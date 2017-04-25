Кабмин Владимира Гройсмана, вероятнее всего, ждет громкая отставка

Смею утверждать, до сих пор н ет комплексной экономической программы у нашего правительства, наоборот, сплошные споры и взаимные обвинения. Поэтому, вероятнее всего, стрелки все переведут на Кабмин Владимира Гройсмана, и его ждет громкая отставка. Давайте разберемся без излишних эмоций, только беспристрастные цифры и конкретные факты.

Судите сами, если не удастся резко поднять производительность труда на наших предприятиях, то работодателям останется только сокращать заработную плату своим сотрудникам, а то и вообще сокращать рабочие места. Как ни хочется в этом признаваться, однако, уровень жизни украинцев падает настолько быстро, что всерьез надо опасаться бунтов безработных. А до Европы нам ох как еще далеко, где низкие издержки, высокое качество и мировые бренды – это основные слагаемые их успехов в экономической жизни. Поэтому сегодня задача наших властей, чтобы украинцы не опустились по жизненным стандартам и доходам значительно ниже не то что европейского, но хотя бы уровня ряда африканских стран.

В этой связи, например, доктор экономических наук Татьяна Унковская отмечает, что по индексу HDI (Human Development Index), рассчитываемому ООН на основе ВВП страны на душу населения и жизненных стандартов, Украина заняла лишь 81-е место в мире! В частности, к концу 2016 года ВВП Украины составил немногим более 90 млрд. долл. США, тогда как в 2013 году он составлял 183 млрд. долларов, а национальный доход на душу населения (GNI — Gross National Income per capital) подобрался к 2600 долларов США, что фактически равно уровню GNI Гондураса — 2300 долларов США.

А значит, при таком экономическом падении рост ВВП Украины на 2,2% в 2016 году, называемый отдельными политиками и крупными чиновниками макроэкономической стабилизацией, на самом деле является у нас консервацией кризиса, разрухи и отсталости. Также экономист Татьяна Унковская приводит для сравнения поражающие цифры и подчеркивает: «В Польше при численности населения 38 млн. чел. ВВП составил $ 477 млрд. (в 5 раз больше, чем в Украине), а GNI — $ 13000; в Канаде (36 млн. чел.) ВВП — $ 1,55 трлн., а GNI — $ 47500 (в 18 раз). В Израиле (постоянно воюющей стране) с численностью населения 8 млн. чел. ВВП равняется $ 300 млрд., а GNI — $ 35800 тыс. В Чехии (с населением 10,6 млн. чел.) ВВП составил $ 185,2 млрд., GNI — $ 18000; Эстонии GNI — $ 18400; Хорватии — $ 12700; Казахстане — $ 11400; Беларуси — $ 6600». Думаю, и комментировать здесь что-либо излишне.

Для генералов украинской финансово-экономической власти не излишне напомнить и тот факт, что Минэкономразвития ухудшило предыдущий прогноз роста ВВП Украины с 2,9% до 2,4%. Ухудшен был прогноз и инфляции до конца текущего года с 9% до 11%. Словом, охота за долларом ведется только в Киеве, а в украинском селе отчаяние – люди не знают, на что купить еды. Соответственно, банкоматы в городах всё больше становятся похожими на бесполезные памятники былой жирной жизни. Не говоря уже о том, что в последние дни цены в мясных рядах киевских рынков, как юморят в народе, просто сбивают с ног.

Правда, вот кому не до смеха, так это нашим пенсионерам. Так, в 2013 году пенсия для большинства пенсионеров в перерасчете на доллары США составляла $190, а теперь - $65. Да, пенсии резко уменьшились, а вот нагрузка на государственный бюджет рекордно возросла. И что Кабмин будет делать дальше? Допускаю, что выберет самый простой вариант и предложит для мужчин поднять пенсионный возраст до 65 лет. Я этому нисколько не удивлюсь, а вы чего ожидаете?

И это при том, что население Украины продолжает стареть и вымирать, доля пожилых людей постоянно увеличивается, что уже поставило под большой вопрос устойчивость пенсионной системы. Однако наш Кабинет министров так до сих пор и не вводит II накопительный уровень и не создает негосударственное пенсионное обеспечение для работников бюджетных учреждений путем организации специализированного НПФа.

Куда ни кинь – везде проколы и упущения исполнительной и законодательной властей. А главная задача наших «грантоедов» – эмоционально зажечь сильно уставших от несправедливости людей, иначе - деньги на ветер. Вот так и живем. Хотя немало украинцев, обладающих гениальными мозгами и экономическим мышлением, у нас торгуют на базарах картошкой. Не поэтому ли сейчас главная задача Кабмина и Верховной Рады – побольше вывернуть карманы у малого и среднего бизнеса?

И всё же, почему так ужасно живет наше общество? Думаю, потому что у нас нет образованного класса. Многие люди, к сожалению, воспринимают жизнь и выборы представительной власти не головой, а брюхом. Хотя нужно признать, что уже почти каждый избиратель окончательно стал терять доверие к Верховной Раде и Кабмину. Но, несмотря на продолжающееся обострение и без того тяжелейшего во всех отношениях социально-экономического положения, до середины мая ушли в отпуске все коалицианты и внефракционные, молодые реформаторы и старые политики, демократы и… - разницы уже никакой. Никто не верит никому. А обвиняя во всем Президента страны, к сожалению, избиратели поздно стали сознавать то, что именно эти народные депутаты в большинстве с подачи Кабмина принимали законы, увеличивающие нагрузку на госбюджет, но при этом сокращая социальные расходы.

Теперь вот задумались, украинцы для экономики страны или всё же экономика Украины для её граждан? Не пора ли, наконец-то, нашему правительству перестать быть заточенным только на один вектор в сторону кредитов и требований Международного валютного фонда? Ведь, как ни странно, но приумножается личный капитал немалого числа крупных чиновников и политиков в тот момент, когда заходит очередной транш кредита МВФ. При этом надо понимать, что кредитные деньги Фонда просто так в Украину не заходят, поэтому, как мы уже знаем, будет повышен пенсионный возраст и созданы антикоррупционные суды.

Но главное – власть уже обречена на снятие моратория по продаже сельскохозяйственных земель. Или самые лучшие угодья уже раскуплены? Замечу, по различным оценкам экспертов, у нас где-то 37 млн. га черноземов (из них около 11 млн. — в государственной собственности). Все остальное — в паях, то есть в долевом владении у наших граждан. По утверждениям ряда ведущих экспертов, именно эти 11 млн. га, вроде бы, и обираются распродать, т.к. они пока находятся в собственности государства. Рыночная их стоимость по данным оценщиков около $1 трлн., но продать эту землю можно только с дисконтом, приблизительно за $250 ? 300 миллиардов.

Вот так, объективно анализируя ситуацию в украинской экономике и сравнивая её с другими развивающимися рынками, ведущие аналитики и эксперты настаивают на том, что заканчивается период правления Владимира Гройсмана, как Премьер-министра, и начнется эра нового политика со скамейки запасных Президента. И, может быть, наконец-то, закончат министры клянчить деньги на Западе, не зная, кто и как их будет отдавать. Да и, может быть, перестанут они сверху вниз смотреть на тех, чьими руками на майдане добивались власти.