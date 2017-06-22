Как долго мы сможем прожить без реформ? Поделиться: Поэтому так и живем, что населению образованные топ-чиновники и народные депутаты не нужны, комфортнее с неучами находиться в плену иллюзий и ждать экономическое чудо. И, конечно, за всё сполна платить, часто каяться, нисколько не меняясь, и с завидным удовольствием и упрямством тупеть и тупеть. Также поэтому слишком часто у нас происходят такие вещи, которые выходят за рамки разумного в любой цивилизованной стране.

Вот и сейчас, не обсуждая даже в экспертном сообществе, мы узнали, что распоряжением Киевской ГГА №668 от 6 июня текущего года с 1 июля для 8 327 столичных домов в среднем в 2 раза подорожает квартплата. Откровенно говоря, что-то слабовато в сравнении с повышением цен на тепло, воду и газ. Надо было бы сразу делать подорожание в 6 – 8 раз! Тогда уж точно будет улучшено качество обслуживания киевлян, и они десятой дорогой будут объезжать майдан. Что и говорить, молодец мэр Виталий Кличко! Точными хуками выбивает из киевлян всякие протестные настроения; пусть лучше думают, как оплачивать всё новые рекордные тарифы ЖКХ и не становиться должниками по квартплате. Да, пытаюсь перевести своё возмущение в шутку.

Ну, и, конечно, на «радость» горожанам можно также чаще проводить различные парады, подобные тому, что организовали в центре нашей столицы 18 июня (денег хватит). Снова пытаюсь развеять невеселые мысли о том, что наши ожидания от реформ Кабмина и Верховной Рады совсем не совпадают с нынешней грустной реальностью. Что - в который уже раз убеждает в том, что не важно, какая реформа – ЖКХ или финансового рынка Украины, здравоохранения или пенсионной системы, наконец, организации государственных закупок – важнее, кто конкретно из топ-чиновников будет реализовывать каждую реформу. Кто будет ответственным за её проведение в установленные сроки и в соответствии с заданными параметрами.

В тоже время, нельзя входить в пенсионную реформу и реформирование рынка ЖКХ с таким негативным имиджем её исполнителей. Как будет расшиваться эта тяжелейшая ситуация? Учитывая при этом и тот факт, когда, например, как ни стараются организаторы системы публичных электронных закупок ProZorro уменьшить аппетиты чиновников, тем не менее, госзакупки по-прежнему остаются основной кормовой базой для наших доморощенных коррупционеров. Неужели у нас реформы по уничтож ению отношени й , корм ящ ие чиновников и политиков, невозможны? Да и наши люди разве хотят быть здоровыми и богатыми, или лучше оставаться – больными и бедными?

Не знаю, возможно, это очень трудный вопрос, но интересно, что всё-таки может заставить наших топ-чиновников мыслить по-государственному, чтобы стали ритмично крутиться все шестеренки этой многофункциональной машины в интересах Украины и национального бизнеса? А где реакция населения? Или это уже стало любимой забавой политиков и членов Кабмина делать лишь вид, что у нас есть гражданское общество и предпринимательское сообщество?! К сожалению, приходится признавать, что люди уже никому не доверяют, не хотят не то что рисковать, а вообще - ничего не хотят делать.

Тем более – поддерживать национального производителя, инвестируя свои сбережения в ценные бумаги украинских предприятий. Но без этого мы уж точно не преодолеем экономические трудности, т.к. производители задыхаются от безденежья и отсутствия инвестиций, а спекулятивный валютный пузырь кэрри трейд на украинском рынке скоро лопнет. Плюс продолжается стагнация человеческого капитала. И теперь возникает два главных вопроса, первый, как долго мы сможем прожить без реформ, в частности, украинского фондового рынка и рынка совместного инвестирования? Второй, насколько высокой будет цена, которую нам придется заплатить за бездействие властей?

Да, Президенту Петру Порошенко пора что-то делать, чтобы инвесторы – крупные и мелкие – хотя бы поверили в то, что в Украине бизнес можно вести законным способом. Надо честно сказать, олигархи и не помышляют о выталкивании экономики страны из технологического отставания, куда легче им консервировать привычную нынешнюю модель с сохранением нищенского уровня жизни подавляющего числа украинцев. Тем более, что не нужно иметь много ума для создания экономических трудностей с помощью обесценения гривны и раскручивания инфляции практически на все товары и услуги. И поэтому никому «наверху» не нужны передовые бизнес-практики и эффективное госуправление для будущих социальных преобразований и структурных экономических реформ.

Эксперты давно советуют Кабмину Владимира Гройсмана снизить госучастие в бизнесе и дать больше свободы частному сектору. Главное – успеть прозреть, увидеть допущенные ошибки и понять, как их исправить, т.к. мировые рынки в отличие от нас очень быстро меняются. Через 3 – 4 года будет подъем всеми ожидаемого шестого технологического уклада. Мировая экономика и вовсе изменится, как предсказывал учёный-экономист Николай Кондратьев. Новые контуры уже начинают складываться в развитых странах, в первую очередь в США и КНР, и характеризуются нацеленностью на развитие и применение наукоёмких или высоких технологий.

У всех на слуху сейчас цифровая экономика. И хотя Глава Кабмина Владимир Гройсман в прошлом месяце и обнародовал программу правительства о переходе к цифровой экономике, но дальше слов дело не идет. И главное – где деньги брать на то, чтобы сделать качественный скачок в развитии украинской экономики. Ведь с начала 2017 года не проведено ни одного первичного публичного размещения ценных бумаг, а дорогие кредиты просто неподъемные для украинских производителей. Где стимулирование инвестиций через снижение процентных ставок и облегчение IPO?

Кто изменит эту ситуацию? Кому по силам взяться за реформы в условиях такого жесткого противодействия? Мы сокращаем, а 1% прироста внешней торговли дает до 2% роста ВВП и доходов граждан. Думаю, в нашем положении кардинально обновить команды управленцев и бизнеса, взявшись по-настоящему за реформирование украинской экономики, теперь только по силам транснациональным корпорациям из США, КНР и стран Евросоюза (если еще, конечно, они сами этого захотят). В этой связи вспомнились мудрые слова 3-го Президента США Томаса Джефферсона, который, представляя в своё время виденье роли Америки в мире, провозгласил следующий принцип: «Мир, торговля и честная дружба со всеми нациями, но не втягивающие нас в осложнения союзы». У всех на слуху сейчас цифровая экономика. И хотя Глава Кабмина Владимир Гройсман в прошлом месяце и обнародовал программу правительства о переходе к цифровой экономике, но дальше слов дело не идет. И главное – где деньги брать на то, чтобы сделать качественный скачок в развитии украинской экономики. Ведь с начала 2017 года не проведено ни одного первичного публичного размещения ценных бумаг, а дорогие кредиты просто неподъемные для украинских производителей. Где стимулирование инвестиций через снижение процентных ставок и облегчение IPO? Эксперты давно советуют Кабмину Владимира Гройсмана снизить госучастие в бизнесе и дать больше свободы частному сектору. Главное – успеть прозреть, увидеть допущенные ошибки и понять, как их исправить, т.к. мировые рынки в отличие от нас очень быстро меняются. Через 3 – 4 года будет подъем всеми ожидаемого шестого технологического уклада. Мировая экономика и вовсе изменится, как предсказывал учёный-экономист Николай Кондратьев. Новые контуры уже начинают складываться в развитых странах, в первую очередь в США и КНР, и характеризуются нацеленностью на развитие и применение наукоёмких или высоких технологий. Да, Президенту Петру Порошенко пора что-то делать, чтобы инвесторы – крупные и мелкие – хотя бы поверили в то, что в Украине бизнес можно вести законным способом. Надо честно сказать, олигархи и не помышляют о выталкивании экономики страны из технологического отставания, куда легче им консервировать привычную нынешнюю модель с сохранением нищенского уровня жизни подавляющего числа украинцев. Тем более, что не нужно иметь много ума для создания экономических трудностей с помощью обесценения гривны и раскручивания инфляции практически на все товары и услуги. И поэтому никому «наверху» не нужны передовые бизнес-практики и эффективное госуправление для будущих социальных преобразований и структурных экономических реформ. Тем более – поддерживать национального производителя, инвестируя свои сбережения в ценные бумаги украинских предприятий. Но без этого мы уж точно не преодолеем экономические трудности, т.к. производители задыхаются от безденежья и отсутствия инвестиций, а спекулятивный валютный пузырь кэрри трейд на украинском рынке скоро лопнет. Плюс продолжается стагнация человеческого капитала. И теперь возникает два главных вопроса, первый, как долго мы сможем прожить без реформ, в частности, украинского фондового рынка и рынка совместного инвестирования? Второй, насколько высокой будет цена, которую нам придется заплатить за бездействие властей? Не знаю, возможно, это очень трудный вопрос, но интересно, что всё-таки может заставить наших топ-чиновников мыслить по-государственному, чтобы стали ритмично крутиться все шестеренки этой многофункциональной машины в интересах Украины и национального бизнеса? А где реакция населения? Или это уже стало любимой забавой политиков и членов Кабмина делать лишь вид, что у нас есть гражданское общество и предпринимательское сообщество?! К сожалению, приходится признавать, что люди уже никому не доверяют, не хотят не то что рисковать, а вообще - ничего не хотят делать. В тоже время, нельзя входить в пенсионную реформу и реформирование рынка ЖКХ с таким негативным имиджем её исполнителей. Как будет расшиваться эта тяжелейшая ситуация? Учитывая при этом и тот факт, когда, например, как ни стараются организаторыреформы по уничтож ению отношени й , корм ящ ие чиновников и политиков, невозможны? Да и наши люди разве хотят быть здоровыми и богатыми, или лучше оставаться – больными и бедными? Ну, и, конечно, на «радость» горожанам можно также чаще проводить различные парады, подобные тому, что организовали в центре нашей столицы 18 июня (денег хватит). Снова пытаюсь развеять невеселые мысли о том, что наши ожидания от реформ Кабмина и Верховной Рады совсем не совпадают с нынешней грустной реальностью. Что - в который уже раз убеждает в том, что не важно, какая реформа – ЖКХ или финансового рынка Украины, здравоохранения или пенсионной системы, наконец, организации государственных закупок – важнее, кто конкретно из топ-чиновников будет реализовывать каждую реформу. Кто будет ответственным за её проведение в установленные сроки и в соответствии с заданными параметрами. Вот и сейчас, не обсуждая даже в экспертном сообществе, мы узнали, что распоряжением Киевской ГГА №668 от 6 июня текущего года с 1 июля для 8 327 столичных домов в среднем в 2 раза подорожает квартплата. Откровенно говоря, что-то слабовато в сравнении с повышением цен на тепло, воду и газ. Надо было бы сразу делать подорожание в 6 – 8 раз! Тогда уж точно будет улучшено качество обслуживания киевлян, и они десятой дорогой будут объезжать майдан. Что и говорить, молодец мэр Виталий Кличко! Точными хуками выбивает из киевлян всякие протестные настроения; пусть лучше думают, как оплачивать всё новые рекордные тарифы ЖКХ и не становиться должниками по квартплате. Да, пытаюсь перевести своё возмущение в шутку. теги: Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя