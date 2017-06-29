С бедняками у нас борются совсем не по-европейски

Мировая экономика оказалась в застое. Совсем недавно, в начале июня аналитики Всемирного банка в обзоре «Глобальные экономические перспективы» обнародовали прогноз роста ВВП в развитых странах на уровне 1,9% до конца текущего 2017 года. При этом, эксперты снизили прогноз роста экономики США на 2017 год с 2,2% до 2,1% . Судя по всему, Америка столкнулась с очень серьезными проблемами, и благосостояние её граждан перестало расти. Теперь даже для поддержания прежнего уровня жизни рядовых американцев существенно не хватает ресурсов. Причина известна – на эти цели закончились деньги. Да, и во всем мире все те, кто сегодня сидит в долларовом кэше, теперь репу чешут, мол, что делать дальше?

И прежде всего дело в том, что США не могут продолжать эмиссию долларов в прежних объемах (государственный долг Америки рекордными темпами приближается к $20 триллионам), не подвергая огромному риску всю мировую финансовую систему. Главный ответ на этот вызов Президента Дональда Трампа – это вернуть производство домой, т.е. предприятия реального сектора экономики - в американские штаты. Правда, еще Барак Обама начал этот процесс возвращения производственных предприятий на территорию США, но Д.Трамп собирается это делать намного агрессивнее и масштабнее.

Также американский Президент намерен в этом же направлении модернизировать свою финансовую систему, чтобы она способствовала процессу удешевления американского производства. Видимо, и наш Президент Петр Порошенко решил внести свою посильную лепту в возвращение былой промышленной мощи США. Так, 20 июня в Вашингтоне в ходе интервью американскому телеканалу Fox News Петр Алексеевич заявил о том, что Украина намерена осуществлять закупки угля из Пенсильвании и сжиженного газа из Луизианы. Что тут комментировать, сразу на ум приходит давно забытый лозунг «Экономика должна быть экономной».

В этой связи мой давний знакомый эксперт Евгений Аноприенко высказал даже такое смелое предположение: «Питтсбург – второй по величине город Пенсильвании и побратим сепаратистского Донецка. Все угольные шахты и металлургические заводы там давно закрыты. Так что смотрите дальше – необходимые специалисты в необходимых количествах для возрождения этих отраслей в Пенсильвании есть только в Донбассе. Вот настоящий план Порошенко! Заманить сепаратистов Донбасса в США перспективой хороших заработков и таким образом вернуть Донбасс в состав Украины». Но есть и другие, более привлекательные примеры для нашей страны, когда ранее периферии современной капиталистической системы стали наиболее мощными экономиками планеты. В первую голову имею ввиду Китай и ряд государств Юго-Западной Азии.

Если Президент США собирается сохранить лидерство американской экономики, как говорится, естественным путем, то, что делать нам для реиндустриализации экономики Украины? Как поднимать у нас жизненный уровень украинцев и соответственно потребительский спрос? Ведь цены постоянно практически на все растут, а население пытается хотя бы выжить. Мы стремимся в Евросоюз, а с бедняками местные власти борются совсем не по-европейски. За последние 15 – 20 лет уже все успели узнать, как украинский капитализм от «дикости» идет к «цивилизованности»?!

И разве в нашем обществе после двух майданов нарастает социальная справедливость и равенство – известная «Кривая Кузнеца» (связь между уровнем дохода на душу населения и степенью равномерности распределения доходов в стране). Этот американский экономист Са?ймон Кузне?ц, украинского происхождения, на своей кривой демонстрировал, как равенство нарастает, а неравенство сокращается при современном капитализме. И чуть ли не все в это искренне поверили. Однако, в последнее время, узнавая детали следственных действий НАБУ и заключения международных аудиторов, больше начинаю склоняться к концепции «Пылесоса».

Судите сами, вот лишь несколько примеров. Фирма «Лекс грант» задолжала ПриватБанку более 4 млрд грн (зарегистрирована в квартире обычного жилого дома в Киеве). Из поселка Згуровка Киевской области Юрий Понька, основатель и руководитель фирмы «Триумф 15», должен вернуть ПриватБанку более 4,3 млрд грн. Список можно еще долго продолжать. И вот совсем уж свежая новость - охранник нардепа Б.Розенблата попался на взятке в 200 тыс. долл. США, его задержало НАБУ. Итак, было у нас воровство бюджетных грошей от алчности, а теперь, что – расхищение от отчаянья?

Глядя на всё это, конечно, малый и средний бизнес просто теряет стимул работать лучше, чтобы зарабатывать больше. Ведь когда в качестве собственника СТО ты зарабатываешь в месяц 3-5 тыс. долларов США, а, будучи таксистом, - получаешь от ПриватБанка кредит в размере 50 млн. долл. США, который не будет возвращен, то вряд ли это можно признать справедливым. Но хуже всего как для украинцев, так и для нашей экономики – это нестабильный курс гривны, который сейчас находится в крепких руках «добропорядочного» спекулятивного капитала – кэрри трейд.

Правда, все другие страны с качественной экономикой, всячески стараются не допускать на свои финансовые рынки этих циничных умных ребят. Но мы же для всех открыты! Допускаю, что нынешние юные политики не знают, как в середине лихих 90-х мы испытали обрушение одновременно и валютного и финансового рынков из-за жестких действий этих ребят. Вот и теперь всё идет к тому, что они нам профессионально обрушат рынок гособлигаций, заработав на этом миллиарды долларов США. А чем мы будем расплачиваться? Конечно, - землей!

А можно предотвратить такой сценарий? Да, можно, сменив руководство финансовых властей и запустив меры по ограничению движения в Украине спекулятивного капитала. Наконец-то, сейчас настала такая ситуация, когда до всех дойдет, что хлеб и уголь – всему голова.