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В 20 - 30-е годы XXI века вероятность войн на планете сильно возраст
15.05.2017 09:49
Сегодня особенно актуально напомнить
о марксовской диалектике – дно каждого
последующего кризиса выше отметки дна кризиса предыдущего. Таким образом, даже
в кризисных провалах общество (и наше украинское) будет постепенно подниматься,
и неизбежно - двигаться вперед. Халява для коррупционеров в Украине закончится,
будет разрушена система обогащения во власти. Поэтому наши избиратели уже скоро
будут воспринимать кризис, как урок, который заставляет общество работать над
ошибками. И здесь мы не исключение. Например, именно судьбоносным уроком
Великая депрессия стала для США в части осуществления глубочайших
социально-экономических перемен.
В тоже время
нельзя не признать того факта, что многие государства
поддерживают те экономические теории, которые выгодны власти. Соответственно
правительства большинства стран исключают из своих официальных программ теорию
кризисов или кондратьевских волн, т.к. заявить с трибун о том, что, несмотря на
все усилия властей, через 10 или 20 лет уровень жизни избирателей сильно
понизится – для политических лидеров равносильно самоубийству.
Но
только не в Украине, у нас вовсе никто, в отличие от западных политиков и
ведущих экспертов не спорит, в какой части кризисной волны мир находится. Но
то, что нынешний кризис именно кондратьевский, более затяжной, чем остальные –
на Западе ни у кого нет сомнений. Поразительно и то, что когда
ученые-экономисты, продлив дальше кондратьевскую диаграмму и наложив её на весь
XX - начало XXI века, получили и глубокий мировой кризис начала 70-х прошлого
столетия и точное указание на кризис 2007-2008 годов.
Не
менее сенсационными являются и закономерности длинных волн Н.Кондратьева: так,
в период понижательной волны (20-25лет движения к кризису) в мире нет крупных
войн и революций. Все эти социальные взрывы и потрясения характерны для
противоположной фазы – повышательной, когда экономика растет. В эту
закономерность с высокой точностью укладывались I и II Мировые войны,
знаменитый переворот 1917 года, революция на Кубе, война во Вьетнаме и т.д.,
всё это приходилось на повышательные фазы длинной волны.
Зная
это, можно предсказать, что в 20-е и 30-е годы этого
XXI
века вероятность
вооруженных конфликтов на планете сильно возрастет. Вот почему важно быть к
кризисам готовыми и слушать экономических пророков, один из которых немецкий философ, экономист и социолог Карл Маркс,
родившийся 5 мая 1818 года. Главное его достоинство – непреходящая
современность. Так, в самом начале кризиса 2007-2008 годов на Западе было
зафиксировано необычное явление – в рейтинг книжных продаж стремительно
ворвался марксовский «Капитал».
В самом деле, исключительно научный труд в
разы лучше раскупался в странах Евросоюза и в Америке, нежели скандальные
мемуары всемирно известных политиков и звезд шоу-бизнеса. По проведенному тогда
же опросу, «Капитал» К.Маркса опередил по продажам книгу книг – «Библию».
Почему? Потому что в последнее время мир переживает глубокий и масштабный
кризис, а как утверждал Карл Маркс, интересы капитала и всего общества
невероятно, чуть ли не полярно далеки, это противоречие и порождает
диспропорции.
Например, снижение зарплат ведет к кризису
самого капитала, ведь на полученные деньги работник способен купить всё меньше
товаров. От этого товары скапливаются на складах, а для капитала иссякает
ручеёк прибыли и наступает момент, когда из-за недополучения прибыли капиталист
вынужден временно или насовсем останавливать производство. Получается, что
капитал, снижая зарплаты, кусает за хвост сам себя. Всё это К.Маркс доказал еще
полтора века назад.
А что у нас сейчас? Отдельные страны
сегодня стремятся привлечь к себе капитал, снижая стоимость рабочей силы, или
не давая расти заработной плате. Это у них основной способ привлечь инвестиции,
т.е. чем больше удастся понизить жизненный уровень населения – тем, вроде бы,
более привлекательными они становятся для капитала. Но это обман, и поэтому
таким странам приходится расплачиваться жесточайшими кризисами. Конечно, можно
с помощью кредитного ралли на несколько лет отодвинуть кризисную пропасть, но
потом она станет гораздо глубже.
Это мы уже хорошо знаем. И Запад, как
известно, не стал делать из «Капитала» инструкцию по совершению революций, для
него – это великий учебник по классическому капитализму.
В свою очередь известный
экономист и историк Роберт Пол Бреннер из США подготовил интересную таблицу, где в одной
колонке показал снижение социальных расходов, а в другой – рост задолженности
американских семей. И получилась следующая зависимость: насколько государство
снижало социальные расходы – ровно настолько увеличивалась задолженность семей.
Выходило, что американская семья брала
взаймы приблизительно столько же, сколько раньше она получала от государства.
Но разница между социальной помощью и коммерческим кредитом в том, что
кредитные деньги обязательно придется отдавать назад кредитору. Еще хуже,
когда, как, например, у нас в Украине частные кредиты становятся своеобразной
пирамидой, системой домино (когда они не были возвращены в срок – первый шок
испытала сама финансовая система Украины). Затем начался этот пресловутый
банкопад.
Вот почему в настоящее время
кризис
у нас – это полбеды, главная беда – это выход из этого большого кризиса. И еще
одна очистительная задача кризиса в Украине – он свергнет многих из нынешних
элит, появятся новые лица. Наконец, скоро прежняя экономическая модель навернется, и лучше
начать с «чистого листа», учитывая аргументацию и доказательность экономических пророков.
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