. и составил 31 000 гривен.

Самое страшное, что никто в стране – ни финансовые власти, ни банкиры, ни кто-либо другой из национальной элиты – не несут персональной ответственности за разгул ростовщичества и коррупции. А когда генеральному прокурору на этой неделе в Верховной Раде в ответ народный депутат нагло сказал, мол, сам такой – ясно стало, что в стране и права нет. Да, наши политики крепко уяснили: уметь правильно тратить деньги в 1000 раз важнее, чем их зарабатывать. Они выбирают именно тот мир реальности, о котором постоянно думают. А что делать рядовым украинцам, о чем они думают? Наверное, не ошибусь, если предположу, что почти каждый украинец, с детства полюбив сладкий мир конфет, не мог не проголосовать за собственника кондитерской империи «Рошен». Поэтому снова и в который уже раз подряд были наивными и напрасными призывы Юлии Тимошенко перезагрузить власть, чтобы спасти страну хотя бы от вируса Petya.

И надо честно сказать, не хочет Юлия Владимировна согласиться или понять, что сегодня в Украине шоколадный бизнес процветает, а от кондитерских изделий в киевских магазинах «Рошен» постоянно веет сказкой и волшебством. Когда же люди покупают (даже за очень дорого) сладости, то на их лицах неизменно царит улыбка. Поэтому во всех этих кондитерских магазинах огромные окна, чтобы потенциальные избиратели могли наблюдать за сладким процессом. Всё это, безусловно, очень хорошо, ну а как и когда всё же будут расшиваться наши тяжелейшие экономические проблемы?