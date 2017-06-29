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С бедняками у нас борются совсем не по-европейски
29.06.2017 08:33
Мировая экономика оказалась в застое. Совсем недавно, в начале июня
аналитики Всемирного банка
в обзоре «Глобальные экономические
перспективы»
обнародовали прогноз роста ВВП в развитых странах на уровне
1,9% до конца текущего 2017 года. При этом, эксперты
снизили
прогноз роста экономики
США на 2017
год
с 2,2% до 2,1%
. Судя по всему, Америка столкнулась с очень серьезными
проблемами, и благосостояние её граждан перестало расти. Теперь даже для
поддержания прежнего уровня жизни рядовых американцев существенно не хватает
ресурсов. Причина известна – на эти цели закончились деньги. Да, и
во всем мире все
те, кто сегодня сидит в долларовом кэше, теперь репу чешут, мол, что делать дальше?
И прежде всего дело в том, что США не могут продолжать эмиссию долларов
в прежних объемах (государственный долг Америки рекордными темпами приближается
к $20 триллионам), не подвергая огромному риску всю мировую
финансовую систему. Главный ответ на этот вызов Президента Дональда Трампа –
это вернуть производство домой, т.е. предприятия реального сектора экономики -
в американские штаты. Правда, еще Барак Обама начал этот процесс возвращения
производственных предприятий на территорию США, но Д.Трамп собирается это
делать намного агрессивнее и масштабнее.
Также американский Президент намерен в этом же направлении модернизировать свою финансовую систему, чтобы она способствовала процессу удешевления американского производства. Видимо, и наш Президент Петр Порошенко решил внести свою посильную лепту в возвращение былой промышленной мощи США. Так, 20 июня в Вашингтоне в ходе интервью американскому телеканалу Fox News Петр Алексеевич заявил о том, что Украина намерена осуществлять закупки угля из Пенсильвании и сжиженного газа из Луизианы. Что тут комментировать, сразу на ум приходит давно забытый лозунг «Экономика должна быть экономной».
В этой связи мой давний знакомый эксперт Евгений Аноприенко высказал
даже такое смелое предположение: «Питтсбург – второй по величине город
Пенсильвании и побратим сепаратистского Донецка. Все угольные шахты и
металлургические заводы там давно закрыты. Так что смотрите дальше –
необходимые специалисты в необходимых количествах для возрождения этих отраслей
в Пенсильвании есть только в Донбассе. Вот настоящий план Порошенко! Заманить
сепаратистов Донбасса в США перспективой хороших заработков и таким образом
вернуть Донбасс в состав Украины». Но есть и другие, более привлекательные
примеры для нашей страны, когда ранее периферии современной капиталистической
системы стали наиболее мощными экономиками планеты. В первую голову имею ввиду
Китай и ряд государств Юго-Западной Азии.
Если Президент США собирается сохранить
лидерство американской экономики, как говорится, естественным путем, то, что
делать нам для реиндустриализации экономики Украины? Как поднимать у нас
жизненный уровень украинцев и соответственно потребительский спрос? Ведь
цены постоянно практически на все растут, а население
пытается хотя бы выжить. Мы стремимся в Евросоюз, а с бедняками местные власти
борются совсем не по-европейски. За последние 15 – 20 лет уже все успели
узнать, как украинский капитализм от «дикости» идет к «цивилизованности»?!
И разве в нашем обществе после двух майданов нарастает социальная
справедливость и равенство – известная «Кривая Кузнеца» (связь между уровнем
дохода на душу населения и степенью равномерности распределения доходов в
стране). Этот американский экономист Са?ймон Кузне?ц, украинского происхождения, на своей кривой
демонстрировал, как равенство нарастает, а неравенство сокращается при
современном капитализме. И чуть ли не все в это искренне поверили. Однако, в
последнее время, узнавая детали следственных действий НАБУ и заключения
международных аудиторов, больше начинаю склоняться к концепции «Пылесоса».
Судите сами, вот лишь
несколько примеров.
Фирма «Лекс грант»
задолжала ПриватБанку более 4 млрд грн (зарегистрирована в квартире обычного
жилого дома в Киеве). Из поселка Згуровка Киевской области Юрий Понька,
основатель и руководитель фирмы «Триумф 15», должен вернуть ПриватБанку более
4,3 млрд грн. Список можно еще долго продолжать. И вот совсем уж свежая новость
-
охранник
нардепа Б.Розенблата попался на взятке в 200 тыс. долл. США, его задержало
НАБУ. Итак,
было у нас воровство бюджетных грошей
от алчности, а теперь, что – расхищение от отчаянья?
Глядя на всё это, конечно, малый и средний
бизнес просто теряет стимул работать лучше, чтобы зарабатывать больше. Ведь
когда в качестве собственника СТО ты зарабатываешь в месяц 3-5 тыс. долларов
США, а, будучи таксистом, - получаешь от ПриватБанка кредит в размере 50 млн.
долл. США, который не будет возвращен, то вряд ли это можно признать
справедливым. Но хуже всего как для украинцев, так и для нашей экономики – это
нестабильный
курс гривны, который сейчас находится в крепких руках
«добропорядочного» спекулятивного капитала – кэрри трейд.
Правда, все другие страны с качественной экономикой, всячески стараются
не допускать на свои финансовые рынки этих циничных умных ребят. Но мы же для
всех открыты! Допускаю, что нынешние юные политики не знают, как в середине
лихих 90-х мы испытали обрушение одновременно и валютного и финансового рынков
из-за жестких действий этих ребят. Вот и теперь всё идет к тому, что они нам
профессионально обрушат рынок гособлигаций, заработав на этом миллиарды
долларов США. А чем мы будем расплачиваться? Конечно, - землей!
А можно предотвратить такой сценарий? Да, можно, сменив руководство
финансовых властей и запустив меры по ограничению движения в Украине
спекулятивного капитала. Наконец-то, сейчас настала такая ситуация, когда до
всех дойдет, что хлеб и уголь – всему голова.
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