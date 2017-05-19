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Украина проедает больше, чем зарабатывает, а это путь к банкротству
19.05.2017 09:46
В последние 10–15 лет самый популярный
призыв украинских властей – это проведение структурных реформ с целью создания
новых рабочих мест. Но, к сожалению, ни один Премьер-министр не разъяснил, как
это без коррупционных схем одновременно совмещать жесткую бюджетную дисциплину
и создание рабочих мест. А ведь не только теория, а и сегодняшняя практика
показывает, что совмещать у нас эти вещи невозможно.
Все же видят, как
отток капитала в оффшоры, а также сокращение социальных расходов и доходов
украинцев автоматически ведет к сокращению рабочих мест и росту безработицы.
При нашем молчании за короткий срок был создан целый класс оффшорной
аристократии. Вот и сейчас, к чему именно зовет Владимир Гройсман, никто из его
министров до сих пор не может прояснить. Думаю, придется и далее ждать
практических шагов Кабмина, и уже по ним судить о ходе внутривластных
дискуссий.
Также никто не
берется сказать, сколько вывезли долларов из Украины, думаю, речь идет о более
сотни миллиардов. Если не больше. Не поэтому ли основная масса наших людей
очень бедна? Промышленность фактически разрушена, а власть постоянно клянчит
кредиты и финансовую помощь по всему миру, не зная, как будет возвращать эти
огромные государственные долги. А «наверху» перемещаются из кресла в кресло
практически одни и те же очень богатые политики и крупные чиновники, и все они
сегодня очень хотят понравиться не украинцам, а Президенту США Дональду Трампу.
И неудачниками нардепов и министров (в отличие от некогда не бедствующих
рядовых украинцев) не назовешь, их личные состояния за последние пару лет
увеличились в разы.
Как это ни горько
слышать от иностранных партнеров и инвесторов, но наша основная отличительная
особенность – это оффшоризация
украинского бизнеса. Оффшорные институты особенно популярны в тех
странах, где очень высокий риск утраты бизнеса. И у нас в Украине, как отмечают
международные инвесторы, давно пора защищать частную собственность от
рейдерских захватов с помощью надежных правовых институтов, как это принято в
государствах с качественными экономиками. Также, не забывая о том, что
обнищание населения чревато ростом социальной напряженности, протекционизмом и
ксенофобией.
Более того, наши
зарубежные партнеры и аналитики, изучив макроэкономические показатели ряда украинских
отраслей, подчеркивают, мол, рост ВВП не обязательно связан с ростом экономики.
Ведь если сокращать рабочие места и заработную плату, то ВВП Украины тоже
станет расти, затем с его ростом и инфляция затормозится, т.к. украинцам не на
что будет покупать товары и продукты. А
вот бедность действительно будет расти, что мы сейчас и наблюдаем.
К слову, вместо
обещанного В.Гройсманом и до этого А.Яценюком снижения цен на импортные и
отечественные товары, мы наблюдается их безудержное удорожание. И вместо
обещанного обуздания аппетитов олигархов, владеющих естественными монополиями,
идет процесс резкого роста тарифов ЖКХ и цен на энергоресурсы. Думаю, олигархи
с благодарностью приняли этот подарок, как, в частности, «роттердам +». А
рядовые люди и международные инвесторы?! При этом, давно уже стал стандартным ритуал украинских чиновников:
распил бюджетных денег плюс «целевая» продажа активов госсобственности,
подлежащих приватизации.
Кстати,
Международный валютный фонд недавно выступил с прогнозом роста ВВП Украины на
2% в текущем 2017 году. В своем региональном майском экономическом обзоре
аналитики Фонда прогнозируют рост нашего ВВП в 2018 году 3,2%. Далее динамика
внутреннего спроса должна составить в 2017 году 4% и в 2018 году 3,9%, а
реальный рост экспорта в 2017 году 2% и в 2018 году 3,4% .
Однако, месяцем
ранее Нацбанк Украины, наоборот, понизил прогноз
роста ВВП в 2017 году до 1,9%, и повысил на 2018 - 2019 годы до 3,2 и 4%
соответственно. Да, уже очень трудно скрывать тот факт, что запасы ЗВР
истощаются, страна проедает больше, чем зарабатывает, а это прямой путь к
банкротству. Поэтому, как никогда ранее, необходимо сегодня говорить о
возможности удвоения ВВП в течение ближайших 5 - 10 лет. В то же время
структура украинской экономики, к сожалению, все отчетливее изменяется от
индустриально-аграрной до аграрно-сырьевой.
Особенно сильно
бьет такая политика Уряда по энергетической отрасли, а еще больнее – по её
потребителям. Известно, украинская энергетика отличается, прежде всего, ограниченными
возможностями для входа в эту отрасль частного бизнеса и иностранных
инвестиций. Поэтому, однажды потеряв энергетический актив, потом вернуться
собственникам или инвесторам в этот сегмент рынка будет чрезвычайно сложно.
Соответственно они сейчас делают все, чтобы сохранить свои энергетические
активы и в целом бизнес на украинском рынке энергетики.
К тому же
тенденции последних лет напрямую связаны с тем, насколько компаниям и
предприятиям удается наращивать свои финансово-экономические показатели
основных направлений производственной деятельности, растет ли стоимость их
бизнеса либо, наоборот, стоимость активов снижается и им приходится фиксировать
убытки. И всё же,
что нужно делать, чтобы изменить положение к лучшему?
Убежден, необходимо создавать Украинскую корпорацию развития. История активного
создания в мире корпораций развития берет свое начало в 1950 - 1960 годах, и в
настоящее время насчитывается более 100 корпораций развития.
Наконец, пора уже
и нашему бизнесу и Кабмину стать понятными для международных инвесторов, т.е.
на законодательном уровне закончить перестраивать инфраструктуру украинского
рынка – принять Законы Украины об организованных рынках и деривативах, клиринге
и центральном депозитарии, прочее. Сейчас для иностранных инвесторов мы
находимся, грубо говоря, в «каменном веке». Наши предприниматели вовсе не
знают, как «упаковывать» свои бизнеса и использовать финансовые инструменты
привлечения инвестиций на публичных рынках.
Безусловно, время бизнес-отношений «по понятиям» уже закончилось. Начинается период прозрачного и цивилизованного предпринимательства. Не сомневаюсь, в случае вхождения на наш рынок транснациональных корпораций, их менеджеры быстро этому научат и представителей Кабмина и украинского бизнеса. Тогда и начнется действительно реформирование украинской экономики, и мы перестанем проедать больше, чем зарабатываем.
Александр ГОНЧАРОВ,
Руководитель
сайта
http://privatization.in.ua/
,
Директор
Института развития экономики Украины
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