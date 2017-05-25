Уже ни у кого не получится развести иностранных инвесторов на деньги

Изучив за последнее время украинский рынок, многие эксперты и аналитики пришли к заключению, что сегодня у нас почти все субъекты рынка фокусируются не на капитализацию, а на то, способен ли бизнес генерировать хороший финансовый поток или нет. Поэтому, из рассмотренных отечественных компаний, во-первых, оказалось очень мало с хорошей капитализацией. А, во-вторых, те предприятия, которые в нынешних тяжелейших условиях добиваются успехов и зарабатывают прибыль, - не создают иллюзий высокой надутой капитализации. Соответственно, уже ни у кого не получится, грубо говоря, развести инвесторов на деньги, как это удалось в свое время Л.Черновецкому и С.Тигипко.

Также аналитики выяснили, что среди перспективных направлений, которые сегодня на украинском рынке ненасыщенны и слабо решены, - это финансирование и, в первую очередь, привлечение инвестиций в развитие среднего бизнеса. Почему? Потому что эффективных моделей пока никто не предложил. Но есть заинтересованные в развитии у нас этого направления деятельности иностранные инвесторы, особенно из Китая и Польши. Вот почему сегодня актуально создавать и развивать альтернативный кредитованию бизнес в новой экономической среде Украины. И, прежде всего, перспектива - быть в сегменте, где клиенты не получают необходимого кредитного обслуживания от наших коммерческих банков.

Вопрос теперь в скорости и качестве реализации такой комплексной программы. И если её успешно начать внедрять, то вполне возможно, что через несколько лет можно будет эти украинские компании продавать западным и азиатским инвесторам по близким к тем мультипликаторам, которые есть в странах с качественными экономиками, когда наша компания будет, например, оцениваться в 8 – 10 и даже более выручек. Правда, надо признать, что такие мультипликаторы появятся у нас только тогда, когда активно заработает фондовый рынок Украины, где можно будет привлекать большой объем инвестиций от широкого круга внутренних и внешних инвесторов. Ведь по идее фондовый рынок – это некий градусник, показывающий температуру экономики страны.

Именно здесь, как подсказывают нам инвесторы из КНР, США и Польши, у нас есть огромный потенциал роста и широкие возможности для формирования эффективного и высокодоходного крупного бизнеса (потому, что здесь как раз банков нет). Почему нет банков? Это отдельный разговор. Допускаю, что их нет из-за политики НБУ, больших проблем в традиционных видах банковской деятельности, высокой стоимости транзакций и прочее. Однако, продвинутые иностранные инвесторы уже помогают украинским специалистам создавать в Украине стратегические и технологические преимущества, связанные с приобретением клиентов.

По их рекомендациям, местные компании планируют внедрять инновации, связанные с приобретением клиентов, и при их технической поддержке разрабатывают современный маркетинг, а также организацию проведения профессиональных P R-кампаний. И самое важное для данного сегмента - это западный и китайский опыт управления данными и построения алгоритмических систем с последующим созданием линейки продуктов и финансовых инструментов под каждого клиента, глубоко понимая его специфику деятельности и имеющийся потенциал, включая особенности жизни. Это и будут конкурентные преимущества, в т.ч. и по управлению рисками с предоставлением украинскому рынку уникальных продуктов на базе современных знаний и технологий.

В этой связи, нельзя не отметить, что местные молодые специалисты в сравнении с западными, не обладают большой клиентской базой с длительными доверительными отношениями. Поэтому, когда ведущие иностранные фонды выводят на рынок новую публичную компанию или инвестиционный фонд, то практически все средства они направляют на создание продуктов и финансовых инструментов, а не тратят 70% - 80% от инвестиций, как другие, на привлечение новых клиентов. И также наше молодое поколение еще не научилось работать с крупными зарубежными инвесторами, с учетом особенностей не растущих, а падающих товарного, финансового и фондового рынков. Не умеют они еще правильно проектировать различные бизнес-процессы в Украине.

Наконец, в последнее время очень серьезно стал меняться под давлением нынешней экономической ситуации и современных технологий следующий сегмент рынка – это сегмент высокодоходных граждан Украины, который еще продолжает формироваться. До конца текущего 2017 года он, несомненно, станет трендом. Напомню, если раньше у крупного чиновника был персональный банкир в деловом костюме, то после банкопада, этого банкира заменят современные технологии на базе идей иностранных инвесторов, которые уже помогают сформировать верную инвестиционную стратегию, и все услуги стоят гораздо дешевле, чем в банке.

К тому же сейчас в Украине работает немногим более 90 коммерческих банков, а доля иностранного капитала в их уставном капитале составляла 56%. Выходит, признавались неплатежеспособными преимущественно украинские банки, которые принадлежали отечественным финансово-промышленным группам и холдингам. Да, у наших олигархов еще многое есть, кроме одного – заглох коммерческий моторчик, и его они уже вряд ли смогут починить. Но, правда и то, что ЧП в экономике наши власти могут еще провоцировать и тем, что перебрасывая деньги в золотовалютные резервы, они забывают про те длинные оборотные и инвестиционные средства, которые, как воздух, нужны сегодня предприятиям реального сектора.

При этом надо народным депутатам и министрам не только повторять, дескать, нам нужны инвестиции и длинные деньги, важнее понимать, что длина денег – это не качество денег. Во всём на первом месте должна быть голова с хорошими мозгами. Вот почему наша экономика никогда не приспособится жить при недостатке инвестиционных денег. Однако, привлечение в экономику длинных денег требует комплексного подхода. Это ни какой-то единичный вопрос или воля отдельных лиц. Это должна быть целостная экономическая политика Кабмина Владимира Гройсмана. А частного капитала у нас предостаточно, чтобы активно развивать реальный сектор экономики и строить новую архитектуру финансового рынка.

У наших высокодоходных граждан до 90 млрд. в инвалюте и более 280 млрд. гривен. Но как эти деньги направить на инвестиции? Поверьте, бизнес всё это будет делать за свой счет, финансовой поддержки из госбюджета не нужно. Украинские активы сегодня настолько упали в цене, что, особо не напрягаясь, на одну привлеченную гривну возвращать через один – два года можно 3 – 5 гривен. В этой связи вспоминаю конец 90-х – начало 2000-х, когда моя команда привлекла в управление 1,2 млн. долл. США, за которые были приобретены несколько десятков «убитых» предприятий, а через 4 года нашего корпоративного управления их капитализация достигла 80 млн. долл. США. И сейчас не надо брать кредиты МВФ и печатать новые эмиссии денег.

Итак, что делать? Я бы посоветовал Премьер-министру В.Гройсману выделить три драйвера для возобновления экономического роста: наращивание экспорта, увеличение потребительского спроса и рост инвестиционной активности.