Не копировать копию, а в партнерстве создавать оригинал

Философы прошлого утверждали: каждое поколение обязано пройти через войну, чтобы получить отрицательный опыт, научиться ценить мир и познать цену допущенным ошибкам. Но, к сожалению, во всех войнах мы побеждаем самым тяжелым и ресурсоемким способом. Хотя возможности для прямых инвестиций у нас сейчас можно сказать безграничные. Например, у Китая наверняка есть интерес к нашей угольной промышленности. Но будем ли мы пускать китайцев в Донбасс, где они хотели бы стать акционерами угольных шахт?

Уверен, что они, таким образом, пожелали бы создавать для себя запасной рынок труда. Мы-то чего боимся? Лично я бы этого не боялся, хотя более осторожно и взвешенно относился бы к тому, у кого мы будем заимствовать технологии, т.е. технологии I или II ряда? Чтобы в итоге мы не стали техническим придатком Китая или индустриального Запада. Проще говоря, чтобы мы не копировали копию, а, наоборот, в партнерстве создавали оригинал. А для этого также нужна стабильная гривна для планирования инвестиций, снижения инфляции, прогнозирования бизнес-проектов украинскому реальному сектору экономики хотя бы на 2-3 года вперед.

Или финансово-экономический блок Кабмина и Нацбанк и далее будут стимулировать раскачивание гривны в угоду валютным спекулянтам? Соответственно при такой лояльности правительства и НБУ к волатильности нацвалюты, крупные спекулянты наполняют наш рынок короткими горящими деньгами, устраивая «качели». При такой рекордно высокой учетной ставке НБУ в сравнении с европейскими и американскими ставками, эти валютные спекулянты получают у нас просто сверхприбыли. Они же в определенные периоды искусственно подталкивают курс гривны к росту, а затем, зафиксировав прибыль, обваливают гривну. Спустя короткое время, снова запускают очередную волну девальвации и инфляции. И что делать при этом нашим производителям?

Трудно найти верный ответ на этот очень злободневный вопрос, т.к. политические лидеры и топ-чиновники не отдают отчет, что и как происходит в экономике Украины и чем это всё закончится для нас. Более того, никто из министров и нардепов так и не признал своих ошибок, значит, текущую ситуацию в экономике топ-чиновники будут и далее сознательно усугублять. А дискуссии на этой неделе в Верховной Раде показывают, что действия законодателей неадекватны вызовам кризиса.

Да и реакцию США и ЕС на набирающую обороты политическую борьбу между собой наших парламентариев можно смело оценивать как запоздавшую. И как выясняется, чудес в западной прагматичной политике не бывает, вот и Президент Д.Трамппредлагает проект бюджета-2018, в котором Украина будет получать от США кредиты вместо безвозмездной военной помощи. Что будет дальше? Убежден, этот большой кризис у нас всерьез и надолго. Мы продолжаем жить не по средствам, т.к. берем новые кредиты, чтобы обслуживать старые. При этом власть не учитывает всю линейку проблем, с которыми сталкивается украинский бизнес.

Судите сами. Это и недополученная выручка из-за блокады на востоке страны. Это и очень высокие процентные ставки с необходимостью нашим предприятиям выплачивать валютные долги, а не рефинансировать их в модернизацию производства. Нет у топ-чиновников и такой оценки, как упущенные возможности, но о которой прекрасно знаем мы - предприниматели. Например, мне приходится оценивать в бизнесе и так называемые альтернативные издержки – это те иностранные инвестиции и современные технологии, которые, в частности, уже до конца этого 2017 года не придут в Украину. В этой связи остается лишь напомнить Кабмину Владимира Гройсмана, что еще в апреле 2014 года Международный валютный фонд одобрил кредит для Украины в размере 17 млрд. долл. США, но по частям, а пока в нашей экономике денег почти нет.

Зато налоговые издержки в украинской экономике – на уровне развитых индустриальных стран Европы и Азии. Нет привычных для инвесторов налоговых стимулов, направленных на то, чтобы как можно дольше удерживать вложения нерезидентов в акциях украинских эмитентов. Наконец, чтобы в Украину приходили стратеги из Евросоюза и Китая, нам надо активно заниматься внутренним спросом. Ведь когда мы сами масштабно начнем строить малый и средний бизнес, когда наш средний класс будет делать вложения в акции украинских компаний и появится новый ряд институциональных инвесторов, мы немедленно почувствуем, как будут вливаться в Украину инвестиционные деньги и приходить новейшие технологии.

Однако, важно еще раз подчеркнуть, что неконкурентная экономика стимулирует девальвацию национальной валюты, что хорошо для местных экспортеров, но плохо для внутреннего потребителя, который вынужден покупать много импортных товаров. Как здесь найти золотую середину? Ведь в неэффективной экономике курс нацвалюты всегда ниже. И все же для реального сектора экономики нужна, прежде всего, стабильная гривна, т.к., например, инвестиционный цикл в машиностроении приблизительно 7 – 8 лет, а в самолетостроении – почти в 2 раза больше. И как в этих высокотехнологичных отраслях готовить бизнес-планы, если не знаешь, что будет с курсом гривны уже через полгода? На кого вешать валютные риски? Как оценивать и распределять инвестиционные риски и как разраб атыв ать собственную стратегию инвестирования?

Вопросы, вопросы, вопросы. Думаю, эту тему нам надо продолжать обсуждать, она является ключевой. Наконец, хотел бы напомнить министрам и народным депутатам о том, что мы давно вступили в ВТО, объединяющую более 150 стран и на которые приходится более 95% мировой торговли. Кто от этого выиграл? Украина? Увы, выигрывают от членства в ВТО те страны, у которых конкурентоспособные политические и экономические модели. А что Украина? Разве у нас перестали покупать металл, зерно или древесину?! Заметьте, мы поставляем на мировые рынки все то, что обладает очень низкой товарной стоимостью, без чего эти страны жить не могут. С другой стороны, ряд наших отраслей просто отмирают, как, например, текстильная промышленность. Что будет с теми же машиностроением и химической промышленностью? Как будут решаться проблемы, стоящие перед украинским АПК и ВПК?

Кто отважится на экономические прогнозы? К сожалению, до сих пор политические лидеры и топ-чиновники не хотят делиться этими прогнозами.