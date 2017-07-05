Преодоление маргинализации страны – работа на ближайшие 15–20 лет

Интересно, что чувствовал Леонид Кучма, когда у него вдруг наступило просветление. Когда у его семьи началось резкое сползание бизнеса вниз? Или когда он осознал реальную угрозу маргинализации страны? Ведь оставаться в гордом одиночестве стало вовсе опасно на маленьком островке счастья в окружении штормящего океана несчастья.

Видимо, поэтому Леонид Данилович неожиданно для всех в недавние июньские дни на международном форуме «Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора» заявил, дескать, ни США, ни Европа Украине не помогут, мы практически одни. И далее резюмировал: «Мы об экономике вообще забыли, мы разваливаемся начисто! Мы становимся сырьевым придатком». И европейцы, по его словам, ставят Украину на колени, давно забыли про проблемы Украины и ее граждан.

Безусловно, технологически мы сильно отстали от качественных экономик развитых стран Евросоюза, США и Азии. Судите сами, за прошлый 2016 год мы имели всего лишь 93 млрд. долл. США валового внутреннего продукта. Это недопустимо мало для второй по величине территории страны в Европе и с таким человеческим капиталом, особенно в сравнении с Германией, ВВП которой в 2016 году по данным Международного валютного фонда составил 3,467 трлн. долл. США, ВВП Франции и Польши – соответственно 2463 и 468 млрд. долл. США. Ну, а в первой экономике мира – ВВП Америки достиг в прошлом году рекордного уровня – 18,569 трлн. долл. США, а в Китае – 11,218 трлн. долл. США.

И, сознавая, что военно-политические потрясения у нас не скоро улягутся, а в экономике всё еще проще, примитивнее и с обязательной коррупционной составляющей, то невольно на ум приходит горькая шутка: больно наблюдать, но это жизнь - не ту страну назвали Гондурасом. А для того, чтобы хоть что-то кардинально менять в нынешней социально-экономической или денежно-кредитной политике, нужно очень хорошо понять «юным дарованиям» в украинской политике, что жизнь сложна, история сложна. При этом решение одних задач, в частности, выживая населения и подъема ВВП с активизацией кредитования предприятий - противоречит решению других задач, к примеру, стабилизации потребительского спроса и поддержанию точек роста в реальном секторе экономики.

Диагнозы нашим экономическим болезням не так уж и трудно поставить, а вот какими должны быть рецепты по выздоровлению? Так, наращивание государственной доли в банковской системе Украины, вероятнее всего, и есть главное препятствие ее роста. Это утверждение не мною придумано, это мировая практика. Ведь банковская система – это кровеносная система экономики любой страны, а в чьи порядочные руки мы её отдали? Ростовщиков, валютных спекулянтов или еще кого-то? Теперь от них зависит не только жизнь предприятий, а и подавляющего числа граждан, т.к. они не только осуществляют эмиссии денег, но и организовывают их обращение.

Об этом мало кто говорит, да и сам финансово-экономический блок Кабмина зачастую утаивает нашу еще довольно короткую финансовую историю, хотя уже много чего интересного и поучительного накопилось для любопытной публики. В этой связи часто задумываюсь, как долго, извините за грубое слово, за лохов будут держать юридических лиц - клиентов неплатежеспособных банков, т.к. вклады физлиц хотя бы застрахованы на 200 тыс. гривен?! А юрлица по действующему законодательству и, учитывая особенности работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вообще не могут рассчитывать даже на малейшую часть возмещения. Плюс рефинанс крепко сцепил руководство НБУ с бенефициарами неплатежеспособных банков. В эту халепу попались и Суркисы с киевским футбольным клубом «Динамо» из-за афер коммерческого банка.

Да, вряд ли что-то получат футболисты, если не внести изменения и дополнения в существующую нормативно-правовую базу. Не случайно 26 июня Председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак подал в отставку. Видимо, сильно накалилась ситуация в банке, поэтому сложно завершается его антикризисная каденция. Вот почему продолжаю настаивать на том, что Дирекции Фонда гарантирования вкладов давно пора запустить Пилотный проект по внедрению в украинскую практику опыта американских финансовых консультантов-подрядчиков Федеральной Корпорации по страхованию депозитов США (при возможной технической поддержке Международной финансовой корпорации и Тяньцзинского акционерного общества «Бохайская Товарная Биржа»).

Что еще нужно делать правительству Владимира Гройсмана? Прежде всего, не создавать девальвационных ожиданий, снижать процентные ставки по кредитам для реального сектора экономики и, конечно же, повышать определенность на финансовом и товарном рынках для увеличения инвестиционной активности. И даже можно пожертвовать несколькими процентами темпов роста потребительского спроса ради привлечения прямых иностранных инвестиций для модернизации украинских производств. Но, к сожалению, сейчас у власти денег нет ни на поддержание малого и среднего бизнеса, ни на проектное финансирование в реальном секторе экономики, ни тем более на инновационное предпринимательство (не говорю уже о социальных программах для малоимущих и для пенсионеров).

Зато неожиданным образом вдруг нашлись 38,5 млрд. гривен (!) на докапитализацию «ПриватБанка», которые уйдут давно известными дорожками на валютный рынок и в оффшоры. Снова всё против стабильной гривны и модернизации производств. Так уже произошло, что сейчас основная проблема нашей экономики – должники банков. Власти единодушны в том, что именно они во всём виноваты. А с тех, кто эти долги выдает – никакого спроса. Но, кто-то же должен отвечать за тех, кто выдает кредиты неплатежеспособным должникам?

Убежден, в Украине нужен более совершенный правовой механизм контроля за торговлей финансовыми ресурсами и их распределением. Сейчас у нас такого механизма нет, поэтому мы и получили этот банкопад. И это на сегодня - главный хештег. Не буду далее сгущать краски, конечно, не только у нас так плохи дела. Несколько дней назад мой давний знакомый - классный трейдер, с которым я познакомился на нашем фондовом рынке еще в середине 90-х (он прилетел в Киев из Дании, где с большим удовольствием живет), осмелился сделать вот такой неутешительный прогноз: доллару США осталось безмятежно жить максимум пару лет, а затем навернется и евро. Цены на недвижимость в Европе еще 2 - 3 года будут держаться почти на этих уровнях, а потом эта «гора» резко рухнет.

Что ж, посмотрим, ждать осталось недолго. Но сейчас главная задача для нас – поставить себе большую цель. И к такой цели вряд ли можно отнести повышение темпов экономического роста, думаю, значительно важнее – преодоление маргинализации страны. Увы, быстро это сделать не удастся, преодоление маргинализации страны – работа минимум на ближайшие 15 – 20 лет. При этом, чтобы граждане сами участвовали в социально-экономическом и культурном развитии Украины.

А когда 27 июня послушал пресс-конференцию спикера Верховной Рады Андрея Парубия, то невольно задумался, кто-то «наверху» понимает, где пределы культурного многообразия, после которого общество начинает разрушаться? И когда культурное многообразие может дать толчок экономическому развитию?