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Нас уже вынуждают продавать последнее – сельскохозяйственные угодья
11.05.2017 11:40
Может ли украинская власть проводить
экономические реформы, не создавая болезненных ощущений у бизнеса и просто
рядовых граждан? Ведь мы уже привыкли, что все попытки проведения у нас
экономических реформ неизменно сопровождаются серьезными проблемами на уровне
бизнеса и любого человека. И, к сожалению,в Верховной Раде и в правительстве безнадежная отсталость в понимании
проблематики этого кризиса.
Скоро дойдет до
того, что в банках не останется вкладов, а на минимальную зарплату никаких
продуктов нельзя будет купить, т.к. все деньги будут потрачены на оплату услуг
ЖКХ. А впереди - либерализация цен на всё! Хотя уже сейчас потери у бизнеса и
населения колоссальные. Также «прелести» интриг геополитических игроков,
заинтересованных в ослаблении украинской власти для реализации своих
бизнес-планов, мы в полном объеме испытываем на себе. И, судя по всему,
ознакомившись с содержанием е-деклараций ряда политиков и крупных чиновников, у
нас внутри государства тоже немало тех, кому на руку эта обстановка постоянно
тлеющей нестабильности.
Поэтому не
наводится порядок в стране, не запускается процесс оздоровления украинской
экономики, наоборот, консервируется обстановка организованного хаоса. Думаю,
всё это понимают в Кабмине, но по-прежнему продолжают бездумно тратить деньги
украинских налогоплательщиков, в частности, на миллионные зарплаты и «золотые
парашюты» неэффективных руководителей государственных холдингов и предприятий. К слову, зарплаты в НАК «Нафтогаз» уже давно обогнали
европейские. За 2016 год оклады её руководителей выросли в 13 раз!
Не хочется об этом говорить, но в то время, как украинцы этой зимой
считали каждую гривну, чтобы расплатиться по новым платежкам, глава НАК
А.Коболев получал в месяц более 2-х млн. гривен. Видимо,
молодые руководители НКРЭКУ и «НАФТОГАЗА»
почувствовали, что все украинцы их стали очень горячо «любить» за рекордные
тарифы ЖКХ и теперь вот они воспользовались этими плодами в полном объеме, в
частности, повышением до рекордных размеров себе любимым заработных плат.
Естественно, мы этому сопротивляемся, но как-то очень слабо и неумело.
А когда
сохраняется такая обстановка всеобщей безответственности и коррупции, то
никакие новаторские проекты не запускаются, отсутствуют процессы созидания.
Судите сами. Все составы Кабмина и украинские финансово-промышленные группы так
до сих пор ничего и не создали, все основные объекты нашей инфраструктуры
построили еще советские специалисты, которые используются по сей день. Плюс
проблема физического и морального износа основных фондов предприятий Украины
давно вышла за границы управляемости ее нынешними собственниками.
В этих условиях
говорить о какой-то осмысленной экономической политике явно не приходится,
поэтому всё активнее стали заходить к нам со своими коммерческими интересами
транснациональные корпорации. И период изучения ситуации ими уже фактически
завершен, даже зарегистрированы первые украинские «дочки» американских
компаний, а также приобретены первые крупные активы инвесторами из Китая.
Думаю, они и обеспечат стабильность и оздоровление экономики, но пока
иностранные инвесторы совсем перестали понимать, что у нас происходит – мы
постоянно отдыхаем и празднуем.
При этом мы быстро
нищаем, а в это время, например, китайцы не знают, что делать с огромной
ликвидностью, они с длинными деньгами заходят повсюду, владея самыми
современными технологиями. Денег море, куда вложить?! В тоже время, с таким
огромным количеством нулей на их расчетных счетах в китайских банках и
инвестфондах, уже невозможно спекулировать, просто невозможно. Их можно только
размещать в долгосрочные инфраструктурные проекты.
Китайцы сегодня
выигрывают практически на всех мировых рынках. США при Дональде Трампе, возможно, и склоняются к самоизоляции, но Китай,
наоборот, стремится к расширению своего влияния на мировой арене и выбирает для
этого путь экономического роста. Открытие Азиатского инвестиционного банка,
который вероятнее всего станет соперником Всемирного банка, восстановление
Шелкового пути (транспортного коридора из Китая в Европу) - указывают на то,
что китайское руководство избрало путь масштабной экономической экспансии КНР.
И слабая Украина сейчас стала очень привлекательной для проведения сделок
слияния и поглощения с резко подешевевшими своими стратегическими активами. В
свою очередь наш
Фонд
госимущества признал свою несостоятельность провести приватизацию крупных
компаний и предложил поручить это западным консультантам.
Как ни хочется в этом
признаваться, но сегодня экономику Украины поддерживают США, ЕС и МВФ. Однако,
иностранные госдотации и деньги международных кредиторов по своим совокупным
объемам для нашей страны незначительные и поэтому украинцы вынуждены заниматься
теневым бизнесом, чтобы хоть как-то себя прокормить. Вот и Foreign Policy пишет, что объемы помощи Украине на
2018 год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более $570
миллионов. Вместе с тем, новый проект предусматривает сокращение финансирования
на 68,8% до 177 миллионов долларов США.
Увы, о
самодостаточности нашей экономики говорить очень рано. Мы пока, по сути,
учитывая рост госдолга, продолжаем жить на обеспечении других государств.
Правда, в последнее время кредитных денег стало поступать всё меньше. Поэтому
нас вынуждают продавать последнее – сельскохозяйственные угодья. И в этой связи ряд украинских
телеканалов уже запустили рекламу за продажу земель сельхозназначения. Плюс
у нас есть хороший промышленный потенциал, заложенный в
XX
веке. Международные инвесторы выкупят
за «пять копеек» убитые украинские производства и установят на них свое
оборудование и технологии. Да, такова сегодня жесткая логика.
Но что делать в
текущей ситуации?
Выход из неё
вообще есть? Да, есть. Но начну, как говорят, издалека.
Итак, недавно
попросили меня прокомментировать ситуацию с историей о возвращении $1,5 млрд.
Януковича. Давайте поразмышляем, какие-то факты можно откапать, но они становятся
силой, как и любая идея, только тогда – когда они овладевают массами. А до тех
пор, пока они многим не стали известны и не преподнесены населению
соответствующим образом, это может проходить мимо внимания людей.
Однако про деньги
Януковича всё было известно в 2014, 2015 и 2016 годах! И что? Мы разве увидели
тогда реакцию прокуратуры и соответствующих антикоррупционных структур? А
возьмите французскую предвыборную ситуацию с женой Франсуа Фийона и двумя его
дорогими костюмами. Мгновенно возбуждается французская прокуратура и начинается
работа. В нашем же случае ни государство, ни правительство долго не реагировали
на громкие сигналы. Постепенно ситуация дошла до максимального обострения. И
только сейчас это как-то вылезло и прорвало!
Подобное
наблюдается и с «Делом Мартыненко». Это не наводит вас на мысль, что данная
компания не против коррупции, а конкретно против отдельных богатых конкурентов?
И тут же возникает моральный фактор: как властям объяснить рядовым украинцам,
что денег в казне нет, и улучшения жизни не будет. Как мобилизовать нищих людей
на преодоление трудностей, когда политики владеют таким огромным объемом
роскоши и налички?! И это при том, что кроме чисто юридических аспектов в
подобных делах, есть еще и политическая дееспособность правительства.
Да, мало
принимать решения о возвращении коррупционных денег, надо убеждать украинцев,
что за властью надо идти, ей надо подчиняться и что власть в одной лодке с
народом. А это сегодня – огромная проблема. Вот эту проблему и надо решать
Кабмину и Верховной Раде, одновременно запуская процесс реформирования
экономики страны.
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