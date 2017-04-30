Падение жизненных стандартов заметно на фоне богатых соседей из ЕС

Очень быстро наличные деньги кончаются у людей, скоро включат печатный станок на полную мощность и поднимут «минималку», как предлагает народный депутат Олег Ляшко, до 5000 гривен. А что делать, за последние пару лет импортные товары и продукты в среднем подорожали в 2 – 3 раза, за ними - товары и продукты украинского производства. О тарифах ЖКХ и ценах на энергоресурсы и говорить уже нечего, одни эмоции. И особый ужас у пенсионеров вызывают простые продукты питания (им правительство предлагает поднять минимальную пенсию с 947 гривен до минимального прожиточного уровня, который также собираются повысить с 1 мая текущего 2017 года до 1312 гривен для нетрудоспособных лиц).

При этом предприятия малого и среднего бизнеса разоряются, сокращаются рабочие места. Безработица нарастает. Снова нищета и стресс, которые пережить людям чрезвычайно трудно. Утеряно доверие к Кабмину и Верховной Раде, которые не могут упреждать угрозы продолжающегося кризиса. Всё труднее опровергать то, что подавляющее число населения Украины недовольно очень низким уровнем жизни и оплаты своего труда. И все хотят, чтобы пенсии народных депутатов были точно такие же, какие они придумали для всей страны.

Также важно напомнить, что минимальная зарплата у нас 2300 гривен (около 75 евро), а в странах Евросоюза, даже в самых бедных из них, сумма труда неквалифицированных рабочих - не менее 400 евро. Но для финансово-промышленных групп украинских олигархов эти вопиющие цифры – пустой звук, так как большая часть прибыли местных предприятий уходит в оффшоры. Поэтому украинцам денег едва хватает на жизнь, и они массово уезжают на заработки в какие только возможно страны.

Чем еще можно объяснить, что мы до сих пор никак не можем выйти из глубокого экономического кризиса? Правда, финансовая помощь из США и Евросоюза, плюс кредиты Международного валютного фонда позволяют еще самым бедным пенсионерам не умереть с голоду (хотя США в 2018 году хотят нам сократить помощь на 70%). Да, падение жизненных стандартов у нас особенно заметно на фоне богатых соседей из ЕС, которые не горят желанием оказывать нам существенную помощь. Хотя и у них у самих предостаточно собственных проблем. В то же время они искренне удивляются, как так, имея огромный потенциал экономического развития, Украина вдруг стала одной из самых нищих европейских стран.

Более того, сегодня у нас уже нет средств для развития, происходит деградация инфраструктуры и жилищного фонда, в селах всё больше людей переходят к кустарному производству. И, к сожалению, без работы остается всё больше молодых, активных и рассерженных граждан. Как заявил вице-премьер-министр П.Розенко, реальное количество безработных в Украине составляет почти 2 млн. человек, а также отметил, что на украинском рынке труда сейчас насчитывается до 18 млн. работающих, из которых платят страховые взносы всего лишь 11 млн. украинцев.

Всё это в условиях, когда мы в долгах, как в шелках, и должны разным странам и МВФ более 35 млрд. долл. США. Что в этой ситуации будут делать власти? Вероятнее всего, уже запущен печатный станок: свеженькие, напечатанные гривны, очень много гривен наполняют казну. Теперь все получат пенсии и зарплаты. Но что будет с инфляцией? На сколько увеличится стоимость продуктов? Фермеры уже молятся, чтобы был хороший урожай, так как почти все живут натуральным хозяйством.

Эта весна, к сожалению, принесла нам немало неприятных сюрпризов, дай Бог, чтобы летом не случилась засуха. Ведь уже в конце апреля цены на основные овощи борщевого набора, как сообщила Украинская аграрная конфедерация, сильно подскочили вверх - подорожание составило 31,5%! Наиболее существенный рост цены у капусты – на 57,6% (до 6,65 грн/кг). Морковь подскочила в цене на 43,1% (до 6,77 грн/кг), лук репчатый – на 36,1% (до 5,28 грн/кг), свекла – на 23,8% (до 5,25 грн/кг), картофель – на 7,8% (до 6,80 грн/кг). Цены на АЗС также «веселят». В принципе, это понятно, так как сейчас у нас в стране из 6 нефтеперерабатывающих предприятий, доставшихся нам в наследство от советской экономики, работает только одно – Кременчугский НПЗ, связанный с группой «Приват».

Поэтому не приходится удивляться, почему как на дрожжах, растут цены на импортный бензин, на отечественные продукты питания и прочее. Олигархи стремятся устанавливать «монопольки» в различных отраслях. В этой связи, может быть, не совсем уместное сравнение, но такое ощущение, что не за горами, когда, например, одесские депутаты вслед за возвращением прежних названий улиц рассмотрят и альтернативные предложения, напоминающие военный коммунизм, - тотальная карточная система и комиссары на заводах.

А пока у нас лишь обостряются валютные игры. Всё по серьезному и масштабно. И уже накопилась критическая масса тех, кто заинтересован не в дальнейшем укреплении, а, наоборот, в скорейшем ослаблении гривны. Есть такая штука – платежный баланс. Упрощенно - сколько денег пришло в нашу экономику и сколько ушло из Украины. Вот сегодня у нас платежный баланс отрицательный. Поэтому нашим властям, хочешь – не хочешь, а придется ослаблять гривну. Соответственно многие эксперты сегодня говорят, покуйте «американца», скоро будет хуже. Я бы прислушался к этому мнению.

Но кто же в первую голову заинтересован в этом новом витке девальвации нашей национальной валюты? Конечно те, у кого большая часть доходов в долларах или евро, а большая часть долгов, которые надо погасить, - в гривне. Думаю, персонифицировать этих политиков и крупных чиновников, представляющих интересы ряда олигархов, не представляет труда. Именно они сегодня наиболее активно прокладывают дорогу к дефолту Украины. Наши политики и крупные чиновники обладают редким даром: из худшей ситуации создавать еще более худшую.

Поэтому идет возврат в лихие 90-е годы. Спекуляцией валютой в эти дни занимается и стар и млад, алчным светом горят глаза у тысяч граждан. Само собой – и у наших банкиров. Сейчас мы наблюдаем настоящие валютные качели, каждый ловит свою удачу. Перед тем, как Нацбанк признает тот или иной банк неплатежеспособным, многие собственники кредитных учреждений стремятся самым неприличным способом «наварить» на скачках курса гривны, а также успеть вывести живые деньги «за бугор». Снова пришло в Киев время, когда по улицам ездит много людей с огромными суммами налички. Число грабежей возрасло в разы. Знакомые сдают тех, у кого крупные суммы хранятся дома.

Это горькая правда сегодняшнего дня. Выход из этой ситуации вообще есть? Как известно, политикам деньги нужны бесконечно, но сейчас Кабмин В.Гросмана сидит в ситуации, когда денег очень недостает. Или я ошибаюсь? А может быть, пора делать запасы, кто победнее, тот будет хватать символ общественной истерики – гречку, ну а самые богатые – покупают хатынки на солнечной стороне в Швейцарии. Но самое главное - наши власти никак не могут обеспечить выполнение трех фундаментальных условий: неприкосновенность прав собственности, внутренний мир, низкие налоги для бизнеса, а без этого в истории еще ни одна страна догоняющего развития не смогла догнать ни одно развитое государство.