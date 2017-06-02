Ситуация с безработицей в реальном секторе близка к катастрофе

Давно такого не было с проблемой безработицы. И многим моим давним знакомым инвесторам не приходилось еще работать в подобных реалиях украинской экономики. Конечно, это огромная проблема. Как её решать? Например, в США и КНР успешно выходили из такой ситуации с помощью инфрастуктурных трат. А создание новых рабочих мест через государственные расходы – это путь, который давно уже предложил известный английский экономист Джон Кейнс. Но, к сожалению, у нас ни один Премьер-министр никак не может реализовать такой проект, т.к. неизменно идет поддержка банков, а не реального сектора экономики с созданием новых рабочих мест.

Не понимают наши политики того, что банковский бизнес настолько хорош, насколько хороша экономика страны. Поэтому основным драйвером восстановления украинской банковской системы является реальный сектор экономики. И вот как теперь исправлять этот дисбаланс в пользу создания новых рабочих мест? Безусловно, сложно это сделать, учитывая бюджетный дефицит. Действительно, задача очень трудная. Ну, посмотрим, как Премьер-министр Владимир Гройсман будет пытаться это делать.

К слову, в последнее время безработица стала острой проблемой не только у нас, а и в ряде периферийных стран Евросоюза и даже в США. Поэтому сейчас Дональда Трампа сравнивают не с Франклином Рузвельтом, а с Гербертом Гувером, который был 31-м Президентом перед Великой депрессией. А возвращаясь к прогнозам американского миллиардера Дж.Сороса, напомню, он твердо уверяет, что сейчас почти всем заправляет Китай. По его мнению, сейчас китайцы не только управляют курсом юаня, а и фактически отвечают за колебания курсов евро/доллар, йена/доллар и пр., но и также сильно влияют на рынок труда.

От себя замечу, роль КНР действительно огромна, однако, роль Америки всё же больше, т.к. эмиссия мировой валюты в руках ФРС США, а не Народного Банка Китая. Но Китай в ВВП (по паритету покупательной способности) уже аккумулировал почти 26 трлн. долл. США, поэтому может очень серьёзно влиять на экономическую ситуацию в мире и динамику развития рынка труда. Понятно, что этой двойке сверхдержав не нужны резкие колебания на валютном рынке и высокий уровень безработицы. Соответственно, между ними готовится пакетное соглашение, в частности, о ревальвации юаня, а в замен Америка отказывается от политики «количественного смягчения». И если у нас, например, сливки сняла лишь «элита», то в Китае более 600 миллионов граждан вышли из многолетней бедности.

Тем не менее, как будет расшиваться эта тяжелейшая ситуация с безработицей в мире?

Удастся ли договориться этой «большой двойке», если такие серьезные разногласия совсем недавно продемонстрировали лидеры на саммите G-7 в Италии?! Кто попробует распутать этот сложный клубок проблем? А ведь тот же Дж.Сорос прогнозирует, что теперь всё будет решать именно эта «большая двойка», а не страны «большой семерки». Итоги саммита G-7 в Сицилии еще раз продемонстрировали, что в сегодняшнем мире снова сильно обострились проблемы с разделением труда.

Причем, в уже давно действующей единой или глобальной системе, в которой с конца 80-х годов прошлого столетия нет разделения на зоны, однако, в последнее время она испытывает огромные сложности и трудности. И все эти дискуссии ученых и аналитиков об «уходе» доллара США с поста главной мировой валюты, о появлении новых экономических сил и центров роста – всё это, на самом деле, следствие медленной трансформации глобальной системы разделения труда. В данной ситуации логично возникает для нас, украинцев, два ключевых вопроса. Во-первых, возможен ли распад нынешней единой системы разделения труда? И если «да», то, как это отразится на нашем национальном рынке труда и в целом на экономике Украины?

Но уже сейчас, надо признать, мы довольно быстро теряем свои традиционные рынки, где долгие годы продавали украинские товары и услуги. Из-за этого, соответственно, стали терять доходы, что повлекло рост социальных проблем и прочее, прочее. Если по итогам 2013 года размер ВВП Украины в долларовом эквиваленте составлял 177,834 млрд. долл. США, то прошлый 2016 год мы закрыли с объемом во всего лишь 93,812 млрд. долл. США. Как спасать экономику страны? Напомню, в кризис выигрывает не тот, кто самый мощный, а тот – кто самый находчивый и решительный. Поэтому сейчас нам надо говорить о необходимости удвоения ВВП Украины в течение ближайших 5 -10 лет.

В то же время, к сожалению, структура нашей национальной экономики все отчетливее изменяется от индустриально-аграрной до аграрно-сырьевой и, соответственно, безработица нарастает. Ведь не открываются новые рабочие места в высокотехнологичных отраслях с высокой прибавочной стоимостью, наоборот, они резко сокращаются. Что нужно делать? Прежде всего, предложил бы создать Украинскую корпорацию развития. История активного создания корпораций развития берет свое начало в 1950-1960 годах. На сегодня в мире насчитывается более 100 корпораций развития. И мы не должны отставать от стран с развитыми и качественными экономиками.

В условиях трансформации мировой системы разделения труда мы просто обязаны ускоренными темпами формировать в Украине надежную базу для новой экономической модели с предоставлением качественного инвестиционного сервиса. Для этого важно сконцентрироваться на реализации ряда конкретных задач. Во-первых, аккумулировать финансовые ресурсы для инвестиций в экономику Украины с привлечением до конца 2018 года более 1 трлн. гривен преимущественно на внутреннем рынке совместного инвестирования.

Во-вторых, реструктуризировать корпоративные долги предприятий и финансовых учреждений, сократив до конца 201 8 года на 40% - 50% объем проблемной задолженности. В-третьих, дать новые точки роста для украинской экономики, создав до 30 отраслевых холдингов и столько же торговых домовс соответствующей институциональной инфраструктурой рынка коллективного инвестирования. В-четвертых, создать в 2017 году Национальный финансовый центр Украины, включая Национальную универсальную биржу Украины – лицензированную фондовую биржу с интегрированной торгово-расчетной инфраструктурой, включающей фондовую, товарную и валютную секции рынков фьючерсов и опционов. НУБУ, как и Национальный депозитарий Украины с расчетно-клиринговой палатой, будут входить в состав Национального финансового центра Украины.

В-пятых, до конца текущего 2017 года произвести перезапуск экономической и, прежде всего, военно-промышленной и агропромышленной политики с предоставлением стимулов развития и технологии прорыва на основе государственно-частного партнерства. В-шестых, обеспечить комплексный подход к решению социально-экономических и финансовых проблем, формированию правильной перспективы развития рынка труда, учредив при областных государственных администрациях «Центров стратегии развития». В-седьмых, в 2017 году организовать деятельность «Центра финансовой реструктуризации и выкупа активов неплатежеспособных банков» в соответствии с практикой роботы FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation – Федеральной Корпорации по страхованию депозитов США) .

В-восьмых, на законодательном уровне организовать срочный рынок Украины, включая современные инструменты финансовых производных (деривативов) для хеджирования рисков внутренних и иностранных инвесторов. Для выполнения этих задач уже разработаны и подготовлены концепции, стратегии и комплексные программы, нужна только политическая воля для внедрения всего намеченного.

Возможно, впервые мы, представители предпринимательского сообщества, можем сформулировать современную национальную идею, которая смогла бы объединить власть, общество и бизнес для развития украинского рынка труда и его интеграцию в мировую систему. Чтобы в ее основе было стремление всех - если не ликвидировать в нашей европейской стране этот постыдный огромный разрыв между бедными и богатыми, то хотя бы максимально его сократить.