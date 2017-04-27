Дайте бизнесу длинные деньги, и он сам вытащит экономику Украины

Ведущие аналитики Всемирного банка прогнозируют в этом 2017 году 2-х процентный рост ВВП Украины, а дальше перед нами стоят более амбициозные задачи. Безусловно, в растущей экономике больше и выше заработная плата, значительная часть прибыли предприятий направляется на создание новых рабочих мест, а прямые инвестиции идут на внедрение высокоэффективных технологий. Хотя, откровенно говоря, это всё пока не про планы нынешнего состава Кабмина и данного созыва Верховной Рады. Думаю, слишком завышены ожидания западных экспертов.

Но вслед за этими оптимистичными прогнозами западных аналитиков Международный валютный фонд уже открыто и безо всяких там обиняков призвал наших законодателей отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Времени теперь у народных депутатов в обрез, т.к. в мае они сами должны придумать, как обойти закон Украины, запрещающий обращать сельхозугодья в товар для продажи. Более того, несмотря на организованные протесты Юлии Тимошенко и Ко на прошлой неделе со сбором подписей, власти должны выставить на реализацию около 11 млн. га украинских черноземов. А иначе, как своих ушей, не видать чиновникам из Кабмина очередного пятого транша кредита МВФ.

Однако, вырученные от продажи земли деньги, убежден, не помогут в нынешних экономических условиях. Да, потенциально сегодня мы можем расти, но, к сожалению, не более 2-х процентов. Достичь же цель – до 4% ВВП в следующем 2018 году - мы сможем, только модернизировав производство, получив длинные инвестиционные деньги в реальный сектор экономики и значительно подняв производительность труда. Но для выполнения этих ключевых задач у Кабмина В.Гройсмана до сих пор нет стратегии достижения поставленной цели. Нужна долгосрочная стратегия развития.

Иначе, предстоит людям еще туже затягивать пояса, сознавая, что лучшие годы мы уже прожили, а также у нас и далее будет быстро ф ормироваться поколение украинских бизнесменов-должников с не натренированной психикой, которые никогда не смогут расплатиться с банками. С другой стороны, всем стало понятно, что собственники коммерческих банков не расплачивались и не будут расплачиваться со своими вкладчиками и клиентами, как бы их не просили и не пугали наши финансовые власти.

По-прежнему будут стоять у дверей неплатежеспособных банков толпы вкладчиков и клиентов в надежде получить хотя бы малую часть своих денег, но напрасно. Грубо говоря, владельцы банков, пользуясь сложившейся ситуацией, и дальше будут топить свои кредитные учреждения, а все живые деньги – выводить в оффшоры или воровать через «обнал». И в это же время всё более усиливается дикий денежный голод в реальном секторе украинской экономики.

Откровенно говоря, эти серьезные проблемы накапливались у нас давно. Не менее десятка последних лет мы как бы стоим на месте в своем развитии, а по ряду позиций и вовсе откатились назад. Кризис начался не в 2014, а в 2008 году. И все это время кто-то постоянно писал для нашего правительства различные стратегии. Но на самом деле стратегий нет, а есть лишь пачки бумаги, где на титульных листах написано «Стратегия…». Вот и сегодня в мутной воде и среди всеобщего хаоса рождаются новые миллионеры – «грантоеды» по написанию стратегий, а украинская экономика, грубо говоря, загибается.

И невольно в этой связи вспоминаются слова Президента П.Порошенко: «Мы достаточно долго думали, как лучше использовать знания, опыт и уникальные ноу-хау Михаила Саакашвили... До недавнего времени Михаил был, по сути, внештатным консультантом Украины по вопросам реформ. Сегодня, наконец, он получит официальный статус». Дело в том, что в феврале 2015 года Президент Украины создал Консультативный международный совет реформ и назначил его председателем Михаила Саакашвили. Кто-то может назвать что-то положительное по реформированию в Украине, что сделал Саакашвили? Куда ни кинь – одни провалы и просчеты.

Но самое поразительное заключается в том, что в последние годы прибыль ряда предприятий, особенно экспортеров, на бумаге в отчетах росла, а прямые инвестиции стремительно падали и в 2015, и в 2016 годах. И сегодня мы наблюдаем полную инвестиционную апатию, кредитную апатию, наконец, предпринимательскую апатию. При этом, почему то никто в правительстве не поднимает вопрос о внедрении механизмов стимулирования внутренних и зарубежных инвестиций в основной капитал. Почему?

Ведь без этого мы не сможем перейти к другой и более эффективной модели экономического роста, о чем в своих аналитических заключениях отмечают эксперты Всемирного банка в прогнозах на 2017 год в отношении ВВП Украины. Если в предыдущее десятилетие мы росли за счет расширения внутреннего спроса, активно подогреваемого кредитными ресурсами, то сейчас со всей очевидностью стало необходимо переходить на инвестиционно-инновационную модель. Сначала надо вкладываться в основной капитал, в подъем производительности труда, а для этого нужны инвестиции.

К сожалению, ситуация последних двух лет складывалась таким образом, что украинский бизнес худо-бедно адаптировался к новым ценовым позициям по свободному обменному курсу гривны, снижая издержки и повышая сводный финансовый результат, а вот инвестиции неуклонно падали. Никто не думал о росте производительности труда. Нет до сих пор настоящей борьбы с коррупцией. Эксперты отмечают, у нас на «серые» зарплаты приходится половина всего фонда оплаты. И, господа аудиторы, подскажите нашему Кабмину, как засчитывать объемы коррупции в ВВП Украины по системе национальных счетов. Ух, как резко к лучшему изменятся макроэкономические показатели!

Да, предложение, от которого дух захватывает у чиновников. А фактически у нас рукотворный экономический кризис. Причем, кризис локальный и затяжной, т.к. весь остальной мир успешно развивается с достаточно высокими темпами роста ВВП различных стран на уровне 3% - 4% в год. Но большинство наших предприятий никак не могут выйти на путь стабильного и эффективного развития. И главным образом из-за того, что нет доступа к длинным и относительно дешевым инвестиционным деньгам. Вот почему теперь за деньгами производителям надо обращаться не в коммерческие банки, а в фонды прямых инвестиций. Правда, и этот рынок совместного инвестирования у нас в Украине лишь в зачаточном состоянии.

Конечно, диагнозы нашим экономическим болезням не так уж и трудно поставить, а вот какими должны быть рецепты по выздоровлению? Так, что же сегодня нужно делать правительству? Прежде всего, не создавать девальвационные ожидания, снижать процентные ставки по кредитам для реального сектора экономики и, конечно же, повышать определенность на рынках для увеличения инвестиционной активности. И даже можно пожертвовать несколькими процентами темпов роста потребительского спроса ради привлечения прямых инвестиций для высокотехнологической модернизации украинских производств. Вот такие мои основные рецепты.