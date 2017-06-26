Нужен новый мотор роста украинской экономики, и он есть

Какой сценарий в итоге выберет Кабмин Владимира Гройсмана? Первый – запустит на полную мощность печатный станок. Второй – поднимет пенсионный возраст. Третий – внедрит новую модель по обеспечению экономического роста. Так, по какому пути нам предложат идти дальше? И как скоро будет у каждого родителя в украинской семье доход больше прожиточного минимума? Наконец, что малому и среднему бизнесу делать, по безвизу выезжать в Европу?

Сегодня многие эксперты склоняются к тому, что в ближайшие годы экономика Украины, потеряв немало рынков сбыта, сможет расти преимущественно на внутреннем спросе. Тем более, что сейчас импорт и внешнеэкономическая деятельность не вносят достаточный вклад в экономический рост (по крайней мере, в последние годы). И особых изменений по улучшению этой ситуации не предвидится. А вот на внутреннем рынке есть довольно ёмкие отрасли с точки зрения потенциала роста спроса, которые могут развиваться с опережающими темпами. Это и АПК, и сектор жилья, и инфраструктура, и многие сегменты внутреннего потребления, а также сектора услуг в больших городах.

Как известно, внутренний спрос у нас поддерживается за счет потребления, а на что он уходит? Из ста гривен прироста 53% - 57% покрываются инфляцией, 22% - 25% - импортом, и лишь одна гривна из пятидесяти – стимулирует внутреннее производство. С помощью наших же внутренних инвесторов мы вместе могли бы создать крайне необходимый для Украины замкнутый цикл, где потребители будут порождать экономический рост, тот в свою очередь будет влиять на рост ВВП, а с ростом валового продукта украинцы будут значительно больше тратить денег. Но и мы должны быть готовыми торговать со всеми. Наши производители, выпуская товары, естественно хотят, чтобы другие их у них покупали.

Иного нам не дано, у нас банковская или финансовая инфраструктура очень слабо развита в сравнении, например, с лидером в этой сфере - США. Наша гривна не может тягаться с долларом и, наконец, наши «умельцы» не способны на такие огромные финансовые пирамиды, которые строят на Западе. Поэтому нам в центре Европы остаются только дорогостоящие инфраструктурные проекты, а их мы без длинных инвестиционных денег не построим. При этом в Украине будет создано немало новых рабочих мест, а значит, будет больше финансово устойчивых местных потребителей, которые будут покупать значительно больше товаров и услуг.

Конечно, многие из этих услуг – не торгуемы, они не будут экспортироваться, потому что эти виды услуг потребляются только внутри страны. Но именно они будут развиваться намного быстрее, чем другие сектора украинской экономики. Это особенно важно понимать правительству и народным депутатам - когда национальные рынки достигают определенного рубежа, где происходит перелом в экономике. Для этого нужен комплексный анализ ситуации на внутреннем рынке, и после конкретных предложений, определиться, как мы будем действовать дальше?

Старая экономическая модель, а с ней и прежняя денежно-кредитная политика уже не работают. Это, надеюсь, понимают все. Вот почему надо активно искать новый мотор роста украинской экономики. Однако, этого мотора у Кабмина и Верховной Рады пока нет. По крайней мере, в экспертном сообществе об этом еще не говорят. Нет расчетов и концепций ускорения нашей экономики на ближайшие хотя бы 2 – 3 года выше трендов, чем на мировых рынках в 1,5% - 2% в год. Для нас это очень мало. ВВП Украины должен растит минимум на 4% в год, учитывая эффект низкой базы.

Судите сами, к концу 2016 года ВВП Украины составил немногим более 90 млрд. долл. США, тогда как в 2013 году он составлял 183 млрд. долларов, а национальный доход на душу населения едва подобрался к 2600 долларов США. Да и Международный валютный фонд не так давно выступил с неутешительным прогнозом роста ВВП Украины на 2% в текущем 2017 году. В своем региональном майском экономическом обзоре аналитики Фонда также прогнозировали рост нашего ВВП в 2018 году - 3,2%. Далее динамика внутреннего спроса должна составить в 2017 году - 4% и в 2018 году - 3,9%, а реальный рост экспорта в 2017 году - 2% и в 2018 году - 3,4% . Однако, месяцем ранее Национальный банк Украины, наоборот, понизил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,9%, и повысил на 2018 - 2019 годы до 3,2 и 4% соответственно.

Но пока мы отстаем от мировых трендов роста промышленного производства и в целом роста мировой экономики. И при этом политики, выкормленные нашими олигархами, с завидным упорством продолжают навязыва ть населению идею «жить взаймы , жить не по средствам ». Но совсем скоро наста нет время всем нам за это расплачиваться, т.к. все доходы будущих периодов мы уже прое ли. Поэтому не за горами тот день, когда этот сумасшедший проект наших политиков обруши т ся всем нам на голову, т.к. падение жизненных стандартов украинцев особенно заметно на фоне богатых соседей из Евросоюза. И особый ужас у пенсионеров вызывают цены на продукты питания.

Как жить на 1500 гривен пенсионерам, особенно в селе?! Даже сажать яблони и помидоры, как раньше, - не выгодно, супермаркеты в Киеве завалены польскими и турецкими фруктами и овощами, которые хотя и совсем безвкусные, зато красивые и дешевле наших местных. Это горькая правда сегодняшнего дня. В то же время за аренду земельного пая в размере 1 га оборотистые бизнесмены могут предложить более 100 долларов США, что для сельского пенсионера, живущего на 50 долларов в месяц, - это редкая возможность поднять хоть какие-то деньги со своей земли.

Вот так и живут украинские крестьяне, каждый из которых в среднем владеет 4 га земли сельхозназначения. И крупные предприниматели-держатели банков земли советуют им брать деньги за землю, пока еще дают. Активно занимают свои позиции на рынке земли Украины и иностранные корпорации. Все ждут начала легальной приватизации земли. Нет, не может Украина развиваться, как бизнес-проект определенной группы олигархов. Почему это не понимает наше гражданское общество? Не знаю.

Неужели не понятно, что эти собственники финансово-промышленных групп, будь их воля, давно бы сократили всех бедных и нищих, кто не приносит им доход. И этим очень опасным курсом мы идем с конца лихих 90-х годов. Если и дальше это будет продолжаться, то мы можем вовсе потерять способность защищать и то, что у нас осталось. Уже только поэтому нам нужен новый национальный мотор социально-экономического развития страны.