Украина проедает больше, чем зарабатывает, а это путь к банкротству

В последние 10–15 лет самый популярный призыв украинских властей – это проведение структурных реформ с целью создания новых рабочих мест. Но, к сожалению, ни один Премьер-министр не разъяснил, как это без коррупционных схем одновременно совмещать жесткую бюджетную дисциплину и создание рабочих мест. А ведь не только теория, а и сегодняшняя практика показывает, что совмещать у нас эти вещи невозможно.

Все же видят, как отток капитала в оффшоры, а также сокращение социальных расходов и доходов украинцев автоматически ведет к сокращению рабочих мест и росту безработицы. При нашем молчании за короткий срок был создан целый класс оффшорной аристократии. Вот и сейчас, к чему именно зовет Владимир Гройсман, никто из его министров до сих пор не может прояснить. Думаю, придется и далее ждать практических шагов Кабмина, и уже по ним судить о ходе внутривластных дискуссий.

Также никто не берется сказать, сколько вывезли долларов из Украины, думаю, речь идет о более сотни миллиардов. Если не больше. Не поэтому ли основная масса наших людей очень бедна? Промышленность фактически разрушена, а власть постоянно клянчит кредиты и финансовую помощь по всему миру, не зная, как будет возвращать эти огромные государственные долги. А «наверху» перемещаются из кресла в кресло практически одни и те же очень богатые политики и крупные чиновники, и все они сегодня очень хотят понравиться не украинцам, а Президенту США Дональду Трампу. И неудачниками нардепов и министров (в отличие от некогда не бедствующих рядовых украинцев) не назовешь, их личные состояния за последние пару лет увеличились в разы.

Как это ни горько слышать от иностранных партнеров и инвесторов, но наша основная отличительная особенность – это оффшоризация украинского бизнеса. Оффшорные институты особенно популярны в тех странах, где очень высокий риск утраты бизнеса. И у нас в Украине, как отмечают международные инвесторы, давно пора защищать частную собственность от рейдерских захватов с помощью надежных правовых институтов, как это принято в государствах с качественными экономиками. Также, не забывая о том, что обнищание населения чревато ростом социальной напряженности, протекционизмом и ксенофобией.

Более того, наши зарубежные партнеры и аналитики, изучив макроэкономические показатели ряда украинских отраслей, подчеркивают, мол, рост ВВП не обязательно связан с ростом экономики. Ведь если сокращать рабочие места и заработную плату, то ВВП Украины тоже станет расти, затем с его ростом и инфляция затормозится, т.к. украинцам не на что будет покупать товары и продукты. А вот бедность действительно будет расти, что мы сейчас и наблюдаем.

К слову, вместо обещанного В.Гройсманом и до этого А.Яценюком снижения цен на импортные и отечественные товары, мы наблюдается их безудержное удорожание. И вместо обещанного обуздания аппетитов олигархов, владеющих естественными монополиями, идет процесс резкого роста тарифов ЖКХ и цен на энергоресурсы. Думаю, олигархи с благодарностью приняли этот подарок, как, в частности, «роттердам +». А рядовые люди и международные инвесторы?! При этом, давно уже стал стандартным ритуал украинских чиновников: распил бюджетных денег плюс «целевая» продажа активов госсобственности, подлежащих приватизации.

Кстати, Международный валютный фонд недавно выступил с прогнозом роста ВВП Украины на 2% в текущем 2017 году. В своем региональном майском экономическом обзоре аналитики Фонда прогнозируют рост нашего ВВП в 2018 году 3,2%. Далее динамика внутреннего спроса должна составить в 2017 году 4% и в 2018 году 3,9%, а реальный рост экспорта в 2017 году 2% и в 2018 году 3,4% .

Однако, месяцем ранее Нацбанк Украины, наоборот, понизил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,9%, и повысил на 2018 - 2019 годы до 3,2 и 4% соответственно. Да, уже очень трудно скрывать тот факт, что запасы ЗВР истощаются, страна проедает больше, чем зарабатывает, а это прямой путь к банкротству. Поэтому, как никогда ранее, необходимо сегодня говорить о возможности удвоения ВВП в течение ближайших 5 - 10 лет. В то же время структура украинской экономики, к сожалению, все отчетливее изменяется от индустриально-аграрной до аграрно-сырьевой.

Особенно сильно бьет такая политика Уряда по энергетической отрасли, а еще больнее – по её потребителям. Известно, украинская энергетика отличается, прежде всего, ограниченными возможностями для входа в эту отрасль частного бизнеса и иностранных инвестиций. Поэтому, однажды потеряв энергетический актив, потом вернуться собственникам или инвесторам в этот сегмент рынка будет чрезвычайно сложно. Соответственно они сейчас делают все, чтобы сохранить свои энергетические активы и в целом бизнес на украинском рынке энергетики.

К тому же тенденции последних лет напрямую связаны с тем, насколько компаниям и предприятиям удается наращивать свои финансово-экономические показатели основных направлений производственной деятельности, растет ли стоимость их бизнеса либо, наоборот, стоимость активов снижается и им приходится фиксировать убытки. И всё же,

что нужно делать, чтобы изменить положение к лучшему? Убежден, необходимо создавать Украинскую корпорацию развития. История активного создания в мире корпораций развития берет свое начало в 1950 - 1960 годах, и в настоящее время насчитывается более 100 корпораций развития.

Наконец, пора уже и нашему бизнесу и Кабмину стать понятными для международных инвесторов, т.е. на законодательном уровне закончить перестраивать инфраструктуру украинского рынка – принять Законы Украины об организованных рынках и деривативах, клиринге и центральном депозитарии, прочее. Сейчас для иностранных инвесторов мы находимся, грубо говоря, в «каменном веке». Наши предприниматели вовсе не знают, как «упаковывать» свои бизнеса и использовать финансовые инструменты привлечения инвестиций на публичных рынках.

Безусловно, время бизнес-отношений «по понятиям» уже закончилось. Начинается период прозрачного и цивилизованного предпринимательства. Не сомневаюсь, в случае вхождения на наш рынок транснациональных корпораций, их менеджеры быстро этому научат и представителей Кабмина и украинского бизнеса. Тогда и начнется действительно реформирование украинской экономики, и мы перестанем проедать больше, чем зарабатываем.

Александр ГОНЧАРОВ,

Руководитель сайта http://privatization.in.ua/ ,

Директор Института развития экономики Украины