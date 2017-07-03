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Первым делом у нас разрушили пенсионную систему, а что построили?
03.07.2017 12:14
Кабмин
надеется, что до каникул в Верховной Раде проголосуют за пакет законопроектов,
связанных с проведением реформы пенсионной системы Украины. Задача
правительства, как отметил Премьер-министр Владимир Гройсман, - преодоление
дефицита бюджета Пенсионного Фонда (который уже больше оборонного бюджета),
искоренение уравниловки и установление справедливости для людей труда. Звучит
всё это очень хорошо, однако, легкого выхода из этого кризиса с пенсионным
обеспечением уже не будет. Помню, как первым делом в 1992 году у нас разрушили
пенсионную систему, а что построили?
И теперь здесь
самый большой дефицит – не денег, а дефицит доверия. На это нам указывали
зарубежные эксперты еще в начале 2000-х, когда мы вместе с ними занимались
разработкой законопроекта «Про недержавне пенсійне забезпечення»
.
С
тех пор стало ясно, мы - недоговороспособны, поэтому боимся отдавать кому-то в
управление свои деньги, тем более не готовы выбирать открытый, корпоративный
или профессиональный негосударственный пенсионный фонд. При этом, как показали
исследования последних лет, один из главных факторов, который сильно сдерживает
участие украинских работодателей и наших граждан в системе негосударственного
пенсионного обеспечения, – это недостаточная информированность людей об НПФах и
о законодательно закрепленном процессе управления пенсионными активами.
Вот почему данный
период – то самое время, когда и Кабинет Министров, и Верховная Рада должны
активно заниматься организацией информационно-разъяснительных мероприятий с целью обеспечения исчерпывающей информацией
об этапах пенсионной реформы нынешних и будущих потенциальных участников и
вкладчиков НПФов. Ведь сегодня работодатели, как основная целевая аудитория,
являются основными вкладчиками ныне действующих в Украине 64 негосударственных
пенсионных фондов, в которые около 97% из всей суммы пенсионных взносов
перечисляют денежные средства именно работодатели в пользу своих работников.
Возможно, завтра
это коснется каждого из нас. Поэтому в ходе этой просветительской работы
логично искать пути завоевания доверия к НПФам, а также к новым финансовым
продуктам и инструментам. Понятно, что быстро это не произойдет. Но хуже всего,
когда заинтересованные стороны полагаются одна на другую, как сейчас: субъекты
рынка негосударственного пенсионного обеспечения – на государство, а
государство – на субъектов рынка. Это первая ключевая проблема. Вторая проблема
в этих тяжелейших кризисных условиях связана с определением оптимальных уровней
доходности от инвестирования пенсионных активов НПФами. Кто бы и что не
списывал на этот большой кризис, но он не может быть причиной для нарушений
установленных законодательством нормативов диверсификации структуры и состава
активов или для управленческих решений идти на повышенные риски при
инвестировании.
Также давно уже вызывает беспокойство
ситуация, которая сложилась в последние годы на рынках финансовых инструментов
Украины, в частности, на рынке акций и рынке облигаций внутреннего
государственного займа. Акции всего лишь нескольких эмитентов, которые отвечают
инвестиционному классу и входят в индексную «корзину» «Украинской Биржи»,
безусловно, не могут удовлетворить потребности всего рынка негосударственного
пенсионного обеспечения. Поэтому сегодня очень остро стоит вопрос не просто об
увеличении, а о значительном увеличении (в разы) инвестиционно привлекательных
ценных бумаг и, в первую очередь, акций.
Правда и то, что, к сожалению, среди
ценных бумаг, которые могли бы попасть в инвестиционные портфели НПФов,
практически не появились ипотечные ЦБ, нет и иностранных ценных бумаг. Всё это
связано с огромными проблемами в процедуре доступа украинских пенсионных фондов
на внешние рынки, а их разрешение напрямую зависит от улучшения координации
деятельности Национального банка с другими госрегуляторами. Соответственно, не
может эффективно развиваться пенсионный рынок и без активизации объединения
работодателей и отраслевых профсоюзов, без повышения роли Советов НПФов. И хотя
наша модель НПО центральной фигурой определяет Совет пенсионного фонда, но на
практике такой фигурой они до сих пор не стали.
Подытоживая все вышеназванные проблемные
вопросы, хочется отметить, что дальнейшее развитие негосударственного
пенсионного обеспечения и в целом реформирование пенсионной системы Украины
невозможно без кардинальных изменений на национальном рынке ценных бумаг. Это
должны хорошо понимать как в Кабинете Министров, так и в Верховной Раде. И
внедрение этих ключевых изменений и преобразований не может находиться вне зоны
совместных усилий участников рынка и госрегуляторов, а также без учета
особенностей на мировых рынках.
Например,
в Европе доля социальных расходов в ВВП уже
превысила 23%
. Через
40 лет
она у
величится до 30-ти процентов, в т.ч.
за счёт роста пенсий. Платить по старости будет всё тяжелее
и тяжелее. Если не изменится законодательство, то по прогнозам ЕС, почти 2,95
пенсионера будет приходиться на одного жителя Европы, который делает
накопительные взносы. Это колоссальная проблема. Да
и современная украинская система пенсионного обеспечения, как мы уже узнали, -
не жизнеспособна, а точнее осталась по сути дела советской.
Создать сбалансированную трехуровневую пенсионную систему, несмотря на все попытки, не удалось до сих пор ни одному правительству. Как неоднократно отмечал Премьер-министр Владимир Гройсман, дефицит Пенсионного Фонда Украины огромный. Какой выбор сделает на этой неделе Верховная Рада? Кто сможет рассчитывать на благополучную старость? Наконец, п очему нет масштабной пропаганды пенсионной реформы в Украине? Выходит, Кабмин тоже в нее не вер и т, раз не хо че т организовывать PR-компании, разъяснять людям, как будут формироваться их будущие пенсии? Что ж, посмотрим, какие на этой неделе развернутся дискуссии в Верховной Раде и как за пенсионный пакет законопроектов проголосуют народные депутаты.
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