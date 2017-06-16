Деньги берутся не из бюджета

Чем предприниматель-оптимист отличается от сегодняшнего пессимиста в украинском бизнесе? Второй утверждает, что хуже уже некуда, мол, и так почти все на грани банкротства, а вот оптимист с веселой улыбкой говорит: «Нет, еще может быть хуже». И в этом смысле ряд наших министров и политических лидеров – полные оптимисты. Другое дело, как долго еще они будут оптимистами?

В этой связи часто задумываюсь, почему мы, образованный и креативный европейский народ, не можем совершить экономический прорыв? Но самое главное, не надо идти по уже проторенным другими народами дорожкам, как и не надо искать что-то новое в уже изведанных областях. И всё же, кто сможет произвести у нас эти качественные изменения в экономике? Когда на украинских рынках появятся современные длинные деньги?

Безусловно, проще всего разместить протестные палатки и запалить резиновые шины в каждом поселке и крупном городе, но без ответов на эти злободневные вопросы мы так и не станем жить лучше, не приблизимся к уровню жизни стран Евросоюза. И именно финансовые инструменты наших западных партнеров показывают нам, что пока лишь они единственные работают в нашей экономике, а не рекордно высокие кредиты украинских банков, которые далеко несравнимы по процентным ставкам с уровнем рентабельности предприятий реального сектора в 7% - 8%.

Кстати, совсем недавно 8 июня текущего года Решением Европейского Центрального банка по ключевой процентной ставке, с использованием которой предоставляется ликвидность коммерческим банкам, определен уровень - 0,00%! Вот вам важнейший урок от ЕЦБ нашим финансовым властям, как, в частности, надо поддерживать национальный реальный сектор экономики, а не спекулятивный капитал – кэрри трейд.

Увы, но у нас учетная ставка НБУ упрямо остановилась на отметке в 12,5% и никак не хочет снижаться. Более того, неизвестно, когда финансово-экономический блок Кабмина Владимира Гройсмана обратит внимание на сильнейшее за последние 15 лет денежное голодание украинских производителей? Ведь с кем из промышленников ни поговоришь, практически все задыхаются от отсутствия заемных денежных средств (хотя бы для поддержания своих производств). Господа из правительства, выучите урок своих европейских коллег из ЕЦБ.

Именно это позволит украинскому бизнесу в дальнейшем расширять производство без риска обанкротиться . Ведь у нас при этом почти 50% производственных мощностей еще не загружены. Особенно в машиностроении и высокотехнологичной промышленности эта цифра значительно выше. А, как известно, создание новых производств – это чаще всего кредиты, как механизм авансирования экономического роста. Но после того, как наши предприятия столкнулись, например, с 25% ставкой кредита – они вынуждены были свернуть большинство своих инвестиционных программ. И таких историй множество.

В беседах со знакомыми промышленниками, особенно с теми, кто успел перебросить свои производства из Донбасса в центральную часть страны, часто они мне говорят, чтобы я постарался донести до наших топ-чиновников то, что в Украине давно пора создать устойчивую среду понятного, прозрачного и предсказуемого государства, включая налоги, тарифы, госзакупки, лицензирование и т.д. и т.п.. Поэтому вместо доступа к высоким технологиям наш бизнес по-прежнему борется за доступ к админресурсу.

Но самое главное, чтобы, во-первых, местный бизнес понимал, что риски теперь низкие, и уже можно инвестировать в развитие производства. Второе замечание коллег - это сокращение издержек, особенно в логистике, торговле, бухгалтерской и налоговой отчетности, да и во всем, что связано со взаимоотношениями с государством. Наконец, третье – это новые инструменты финансирования, которые дадут качественный и более высокий уровень предпринимательской активности в Украине. Ведь деньги, как мы знаем, берутся не из государственного бюджета, а появляются через частную инициативу наших предпринимателей, которые и куют ВВП Украины.

Да и закредитованным олигархам уже давно надо начинать учиться двигаться вслед за стоимостью денег. Тогда, как в это время быстро вымывается средний класс, усугубляется проблема неравенства и неизвестно, чем всё это закончится? Учитывая также и то, что законы и правоприменение у нас устроены так, что бизнес всегда проиграет государству. В целом такое ощущение, что Премьер-министр Владимир Гройсман и сам не прочь оставить Кабмин, т.к. слишком сильно затянул экономическую удавку на шее предпринимательского сообщества.

Убежден, олигархи и власть должны нести солидарную ответственность за свои экономические ошибки и просчеты. Подавляющее большинство экспертов абсолютно не согласны с тем, что у нас один из самых низких уровней компенсации за труд среди европейских стран. И все мы искренне недоумеваем, как же удалось привести всех нас к такому глобальному обману и невиданной коррупции?! Наконец, если с каждым новым днем в кошельке всё меньше и меньше денег, то и вера в светлое будущее неизменно тает и тает.

Соответственно призывы министров и народных депутатов еще потуже украинцам «затянуть пояса», а предпринимателям больше платить налогов, т.е. меньше кушать и больше работать – только усиливают взаимное недоверие, за которым остается лишь один шаг до очередного экономического шока. Если министры и нардепы не могут, то тогда предприниматели должны дать ответы на ключевые вопросы, какой будет будущая архитектура национального ры нка и каким образом бедных украинцев превратить в платежеспособных потребителей?

Конечно, важно сделать так, чтобы у наших граждан повысился уровень жизни. И такую комплексную Программу нужно готовить Кабмину. Эта Программа должна включать механизмы обеспечения экономического роста и решения проблем по достижению стабильности на украинском рынке. Власть обязана понять, что чем больше будет разброс между богатыми и бедными - тем выше будет риск и угроза безопасности, а если этот разрыв сократить - появится тогда экономический рост. Предпринимательское сообщество как раз за гармонию между ростом и стабильностью. Соответственно, настало время из умных украинцев делать абсолютно инновационных предпринимателей.