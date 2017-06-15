Пора Украине войти в возраст прагматизма

Эта информация вызовет большой интерес. И вот почему. Во время деловых встреч иностранных инвесторов с представителями финансово-экономического блока Кабмина и госрегулятора, анализируя «между строк» их заявления и месседжи, у меня осталась такая сухая выжимка. Поэтому беру на себя смелость высказать следующие соображения и четкие выводы.

Итак, сам факт того, что очень серьёзно обсуждались вещи, имеющие достаточно долгую перспективу их практической реализации, говорит о том, что в ближайшие 3 - 5 лет главными тремя сценариями для экономики Украины будут: во-первых, первичные публичные размещения ценных бумаг (IPO) украинских предприятий реального сектора; во-вторых, развитие финансовых производных, где базовыми активами будут зерно, электроэнергия и прочее; в-третьих, внедрение новейших технологий по управлению личными финансами высокодоходных граждан.

Мало кто знает, но у нас есть финансовые учреждения, которые помогают людям правильно управлять личными финансами (пусть даже небольшими накоплениями). Но зато эти украинцы начинают вести себя более активно и экономически грамотно, а также они повышают свой уровень жизни. Более того, финансовые посредники делают жизнь этих людей более стабильной и прогнозируемой. Правда, в этом бизнесе мы делаем лишь первые шаги, а в Китае, например, это направление деятельности на финансовом рынке давно уже стало целой индустрией.

Также стало целой индустрией в КНР и первичное публичное размещение ценных бумаг (IPO), а у нас – настоящая целина, непаханое поле. Китайцы готовы нам помочь своими технологиями и ликвидностью, а за нашими властями – усовершенствование законодательства под стандарты рынков с качественными экономиками. Да, пора нам, наконец-то, становиться цивилизованными. Более того, беседуя с инвесторами из Китая, понимаешь, как важно Украине войти в возраст прагматизма. Не поэтому ли глобальная экономика ускоряет темпы своего развития, а мы - нет, и есть большая опасность нам отстать безнадежно.

А за счет чего мы могли бы ускоряться? В частности, у нас есть такие элементы экономики, которые блокируют выход из рецессии, блокируют экономический рост. Вот, например, дефицит инфраструктуры не позволяет развиваться крупным украинским городам и становлению не сырьевой экономики. Зато дополнительные вложения в эту инфраструктуру и, прежде всего, на долговой основе по механизму «долг под прирост будущих налогов», мог бы дать мощный толчок выхода экономики Украины на новые и стабильные темпы роста. И таких инфраструктурных проектов у нас немало, которые могли бы дать, в т.ч. рост зарплат и производительности труда. Но для этого надо развивать национальный фондовый рынок и особенно внутренний рынок совместного инвестирования.

Как раз об этом говорили, опираясь на собственный очень успешный опыт, инвесторы из КНР, которые на прошлой неделе прилетели в Киев с большой инвестиционной программой. В этом контексте в прошлую пятницу 9 июня состоялось конструктивное обсуждение этапов построения современного украинского рынка деривативов у Главы Национальной Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева с участием Председателя правления Тяньцзинского акционерного общества «Бохайская товарная биржа» Яня Дуншена, который накануне подписал договор с Фондом госимущества Украины о покупке 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития.

Конечно, это замечательно, что коллеги из-за рубежа делятся с нами практикой своей деятельности, но и наше правительство, и особенно Верховная Рада должны беспокоиться о создании в стране благоприятного инвестиционного климата. Однако, до сих народные депутаты никак не могут принять во втором чтении и в целом проект Закона Украины «Об организованных рынках и деривативах». А ведь отдача от инвестиций, как неоднократно отмечали наши китайские коллеги, наступает сразу, ну хотя бы от роста инвестиционного спроса. Например, каждая вложенная гривна в инвестиции может дать в силу инвестиционного мультипликатора ориентировочно 1,5 – 2 гривны дополнительного спроса в украинскую экономику.

Следует заметить, что между Китаем и Европой по шелковому пути 63 страны, включая Украину. Сумеем ли мы добиться соинвестирования своих инфраструктурных проектов? Поверят ли в нашу открытость и готовность к торговой интеграции? Или снова нас различные голоса, купленные украинскими олигархами, будут пугать китайским доминированием и неравноправным диалогом? Наконец, как скоро политический диалог, а Президент Петр Порошенко еще 17 января этого года в швейцарском Давосе встречался с Председателем КНР Си Цзиньпином, конвертируется во взаимовыгодное экономическое взаимодействие?

Кстати, как уточняют китайские коллеги, название на английском языке «Один пояс – один путь» по-китайски звучит по-другому - «Инициатива пути и пояса», что гораздо ёмче по содержанию. И всё же, без развития у нас в Украине организованных рынков и хеджирования рисков - к нам не придут крупные иностранные инвесторы. Плюс для инвесторов из-за рубежа важно увидеть доверие внутренних инвесторов к решениям властей по развитию национального рынка ценных бумаг и к новым финансовым и инвестиционным инструментам.

Правда, в последнее время держатели так называемых «золотых матрасов» всё больше стали ориентироваться не на банковские депозиты, а на другие источники и способы сохранения своих денежных средств. Отечественные инвестиционные инструменты становятся для них всё большей добавкой к очень рискованным обычным банковским сбережениям. Тем более, что до конца текущего 2017 года эксперты ожидают банкротство еще не менее 30 украинских банков.

Поэтому сегодня главная цель на украинском рынке совместного инвестирования – это гарантировать инвестору любой риск, даже если не дай Бог что-то случится с предприятием, в бизнес-проекты которого были инвестированы привлеченные деньги. И, конечно, в эти дни основной ориентир на достаточно привлекательную доходность, более высокую, чем банковский депозит. Эти ценные бумаги – ликвидные, в первые 1,5 – 2 года продавать их вообще не выгодно, чтобы не потерять немалую часть доходности.

В заключение хотел бы заметить, вырваться из бедноты – это не интерес кого-либо из иностранных инвесторов, это должен быть наш национальный интерес. Плюс открытость экономики и рынков в обе стороны. По-другому, как мы убедились за последние годы, это работать не может. И мы страна с огромными экономическими возможностями, но с не освоенными еще многими маршрутами. Только бы с нашими доморощенными «политическими конструкторами» одинаково успешно научиться торговать и с Западом, и с Востоком. А Китай неизменно будет двигаться в Европу, строя инфраструктуру и в Украине, и помогая международной торговле. Очень хочется в это верить.