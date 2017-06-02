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Ситуация с безработицей в реальном секторе близка к катастрофе
02.06.2017 11:03
Давно такого не было с проблемой безработицы. И многим
моим давним знакомым инвесторам не приходилось еще работать в подобных реалиях
украинской экономики. Конечно, это огромная проблема. Как её решать? Например,
в США и КНР успешно выходили из такой ситуации с помощью инфрастуктурных трат.
А создание новых рабочих мест через государственные расходы – это путь, который
давно уже предложил известный английский экономист Джон Кейнс. Но, к сожалению,
у нас ни один Премьер-министр никак не может реализовать такой проект, т.к.
неизменно идет поддержка банков, а не реального сектора экономики с созданием
новых рабочих мест.
Не понимают наши политики того, что
банковский бизнес настолько
хорош, насколько хороша экономика страны. Поэтому основным драйвером
восстановления украинской банковской системы является реальный сектор
экономики. И вот как теперь исправлять этот дисбаланс в пользу создания новых
рабочих мест? Безусловно, сложно это сделать, учитывая бюджетный дефицит.
Действительно, задача очень трудная. Ну, посмотрим, как Премьер-министр
Владимир Гройсман будет пытаться это делать.
К слову, в последнее время безработица
стала острой проблемой не только у нас, а и в ряде периферийных стран Евросоюза
и даже в США. Поэтому сейчас Дональда
Трампа сравнивают не с Франклином Рузвельтом, а с
Гербертом Гувером, который был 31-м Президентом перед Великой депрессией.
А возвращаясь
к прогнозам американского миллиардера Дж.Сороса, напомню, он твердо уверяет,
что сейчас почти всем заправляет Китай. По его мнению, сейчас китайцы не только
управляют курсом юаня, а и фактически отвечают за колебания курсов евро/доллар,
йена/доллар и пр., но и также сильно влияют на рынок труда.
От себя замечу,
роль КНР действительно огромна, однако, роль Америки всё же больше, т.к.
эмиссия мировой валюты в руках ФРС США, а не Народного Банка Китая. Но Китай в
ВВП (по паритету покупательной способности) уже аккумулировал почти 26 трлн.
долл. США, поэтому может очень серьёзно влиять на экономическую ситуацию в мире
и динамику развития рынка труда. Понятно, что этой двойке сверхдержав не нужны
резкие колебания на валютном рынке и высокий уровень безработицы.
Соответственно, между ними готовится пакетное соглашение, в частности, о
ревальвации юаня, а в замен Америка отказывается от политики «количественного
смягчения». И если у нас, например, сливки сняла
лишь «элита», то в Китае более 600 миллионов граждан вышли из многолетней бедности.
Тем не менее, как
будет расшиваться эта тяжелейшая ситуация с безработицей в мире?
Удастся ли договориться этой «большой двойке», если такие
серьезные разногласия совсем недавно продемонстрировали лидеры на саммите G-7 в
Италии?! Кто попробует распутать этот сложный клубок проблем? А ведь тот же Дж.Сорос
прогнозирует, что теперь всё будет решать именно эта «большая двойка», а не
страны «большой семерки». Итоги саммита G-7 в Сицилии еще раз
продемонстрировали, что в сегодняшнем мире снова сильно обострились проблемы с
разделением труда.
Причем, в уже
давно действующей единой или глобальной системе, в которой с конца 80-х годов
прошлого столетия нет разделения на зоны, однако, в последнее время она
испытывает огромные сложности и трудности. И все эти дискуссии ученых и
аналитиков об «уходе» доллара США с поста главной мировой валюты, о появлении
новых экономических сил и центров роста – всё это, на самом деле, следствие медленной
трансформации глобальной системы разделения труда. В данной ситуации логично
возникает для нас, украинцев, два ключевых вопроса. Во-первых, возможен ли
распад нынешней единой системы разделения труда? И если «да», то, как это
отразится на нашем национальном рынке труда и в целом на экономике Украины?
Но уже сейчас,
надо признать, мы довольно быстро теряем свои традиционные рынки, где долгие
годы продавали украинские товары и услуги. Из-за этого, соответственно, стали
терять доходы, что повлекло рост социальных проблем и прочее, прочее. Если по
итогам 2013 года размер ВВП Украины в долларовом эквиваленте составлял 177,834
млрд. долл. США, то прошлый 2016 год мы закрыли с объемом во всего лишь 93,812
млрд. долл. США. Как спасать экономику страны? Напомню,
в кризис выигрывает не тот, кто самый мощный, а тот –
кто самый находчивый и решительный. Поэтому сейчас нам надо говорить о необходимости
удвоения ВВП Украины в течение ближайших
5 -10 лет.
В то же время, к сожалению, структура нашей
национальной экономики все отчетливее изменяется от индустриально-аграрной до
аграрно-сырьевой и, соответственно, безработица нарастает. Ведь не открываются
новые рабочие места в высокотехнологичных отраслях с высокой прибавочной
стоимостью, наоборот, они резко сокращаются. Что нужно делать? Прежде всего, предложил
бы создать Украинскую корпорацию развития. История активного создания
корпораций развития берет свое начало в 1950-1960 годах. На сегодня в мире
насчитывается более 100 корпораций развития. И мы не должны отставать от стран
с развитыми и качественными экономиками.
В условиях трансформации мировой системы
разделения труда мы просто обязаны ускоренными темпами формировать в Украине
надежную базу для новой экономической модели с
предоставлением качественного инвестиционного сервиса. Для этого важно
сконцентрироваться на реализации ряда конкретных задач. Во-первых, аккумулировать
финансовые ресурсы для инвестиций в экономику Украины с привлечением до конца
2018
года более 1
трлн. гривен преимущественно на внутреннем рынке совместного инвестирования.
Во-вторых, реструктуризировать
корпоративные долги предприятий и финансовых учреждений, сократив до конца 201
8
года на 40%
- 50% объем проблемной задолженности. В-третьих, дать новые точки роста для
украинской экономики, создав до 30 отраслевых холдингов и столько же торговых
домовс соответствующей институциональной инфраструктурой рынка
коллективного инвестирования. В-четвертых,
создать в 2017
году Национальный финансовый центр Украины, включая Национальную универсальную биржу Украины – лицензированную
фондовую биржу с интегрированной торгово-расчетной инфраструктурой, включающей
фондовую, товарную и валютную секции рынков фьючерсов и опционов. НУБУ, как и
Национальный депозитарий Украины с расчетно-клиринговой палатой, будут входить
в состав Национального финансового центра Украины.
В-пятых, до конца текущего 2017 года произвести
перезапуск экономической и, прежде всего, военно-промышленной и
агропромышленной политики с предоставлением стимулов развития и технологии
прорыва на основе государственно-частного партнерства. В-шестых, обеспечить комплексный подход к решению
социально-экономических и финансовых проблем, формированию правильной
перспективы развития рынка труда,
учредив при областных государственных администрациях «Центров стратегии
развития». В-седьмых, в 2017 году
организовать деятельность «Центра финансовой
реструктуризации и выкупа активов неплатежеспособных банков»
в соответствии с практикой роботы FDIC (Federal Deposit
Insurance Corporation – Федеральной Корпорации по страхованию депозитов США)
.
В-восьмых,
на
законодательном уровне организовать срочный рынок Украины, включая современные
инструменты финансовых производных (деривативов) для хеджирования рисков
внутренних и иностранных инвесторов. Для выполнения этих задач уже разработаны
и подготовлены концепции, стратегии и комплексные программы, нужна только
политическая воля для внедрения всего намеченного.
Возможно, впервые мы, представители предпринимательского сообщества, можем сформулировать современную национальную идею, которая смогла бы объединить власть, общество и бизнес для развития украинского рынка труда и его интеграцию в мировую систему. Чтобы в ее основе было стремление всех - если не ликвидировать в нашей европейской стране этот постыдный огромный разрыв между бедными и богатыми, то хотя бы максимально его сократить.
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