Нас уже вынуждают продавать последнее – сельскохозяйственные угодья

Может ли украинская власть проводить экономические реформы, не создавая болезненных ощущений у бизнеса и просто рядовых граждан? Ведь мы уже привыкли, что все попытки проведения у нас экономических реформ неизменно сопровождаются серьезными проблемами на уровне бизнеса и любого человека. И, к сожалению,в Верховной Раде и в правительстве безнадежная отсталость в понимании проблематики этого кризиса.

Скоро дойдет до того, что в банках не останется вкладов, а на минимальную зарплату никаких продуктов нельзя будет купить, т.к. все деньги будут потрачены на оплату услуг ЖКХ. А впереди - либерализация цен на всё! Хотя уже сейчас потери у бизнеса и населения колоссальные. Также «прелести» интриг геополитических игроков, заинтересованных в ослаблении украинской власти для реализации своих бизнес-планов, мы в полном объеме испытываем на себе. И, судя по всему, ознакомившись с содержанием е-деклараций ряда политиков и крупных чиновников, у нас внутри государства тоже немало тех, кому на руку эта обстановка постоянно тлеющей нестабильности.

Поэтому не наводится порядок в стране, не запускается процесс оздоровления украинской экономики, наоборот, консервируется обстановка организованного хаоса. Думаю, всё это понимают в Кабмине, но по-прежнему продолжают бездумно тратить деньги украинских налогоплательщиков, в частности, на миллионные зарплаты и «золотые парашюты» неэффективных руководителей государственных холдингов и предприятий. К слову, зарплаты в НАК «Нафтогаз» уже давно обогнали европейские. За 2016 год оклады её руководителей выросли в 13 раз!

Не хочется об этом говорить, но в то время, как украинцы этой зимой считали каждую гривну, чтобы расплатиться по новым платежкам, глава НАК А.Коболев получал в месяц более 2-х млн. гривен. Видимо, молодые руководители НКРЭКУ и «НАФТОГАЗА» почувствовали, что все украинцы их стали очень горячо «любить» за рекордные тарифы ЖКХ и теперь вот они воспользовались этими плодами в полном объеме, в частности, повышением до рекордных размеров себе любимым заработных плат. Естественно, мы этому сопротивляемся, но как-то очень слабо и неумело.

А когда сохраняется такая обстановка всеобщей безответственности и коррупции, то никакие новаторские проекты не запускаются, отсутствуют процессы созидания. Судите сами. Все составы Кабмина и украинские финансово-промышленные группы так до сих пор ничего и не создали, все основные объекты нашей инфраструктуры построили еще советские специалисты, которые используются по сей день. Плюс проблема физического и морального износа основных фондов предприятий Украины давно вышла за границы управляемости ее нынешними собственниками.

В этих условиях говорить о какой-то осмысленной экономической политике явно не приходится, поэтому всё активнее стали заходить к нам со своими коммерческими интересами транснациональные корпорации. И период изучения ситуации ими уже фактически завершен, даже зарегистрированы первые украинские «дочки» американских компаний, а также приобретены первые крупные активы инвесторами из Китая. Думаю, они и обеспечат стабильность и оздоровление экономики, но пока иностранные инвесторы совсем перестали понимать, что у нас происходит – мы постоянно отдыхаем и празднуем.

При этом мы быстро нищаем, а в это время, например, китайцы не знают, что делать с огромной ликвидностью, они с длинными деньгами заходят повсюду, владея самыми современными технологиями. Денег море, куда вложить?! В тоже время, с таким огромным количеством нулей на их расчетных счетах в китайских банках и инвестфондах, уже невозможно спекулировать, просто невозможно. Их можно только размещать в долгосрочные инфраструктурные проекты.

Китайцы сегодня выигрывают практически на всех мировых рынках. США при Дональде Трампе, возможно, и склоняются к самоизоляции, но Китай, наоборот, стремится к расширению своего влияния на мировой арене и выбирает для этого путь экономического роста. Открытие Азиатского инвестиционного банка, который вероятнее всего станет соперником Всемирного банка, восстановление Шелкового пути (транспортного коридора из Китая в Европу) - указывают на то, что китайское руководство избрало путь масштабной экономической экспансии КНР. И слабая Украина сейчас стала очень привлекательной для проведения сделок слияния и поглощения с резко подешевевшими своими стратегическими активами. В свою очередь наш Фонд госимущества признал свою несостоятельность провести приватизацию крупных компаний и предложил поручить это западным консультантам.

Как ни хочется в этом признаваться, но сегодня экономику Украины поддерживают США, ЕС и МВФ. Однако, иностранные госдотации и деньги международных кредиторов по своим совокупным объемам для нашей страны незначительные и поэтому украинцы вынуждены заниматься теневым бизнесом, чтобы хоть как-то себя прокормить. Вот и Foreign Policy пишет, что объемы помощи Украине на 2018 год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более $570 миллионов. Вместе с тем, новый проект предусматривает сокращение финансирования на 68,8% до 177 миллионов долларов США.

Увы, о самодостаточности нашей экономики говорить очень рано. Мы пока, по сути, учитывая рост госдолга, продолжаем жить на обеспечении других государств. Правда, в последнее время кредитных денег стало поступать всё меньше. Поэтому нас вынуждают продавать последнее – сельскохозяйственные угодья. И в этой связи ряд украинских телеканалов уже запустили рекламу за продажу земель сельхозназначения. Плюс у нас есть хороший промышленный потенциал, заложенный в XX веке. Международные инвесторы выкупят за «пять копеек» убитые украинские производства и установят на них свое оборудование и технологии. Да, такова сегодня жесткая логика.

Но что делать в текущей ситуации? Выход из неё вообще есть? Да, есть. Но начну, как говорят, издалека. Итак, недавно попросили меня прокомментировать ситуацию с историей о возвращении $1,5 млрд. Януковича. Давайте поразмышляем, какие-то факты можно откапать, но они становятся силой, как и любая идея, только тогда – когда они овладевают массами. А до тех пор, пока они многим не стали известны и не преподнесены населению соответствующим образом, это может проходить мимо внимания людей.

Однако про деньги Януковича всё было известно в 2014, 2015 и 2016 годах! И что? Мы разве увидели тогда реакцию прокуратуры и соответствующих антикоррупционных структур? А возьмите французскую предвыборную ситуацию с женой Франсуа Фийона и двумя его дорогими костюмами. Мгновенно возбуждается французская прокуратура и начинается работа. В нашем же случае ни государство, ни правительство долго не реагировали на громкие сигналы. Постепенно ситуация дошла до максимального обострения. И только сейчас это как-то вылезло и прорвало!

Подобное наблюдается и с «Делом Мартыненко». Это не наводит вас на мысль, что данная компания не против коррупции, а конкретно против отдельных богатых конкурентов? И тут же возникает моральный фактор: как властям объяснить рядовым украинцам, что денег в казне нет, и улучшения жизни не будет. Как мобилизовать нищих людей на преодоление трудностей, когда политики владеют таким огромным объемом роскоши и налички?! И это при том, что кроме чисто юридических аспектов в подобных делах, есть еще и политическая дееспособность правительства.

Да, мало принимать решения о возвращении коррупционных денег, надо убеждать украинцев, что за властью надо идти, ей надо подчиняться и что власть в одной лодке с народом. А это сегодня – огромная проблема. Вот эту проблему и надо решать Кабмину и Верховной Раде, одновременно запуская процесс реформирования экономики страны.