В Украине нельзя инвестировать сердцем, надо - головой

Кто-то слышал от Премьер-министра Владимира Гройсмана, какой объем инвестиционных денег ежегодно необходим украинской экономике, чтобы достичь прогнозных показателей роста ВВП страны на 2% до конца текущего 2017 года и 3,2% в следующем 2018 году? И сколько из этого общего объема ожидается конкретно иностранных и внутренних инвестиций? Наконец, в Кабмине понимают? Что инвестиционный процесс – он двухсторонний, одни дают деньги, а другие их принимают для реализации бизнес-проектов.

Так вот, когда «наверху» прогнозируют столько-то взять, но при этом, не понимают, какие проекты могут быть рентабельными и для чего вообще они нужны, то мы вряд ли скоро выйдем из рецессии. Наоборот, ускоренными темпами будем двигаться по пути к дефолту. Более того, для роста ВВП страны нужен и рост расходов населения, а доходы у подавляющего большинства наших людей, к сожалению, постоянно падают. Да, много нестыковок. А главное, в сегодняшних экономических обстоятельствах с монетарными, бюджетными, налоговыми и правовыми условиями – это разве реально?!

Можем ли мы обеспечить, с одной стороны, привлечение необходимого объема инвестиций, а, с другой стороны, реализацию их в доходных бизнес-проектах? Словом, как говорится, наши возможности должны совпадать с нашими желаниями. Но, к сожалению, сегодняшняя экономика Украины не располагает достаточными инвестиционными возможностями. Взять хотя бы такой пример. Как известно, частный бизнес у нас в стране основан на двух фундаментальных факторах.

Во-первых, на точном финансовом расчете, т.е. определении уровня рентабельности того или иного направления финансово-хозяйственной деятельности (где очень важным элементом в расчетах является стоимость заемных или привлеченных денег). Во-вторых, на уверенности в том, что после инвестирования средств в течение, например, одного – трех лет далее на четвертый, пятый год зарабатываемая прибыль никуда не денется и пресловутые рейдеры не отожмут высокодоходное предприятие. Как было, так и остается первое и главное правило украинского бизнеса – уметь защищать свои инвестиции.

И как уже отмечалось в контексте зависимости доходов домохозяйств и экономического роста, нельзя забывать о рядовом украинце. Давно бы пора Кабмину сделать так, чтобы доходы населения трансформировались в конечный спрос, что позволило бы остановить обвальное падение экономики страны. Или для министров Указ Президента П.Порошенко «О Стратегии устойчивого развития «Украина-2020» - уже не опорный документ? И за ориентир на мировых рынках они разве не берут Евросоюз? Где, например, власти Германии давно озвучили, что согласно их плану, к 2020 году они полностью избавятся от безработицы в стране.

Кстати, немцы стремятся максимально повысить внутренний потребительский спрос. Понятно их желание. Становится также ясно, что правительство Германии делает всё для того, чтобы действительно каждый из их граждан почувствовал изменения к лучшему. Увы, у нас по сей день украинцы не почувствовали изменения к лучшему в своих кошельках. Даже не введено до сих пор в Украине семейное налогообложение, как это работает в ряде стран Евросоюза и США. И если в коррумпированной экономике Украины деньги решают всё, то, как мы уже знаем, большинство граждан оказывается за бортом благополучной жизни.

Эти украинцы просто чужие на данном празднике жизни, т.к. за последние 20 лет минимум две трети населения не имеют вообще никаких пенсионных накоплений или сбережений. Все эти 20 лет они в настоящем кризисе. И хотя «наверху» у политиков что-то меняется, а у рядовых граждан совсем ничего. Поэтому социально-экономическая догматика политических лидеров, выращенных нашими олигархами, не имеет ничего общего с подлинной реальностью в Украине. Вот почему, и в этом искренне убежден, пришло время ликвидировать у нас этот постыдный огромный разрыв между бедными и богатыми, или хотя бы максимально его сократить.

Однако, и в этом также глубоко убежден, - не будет модернизации в стране, где преобладающий взгляд в будущее членов правительства всего лишь один год. А у нас сейчас именно так. Но правда и то, что если власть действительно чего-то хочет, то она отлично умеет добиваться поставленной цели любыми средствами. Вот нужно было сделать страну первой по росту миллиардеров, и она стала таковой. Когда же не получается борьба с коррупцией и привлечением инвестиций – это означает: не очень то и хотелось. А отсутствие политической воли также означает: не больно охота.

Это с одной стороны, а с другой – общественные активисты-«грантоеды» нам всем показали свою малую профессиональную пригодность. Поэтому справедливо возникает вопрос, господа, а чего вы вообще хотели получить спустя три года после майдана? Сознаете ли вы, что проблема власти в отношении воздействия на бизнес и инвесторов в том, что в большинстве своем предприниматели перестали бояться чиновников, и число таких граждан только растет. Теперь очень многое будет зависеть от менеджмента этой политической системы. В этой связи положительные примеры есть, их мы хорошо помним, например, Центральная и Восточная Европа в 1989 году – «Осень народов», в частности, Вацлав Гавел. Ну и, конечно, «Солидарность».

Не случайно поэтому панический страх за свои «золотые матрасы» стал охватывать все большее число украинских политиков. И всё же, как скоро удастся изменить парадигму мышления и сделать инвестора в Украине более популярной фигурой, чем народный депутат или гражданский активист?! И услышат ли в Кабмине призыв малого и среднего бизнеса не ограничивать их работу налоговым давлением и не вводить жесткие правила, не указывать инвесторам, куда им вкладывать деньги? И что до сих пор привлекает у нас инвесторов и туристов?

Уверен, - далеко не только экологически чистый воздух и плодородный чернозем, а благодаря неперевершеним украинкам, уникальной географии и мягкому климату с огромными запасами природных ресурсов мы могли бы привлекать ежегодно десятки миллиардов инвестиционных денег со всего мира. Однако наша истерзанная экономика очень сильно страдает от олигархов, коррупции и вооруженных конфликтов. И, к сожалению, некомпетентная власть слабо понимает то, что Украина исторически важнейшая территория и точка пересечения геополитических интересов мировых держав. Плюс ко всему этому мы находимся, чуть ли не в самом центре пересечения различных культур, цивилизаций и религий.

Но как мы сегодня решаем эти стратегические задачи, используя уникальное геополитическое и геоэкономическое положение? Откровенно говоря, никак. Вот почему в Украине нельзя инвестировать сердцем, надо - головой, это не поэзия, а математика. И наша экономика никогда не приспособится жить при недостатке инвестиционных денег.