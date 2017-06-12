Не успеем опомниться, как можем оказаться в экономическом рабстве

Мир стремительно меняется, находясь на рубеже IV промышленной или технологической революции, где мы колоссально отстаем, а Кабмин Владимира Гройсмана до сих пор не озвучил даже просто идеологию новой экономической модели Украины. И на каком месте в приоритетах украинского правительства господдержка инвестиций в человеческий капитал и стимулирование развития внутреннего рынка коллективного инвестирования для поддержания точек роста в реальном секторе экономики?! А ведь это прямая обязанность Кабмина готовить долгосрочную стратегию развития на 15 лет вперед. Так к какому экономическому будущему готовят нас сегодня Кабмин и Верховная Рада?

И особенно остро в эти дни встает вопрос, где брать деньги нашим финансовым властям, к примеру, на погашение гособлигаций? Конечно, лучше всего министрам и руководству Верховной Рады было бы не заморачиваться запуском новой экономической модели и расширением налогооблагаемой базы, а перебросить эти долги на следующие составы правительства и на налогоплательщиков. Для этого, кстати, Минфин уже успел подготовить и вынести на заседание Кабинета министров проект постановления о репрофайлинге (реструктуризации выплат по обслуживанию и погашению ОВГЗ, которые находятся в портфеле Нацбанка): «В 2017-2020 годах Минфин должен обеспечить погашение свыше 50% ОВГЗ, которые находятся в собственности НБУ. В том числе, в 2017г. – 46,4 млрд. грн., в 2018г. - 58,5 млрд. грн. в 2019г. – 78 млрд. грн., в 2020г. – 47,9 млрд. гривен».

Спасибо и на том, что репрофайлинг коснется не всех ОВГЗ, находящихся в портфеле НБУ, а только ценных бумаг на сумму 221,6 млрд. гривен. Да, всё грустнее и грустнее становится. Разве в финансово-экономическом блоке Кабмина не понимают, что их действиями фундаментально подрывается доверие к гривне?! К тому же с их легкой руки активно действует этот магический механизм запуска локальных финансовых кризисов – свободный счет капиталов, волатильность гривны и высокая доходность финансовых активов. Это всё и есть кэрри трейд или спекулятивные инвестиции на украинском рынке.

Вот и завершившийся май показал себя очень нервным для торговых площадок нашего валютного рынка. Были зафиксированы резкие взлеты и стремительные падения курсов валют. Сейчас гривна замерла, и ждет дальнейшего развития событий в летний период. Прежде всего, гривна ожидает оживления новостного фона, который опять может спровоцировать очередные и более мощные волны падения и взлетов. Словом, американские горки на украинском финансовом секторе продолжатся, и валютные спекулянты еще довольно жестко отыгрывают коррекцию гривны.

Отдельные эксперты уже успели назвать такие курсовые колебания предсмертными конвульсиями. Однако другие аналитики, учитывая то, что Глава НБУ В.Гонтарева (ранее подавшая Президенту П.Порошенко прошение об отставке с 10 мая) на самом деле ушла лишь в долгосрочный отпуск - не разделяют это мнение. Они считаю эти «качели» – пока нервным тиком. Что ж, посмотрим, чьи краткосрочные прогнозы сбудутся. Но ясно одно, «веселуха» уже скоро начнется, т.к. власти к столкновению с «американцем» совсем не готовы. В подтверждение этого еще несколько конкретных цифр. Итак, внутренний спрос у нас поддерживается за счет потребления, а на что он уходит? Из 100 гривен прироста 53% - 57% покрываются инфляцией, 22% - 25% - импортом, и лишь 1гривна из 50 – стимулирует внутреннее производство.

Что показывают эти цифры? То, что если будем стимулировать потребление, то на 50% - 60% будем стимулировать инфляцию, остальное – импорт, и лишь на 20% - внутреннее производство. Не хочу говорить, что – плохо, а что – хорошо, важнее подчеркнуть, что стимулирование потребления приведет к большей инфляции и росту импорта. Как ни хочется это сознавать, но ближайшая перспектива может быть такой: девальвация гривны ускоряет рост цен, а далее, если гривна ослабеет к «американцу» на 1%, то потребительские цены вырастают на 0,2% - 0,3%, такое снижение нацвалюты может прибавить к инфляции 6% - 9%. Не поэтому ли Международный валютный фонд уже дает нам не деньги, а всего лишь надежду на получение следующего транша кредита?!

А так сильно ожидавшийся транш кредита МВФ в 1 млрд. долларов, который мы получили в начале апреля, по сути, преддефолтный кредит. Конечно, еще есть потенциал девальвации гривны, иначе – дефолт. К слову, интересно, кого Петр Порошенко назначит ответственным за дефолт? И, к сожалению, доверие к банковской системе настолько подорвано, что ранее, чем через 5–7 лет его вряд ли удастся восстановить. По оценкам экспертов до конца 2017 года Нацбанком будут признаны неплатежеспособными еще не менее 30 банков. Еще одна впечатляющая цифра.

Поэтому люди активно продолжают искать, где и как им сохранить свои накопления. Если предположить, что тонкий-тонкий слой высокодоходных граждан хотя бы половину своей наличной валюты разместят в ценные бумаги институтов совместного инвестирования и публичных компаний реального сектора экономики, то общая сумма привлеченных средств в Украине может составить около 1 трлн. гривен.

Вот только поэтому пора запускать альтернативные банковским проекты на рынке коллективного инвестирования. Тем более, что возрастает актуальность таких проектов, т.к. население склонно и далее забирать свои банковские депозиты и скупать доллары США. И после АТО невозможно будет поднять не только Донбасс, а и всю страну без внутренних и иностранных инвестиций. В них остро нуждаются химическая промышленность и металлургия, АПК и энергетика, многие заводы и комбинаты.

Другой и очень важный вопрос, а какие нам нужны инвестиции? Конечно, нужны от 20 до 30 млрд. долларов США прямых инвестиций для различных отраслей и секторов экономики Украины, чтобы создавать новые высокотехнологичные производственные мощности. Однако, накопленное за предыдущие годы сальдо (разница между ввозом и вывозом инвестиций) ничтожно мало. Это говорит о том, что нам помимо длинных денег еще нужны высококлассные менеджеры, современные технологии и отличное оборудование, а также основы европейской культуры производства. И, безусловно, надо уметь упаковывать бизнес, т.е. выводить на украинские фондовые биржи для привлечения инвестиций акции публичных компаний и инвестиционных фондов, корпоративные облигации.

Пора выходить из «каменного века» и становиться цивилизованными, как говорят о нас иностранные инвесторы и представители международных доноров. Ведь в соответствии с оценками экспертов и аналитиков, у нас людей, готовых (не способных, а только выражающих готовность) заниматься частным бизнесом – не более 10%. А чего же хотят остальные 90%? Не удивлю вас, они хотят лишь стабильной работы с минимальным доходом, и всё. Ну, и, конечно, чтобы был мир в Украине. И в этой связи вспоминается хорошее замечание, мол, если у вас в стране большие траты – то надо не на людях экономить, а больше зарабатывать в бюджет, или применительно к нам - рост украинской экономики должен быть большим, чем рост бюджетных расходов.

Казалось бы, пуще простого под такие очень скромные запросы построить современную экономическую модель и эффективную денежно-кредитную политику, которые бы сами себя воспроизводили. Однако и эту простейшую задачу Кабмин и Верховная Рада не могут выполнить. И в этой связи как-то не стыкуется смысл известной поговорки «Светлая голова сто голов прокормит, а худая – и себя не накормит», но вот как раз худые политики лично себя, как мы знаем, даже очень хорошо кормят. В этой связи мой краткосрочный прогноз: не успеем опомниться, как можем оказаться в экономическом рабстве. Ну, а идея экономического рабства не нова, на ней и построен современный капитализм. И нам времени долго думать не осталось.